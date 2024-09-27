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ООН не хватает средств для помощи украинцам этой зимой

ООН бракує коштів для допомоги українцям

ООН не хватает средств, необходимых для того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, из-за слишком низкого уровня финансирования организации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's, об этом сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг.

"Реальность такова, что уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий в это время года - мы финансируемся на 47 %", - сказала она.

Как отмечается, Украина готовится к тяжелому холодному сезону после того, как российские обстрелы уничтожили ее критическую инфраструктуру.

По ее словам, сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, но из-за постоянных обстрелов все больше людей покидают свои дома.

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"Почти 99 тысяч человек были эвакуированы или выехали из прифронтовых сел Донецкой области с 1 августа", - добавила Линдхольм Биллинг.

УВКБ ООН помогает местным украинским организациям размещать перемещенных лиц и оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения, чтобы помочь им пережить зиму.

"Если мы сможем получить средства, я убеждена, что мы сможем им помочь", - добавила Линдхольм Биллинг.

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Автор: 

зима (174) ООН (4177) помощь и поддержка (872)


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Топ комментарии
+14
Зато на финансирование ХАМАС с сотнями работников ООН- членов ХАМАС им денег хватило.
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27.09.2024 13:30
+5
Організація всі гроші успішно тратить на себе?
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27.09.2024 13:31
+4
Що заслужили то і одержали. Ця ООН вже давно себе вичерпала, я не розумію що ми в ній робимо.
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27.09.2024 13:31
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Правила форума Совет форумчан
Знайдете ! У вас є федеральний резерв , а у ***** є тільки підари які нічого не варті і більше нічого і то он збирається підкорити весь світ
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27.09.2024 13:30 Ответить
Зато на финансирование ХАМАС с сотнями работников ООН- членов ХАМАС им денег хватило.
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27.09.2024 13:30 Ответить
Організація всі гроші успішно тратить на себе?
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27.09.2024 13:31 Ответить
Що заслужили то і одержали. Ця ООН вже давно себе вичерпала, я не розумію що ми в ній робимо.
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27.09.2024 13:31 Ответить
то така площадка--щоб пагаваріть.
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27.09.2024 13:36 Ответить
Вашою допомогою мало би бути виведення росії з членів Ради Безпеки ООН та й з самої організації як такої.
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27.09.2024 13:31 Ответить
То самороспускайтеся. І амбарний замок на двері. Всіх штатних дармоїдів на завод робити українцям снаряди.
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27.09.2024 13:33 Ответить
Головне шоб уйобкам з Палестини вистачало.
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27.09.2024 13:34 Ответить
ООН бракує коштів, розуму і яєць.
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27.09.2024 13:39 Ответить
ООН бракує грошей ТІЛЬКИ для українців, що лишилися в Україні.
Уряду України бракує грошей для фінансування ТІЛЬКИ ЗСУ.
Сафпадєніє?
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27.09.2024 14:01 Ответить
Тож хто не платить?
Оголосіть весь список.
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27.09.2024 14:12 Ответить
ну так треба тепер кацапам і жовтопиким допомагати, у них же санкції
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27.09.2024 14:24 Ответить
закривайте шарагу
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27.09.2024 14:32 Ответить
Всі гроші пішли на кокс. то-то вони там тикі упороті.
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27.09.2024 14:48 Ответить
Так це вона працює за половину мінімалки?
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27.09.2024 14:57 Ответить
Все деньги ушли на Хамас и Хезболлу...
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27.09.2024 15:15 Ответить
Розпустити це нікчемне ООН і гроші відразу знайдуться. З їх зарплат.
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27.09.2024 15:32 Ответить
ООН не хватает средств для помощи украинцам этой зимой Источник:

ООН НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ ДЛЯ ПОМОЩИ УКРАИНЦАМ ЭТОЙ ЗИМОЙ

уже и словарный запас на исходе чтобы обогреть Украину
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27.09.2024 17:10 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Организация Объединенных Наций не имеет средств, для того, чтобы поддерживать украинцев этой зимой. Все из-за недостаточного уровня финансирования организации, о чем c прискорбием сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг.

Подсказываю: Дохерища денег есть в агентстве по делам палестинских беженцев БАПОР, бюджет которого такой же, как совокупные траты ООН на ВСЕХ беженцев в мире (кроме палестинских). Оттуда берем, сюда кладем.

На май 24-го в мире беженцами числились 114 млн. человек. Палестинских беженцев, чей статус (причем только у них) передается по наследству и половым путем, было 4.7 млн, что, соответственно, меньше двух с половиной процентов. Однако же для них есть отдельное агентство, чей бюджет равен тратам на всех остальных беженцев.

До кучи у Эрдогана поинтересуйтесь, куда делись деньги Исмаила Хании, которые он так старательно вкладывал в Турцию.
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27.09.2024 18:42 Ответить
 
 