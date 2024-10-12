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Силы ПВО сбили 24 вражеских БпЛА из 28, еще 2 локационно потеряно, - Воздушные силы

Робота ППО на Сумщині

В ночь на 12 октября 2024 года противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков - Белгородская обл. - РФ) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локально потеряны", - отметили в Воздушных силах.

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Робота ППО 12 жовтня

Автор: 

ПВО (2815) ракеты (3589) Воздушные силы (2383) Шахед (1120)


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Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), у результаті поранено 1 цивільну особу. Також зафіксовано обстріли ударними БпЛА "Герань-2" (5 вибухів)", - зазначено у ранковому
зведенні.

В сводке от ОВА обычно указывают именно прилеты, а не падения сбитых. Так что, получается кто то врет...
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12.10.2024 10:32 Ответить
 
 