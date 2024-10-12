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Рашисты запускают КАБы на Сумщину

РФ бомбардує Сумщину

Утром 12 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине", - говорится в сообщении.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня россияне совершили 98 обстрелов Сумщины, ранен один человек

Как сообщалось, накануне войска РФ нанесли ракетный удар по Сумах: ранен человек.

Автор: 

Сумская область (3254) Воздушные силы (2383) КАБ (376)


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ще пару саммітів, планів чієї ? перемоги і Вкраїни не буде, зелений гундос далі з офшорів гундіти стане. Беріться за зброю, вкраїнці, рятуйте Вкраїну від зеленої мерзоти зрадників.
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12.10.2024 09:56 Ответить
я б на шашлишню поперся...
от так з розмаху все припинить.
буба і в Брітанії, і у Франції, і в Італіі, і з папою Ватікан - це я зараз не про релігію...
скажіть мені де бусель щє не *******?
це зелений чес....
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12.10.2024 09:56 Ответить
зелений чес
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12.10.2024 10:01 Ответить
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12.10.2024 10:55 Ответить
Це вже не новина, а сувора трагічна буденність
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12.10.2024 12:01 Ответить
Це ті, що базах ГРАУ знешкодили?
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12.10.2024 11:12 Ответить
 
 