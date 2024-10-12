Сили ППО збили 24 ворожі БпЛА з 28, ще 2 локаційно втрачено, - Повітряні сили
У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ) та 28 ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"У результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено", - зазначили у Повітряних силах.
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зведенні.
В сводке от ОВА обычно указывают именно прилеты, а не падения сбитых. Так что, получается кто то врет...