ООН не хватает средств для помощи украинцам этой зимой
ООН не хватает средств, необходимых для того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, из-за слишком низкого уровня финансирования организации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's, об этом сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг.
"Реальность такова, что уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий в это время года - мы финансируемся на 47 %", - сказала она.
Как отмечается, Украина готовится к тяжелому холодному сезону после того, как российские обстрелы уничтожили ее критическую инфраструктуру.
По ее словам, сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, но из-за постоянных обстрелов все больше людей покидают свои дома.
"Почти 99 тысяч человек были эвакуированы или выехали из прифронтовых сел Донецкой области с 1 августа", - добавила Линдхольм Биллинг.
УВКБ ООН помогает местным украинским организациям размещать перемещенных лиц и оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения, чтобы помочь им пережить зиму.
"Если мы сможем получить средства, я убеждена, что мы сможем им помочь", - добавила Линдхольм Биллинг.
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ООН НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ ДЛЯ ПОМОЩИ УКРАИНЦАМ ЭТОЙ ЗИМОЙ
уже и словарный запас на исходе чтобы обогреть Украину
Организация Объединенных Наций не имеет средств, для того, чтобы поддерживать украинцев этой зимой. Все из-за недостаточного уровня финансирования организации, о чем c прискорбием сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг.
Подсказываю: Дохерища денег есть в агентстве по делам палестинских беженцев БАПОР, бюджет которого такой же, как совокупные траты ООН на ВСЕХ беженцев в мире (кроме палестинских). Оттуда берем, сюда кладем.
На май 24-го в мире беженцами числились 114 млн. человек. Палестинских беженцев, чей статус (причем только у них) передается по наследству и половым путем, было 4.7 млн, что, соответственно, меньше двух с половиной процентов. Однако же для них есть отдельное агентство, чей бюджет равен тратам на всех остальных беженцев.
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