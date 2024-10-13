При правительстве создали штаб, который будет контролировать готовность украинских регионов к зиме, - Шмыгаль
При правительстве создали штаб, который будет заниматься и контролировать готовность украинских регионов и громад к "зимним вызовам".
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с главами областных военных администраций при участии вице-премьер-министра Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты, сообщает Цензор.НЕТ.
"Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации. Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро", - заявил глава Кабмина.
Кроме этого, на совещании обсудили защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры, а также строительства укрытий в школах.
"Правительство выделило на это соответствующие средства. Важно понимать текущее состояние и потребности. Области должны также активнее коммуницировать с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов. Для этого со стороны правительства созданы все условия", - сказал премьер-министр.
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А чим займаються ОВА, крім говорильні та розпилу бабла?
Щось я якусь гуйню написав.
А саме-собою нічого не робиться.
Розповідали випадок - чоловік звільнився з держ. служби, щоб його не мобілізували. І таке буває.
Може бути що дистанційно збираються.
трубы ржавели и ржавчина наростала внутри. В результате система
забивается, проходимость на подводках к радиаторам ухудшается.
Теплоотдача становится меньше. Тепла в квартирах становится меньше.
Залежить від керуючої компанії чи ОСББ. Впливайте, пишіть до них, дзвоніть, вимагайте.
Не можна усе на війну зписувати, але тим не менше - місцеві органи влади ніяк на прильоти і руйнування не впливають. І наслідки не зможуть самостійно нейтралізувати. Об"єктивно.