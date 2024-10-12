Рашисти запускають КАБи на Сумщину
Зранку 12 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, напередодні війська РФ завдали ракетного удару по Сумах: поранено людину.
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от так з розмаху все припинить.
буба і в Брітанії, і у Франції, і в Італіі, і з папою Ватікан - це я зараз не про релігію...
скажіть мені де бусель щє не *******?
це зелений чес....