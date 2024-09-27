ООН не хватает средств для помощи украинцам этой зимой

ООН не хватает средств, необходимых для того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, из-за слишком низкого уровня финансирования организации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's, об этом сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг.

"Реальность такова, что уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий в это время года - мы финансируемся на 47 %", - сказала она.

Как отмечается, Украина готовится к тяжелому холодному сезону после того, как российские обстрелы уничтожили ее критическую инфраструктуру.

По ее словам, сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, но из-за постоянных обстрелов все больше людей покидают свои дома.

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"Почти 99 тысяч человек были эвакуированы или выехали из прифронтовых сел Донецкой области с 1 августа", - добавила Линдхольм Биллинг.

УВКБ ООН помогает местным украинским организациям размещать перемещенных лиц и оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения, чтобы помочь им пережить зиму.

"Если мы сможем получить средства, я убеждена, что мы сможем им помочь", - добавила Линдхольм Биллинг.

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