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При правительстве создали штаб, который будет контролировать готовность украинских регионов к зиме, - Шмыгаль

Шмигаль розповів про створення штабу з підготовки до зими

При правительстве создали штаб, который будет заниматься и контролировать готовность украинских регионов и громад к "зимним вызовам".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с главами областных военных администраций при участии вице-премьер-министра Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты, сообщает Цензор.НЕТ.

"Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации. Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро", - заявил глава Кабмина.

Читайте: Ситуация со светом зимой будет непростой. Рассматриваем несколько сценариев, однако готовимся к наихудшему, - "Укрэнерго"

Кроме этого, на совещании обсудили защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры, а также строительства укрытий в школах.

"Правительство выделило на это соответствующие средства. Важно понимать текущее состояние и потребности. Области должны также активнее коммуницировать с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов. Для этого со стороны правительства созданы все условия", - сказал премьер-министр.

Также читайте: ООН не хватает средств для помощи украинцам этой зимой

Автор: 

зима (174) штаб (1233) подготовка (233) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+17
А міжвідомчу комісію і дві-три робочі групи не забули створити?
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13.10.2024 00:08
+14
Як це раніше обходилися без штабів...

А чим займаються ОВА, крім говорильні та розпилу бабла?
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13.10.2024 00:33
+10
А можна створити при владі нормальну владу?
Щось я якусь гуйню написав.
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13.10.2024 00:43
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А міжвідомчу комісію і дві-три робочі групи не забули створити?
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13.10.2024 00:08 Ответить
Какая разница как назовут зековскую систему смотрящих? Создание таких смотрящих групп указывает на то , шо сама власть нестелепна исполнять свои прямые обязанности. До речi, смотрящему, который учреждается именно для контроля за денежными откатами, всегда можно будет отвалить часть откатика, шобы был более сговорчив.
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13.10.2024 07:13 Ответить
Ви там свічку тримаєте ? Звіт про відкати за І-ІІ-ІІІ кв. буде ??
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13.10.2024 14:29 Ответить
Якщо додаткову ЗП за це плотять най буде.
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13.10.2024 14:27 Ответить
Як це раніше обходилися без штабів...

А чим займаються ОВА, крім говорильні та розпилу бабла?
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13.10.2024 00:33 Ответить
Вони займаються орг. питаннями. Насправді, саме воно нічого не робиться, нажаль. Потрібно постійно рухати, підштовхувати.
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13.10.2024 14:30 Ответить
А можна створити при владі нормальну владу?
Щось я якусь гуйню написав.
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13.10.2024 00:43 Ответить
Нормальна рефлексія, насправді.
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13.10.2024 14:31 Ответить
цікаво, а жмиГаль розуміє, що воно потішний бовванчик та потрібний для того, щоб нести відповідальність за підписи по велінню ОПи дЄрьмака у вазелінському?
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13.10.2024 00:59 Ответить
Не спрощуйте. Усю технічну і орг. роботу ОП замість міністерств і відомств не зробить.
А саме-собою нічого не робиться.
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13.10.2024 14:33 Ответить
І вас попрошу не ускладнювати просте та не підтримувати збільшення бюрократичних держморд із усіма регаліями, виплатами, бронюванням та соціальним захистом у країні де загарбано 20% територій та понад 4.5млн. біженців... Докотились вже до того, що куди не плюнь держ.дебіл із практично необмеженою кількістю радників, бо тупий як інфузорія, але гребе під себе та вчасно ділиться...
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13.10.2024 15:17 Ответить
пістец. Буде холодно...
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13.10.2024 01:08 Ответить
І тарифи піднімуть.
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13.10.2024 05:00 Ответить
Это супер.
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13.10.2024 02:03 Ответить
Скільки цим клоунам потрібно часу щоб зрозуміти що вони не взмозі керувати
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13.10.2024 04:51 Ответить
Ондого, а зебiли хоч знають, що сани тре прозпочинати готувати з лiтка?
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13.10.2024 07:04 Ответить
Штаб контролеров,бронь дают?Я бегу устраиваться,контроль и штрафы мое призвание.
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13.10.2024 07:20 Ответить
Там вже усі, хто мав право, заброньовані. Просто ідіть на роботу на держ. службу - потім усе взнаєте.

Розповідали випадок - чоловік звільнився з держ. служби, щоб його не мобілізували. І таке буває.
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13.10.2024 14:36 Ответить
Скільки штабісти вкрадуть?
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13.10.2024 07:21 Ответить
Не факт. Це скоріш працівники міністерств і відомств. Уповноважені, направлені у роб. групу.
Може бути що дистанційно збираються.
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13.10.2024 14:38 Ответить
Створили штаб при штабі для контролю роботи штабу
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13.10.2024 07:29 Ответить
Згадалося: "Поліція надзору над поліцією надзору над поліцією". Старий французький фільм з Бельмондо.
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13.10.2024 14:39 Ответить
Коли країна відступить від закону, тоді багато в ній начальників; а за розумного і знаючого чоловіка вона довговічна. Притчи Соломона Біблія. Геть дурнів з влади!
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13.10.2024 07:52 Ответить
гнилое ворьё
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13.10.2024 09:14 Ответить
А системы отопления в жилых домах не промывали . Вода была слита ,
трубы ржавели и ржавчина наростала внутри. В результате система
забивается, проходимость на подводках к радиаторам ухудшается.
Теплоотдача становится меньше. Тепла в квартирах становится меньше.
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13.10.2024 09:23 Ответить
І що ? Це вічна тех. проблема систем опалення у багатоквартирних, і не тільки, будинках.
Залежить від керуючої компанії чи ОСББ. Впливайте, пишіть до них, дзвоніть, вимагайте.
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13.10.2024 14:42 Ответить
Ставка Шмигаля.
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13.10.2024 09:26 Ответить
Скільки вони ще будуть грабити Українців ,мусор на мусорі ,комісія на комісії , нічого нероблять тільки маролерять
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13.10.2024 09:31 Ответить
Недієздатні нздари посиленно роблять вигляд, що працюють. Але результат буде той самий, що й за усі роки царювання гундосого ідіота.
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13.10.2024 12:21 Ответить
Щось за скоро,треба після зими створити
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13.10.2024 13:38 Ответить
не підказуйте, хоча й так вангую, що після оп.сезону вони створять штаб, щоб перевірити той штаб, що контролював підготовку... Чи натравлять СБУ для втілення таблички ділення.
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13.10.2024 15:25 Ответить
Насправді багато емоцій.
Не можна усе на війну зписувати, але тим не менше - місцеві органи влади ніяк на прильоти і руйнування не впливають. І наслідки не зможуть самостійно нейтралізувати. Об"єктивно.
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13.10.2024 14:44 Ответить
 
 