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Новини
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Рашисти запускають КАБи на Сумщину

РФ бомбардує Сумщину

Зранку 12 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Впродовж дня росіяни здійснили 98 обстрілів Сумщини, поранено одну людину

Як повідомлялося, напередодні війська РФ завдали ракетного удару по Сумах: поранено людину.

Автор: 

Сумська область (3807) Повітряні сили (2726) КАБ (377)


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ще пару саммітів, планів чієї ? перемоги і Вкраїни не буде, зелений гундос далі з офшорів гундіти стане. Беріться за зброю, вкраїнці, рятуйте Вкраїну від зеленої мерзоти зрадників.
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12.10.2024 09:56 Відповісти
я б на шашлишню поперся...
от так з розмаху все припинить.
буба і в Брітанії, і у Франції, і в Італіі, і з папою Ватікан - це я зараз не про релігію...
скажіть мені де бусель щє не *******?
це зелений чес....
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12.10.2024 09:56 Відповісти
зелений чес
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12.10.2024 10:01 Відповісти
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12.10.2024 10:55 Відповісти
Це вже не новина, а сувора трагічна буденність
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12.10.2024 12:01 Відповісти
Це ті, що базах ГРАУ знешкодили?
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12.10.2024 11:12 Відповісти
 
 