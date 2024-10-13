При правительстве создали штаб, который будет контролировать готовность украинских регионов к зиме, - Шмыгаль

При правительстве создали штаб, который будет заниматься и контролировать готовность украинских регионов и громад к "зимним вызовам".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с главами областных военных администраций при участии вице-премьер-министра Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты, сообщает Цензор.НЕТ.

"Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации. Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро", - заявил глава Кабмина.

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Кроме этого, на совещании обсудили защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры, а также строительства укрытий в школах.

"Правительство выделило на это соответствующие средства. Важно понимать текущее состояние и потребности. Области должны также активнее коммуницировать с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов. Для этого со стороны правительства созданы все условия", - сказал премьер-министр.

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