Силы ПВО сбили 24 вражеских БпЛА из 28, еще 2 локационно потеряно, - Воздушные силы
В ночь на 12 октября 2024 года противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков - Белгородская обл. - РФ) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локально потеряны", - отметили в Воздушных силах.
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зведенні.
В сводке от ОВА обычно указывают именно прилеты, а не падения сбитых. Так что, получается кто то врет...