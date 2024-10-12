Рашисты запускают КАБы на Сумщину

Утром 12 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине", - говорится в сообщении.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня россияне совершили 98 обстрелов Сумщины, ранен один человек

Как сообщалось, накануне войска РФ нанесли ракетный удар по Сумах: ранен человек.