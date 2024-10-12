Рашисти запускають КАБи на Сумщину

Зранку 12 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Впродовж дня росіяни здійснили 98 обстрілів Сумщини, поранено одну людину

Як повідомлялося, напередодні війська РФ завдали ракетного удару по Сумах: поранено людину.