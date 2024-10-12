Рашисты запускают КАБы на Сумщину
Утром 12 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине", - говорится в сообщении.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Как сообщалось, накануне войска РФ нанесли ракетный удар по Сумах: ранен человек.
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от так з розмаху все припинить.
буба і в Брітанії, і у Франції, і в Італіі, і з папою Ватікан - це я зараз не про релігію...
скажіть мені де бусель щє не *******?
це зелений чес....