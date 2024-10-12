Силы ПВО сбили 24 вражеских БпЛА из 28, еще 2 локационно потеряно, - Воздушные силы

В ночь на 12 октября 2024 года противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков - Белгородская обл. - РФ) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локально потеряны", - отметили в Воздушных силах.

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