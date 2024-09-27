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ООН бракує коштів для допомоги українцям цієї зими

ООН бракує коштів для допомоги українцям

ООН бракує коштів, необхідних для того, щоб допомогти українцям пережити зиму, через надто низький рівень фінансування організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Barron's, про це повідомила представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг.

"Реальність така, що рівень фінансування таких організацій, як наша, надто низький цієї пори року - ми фінансуємося на 47 %", - сказала вона.

Як зазначається, Україна готується до важкого холодного сезону після того, як російські обстріли знищили її критичну інфраструктуру.

За її словами, зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але через постійні обстріли дедалі більше людей залишають свої домівки.

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"Майже 99 тисяч людей були евакуйовані або виїхали з прифронтових сіл Донецької області з 1 серпня", - додала Ліндхольм Біллінг.

УВКБ ООН допомагає місцевим українським організаціям розміщувати переміщених осіб і надає допомогу найбільш вразливим верствам населення, щоб допомогти їм пережити зиму.

"Якщо ми зможемо отримати кошти, я переконана, що ми зможемо їм допомогти", - додала Ліндхольм Біллінг.

Також читайте: Євросоюз допоможе українцям пережити важку зиму, – віцепрезидент ЄК

Автор: 

зима (150) ООН (3361) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+14
Зато на финансирование ХАМАС с сотнями работников ООН- членов ХАМАС им денег хватило.
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27.09.2024 13:30
+5
Організація всі гроші успішно тратить на себе?
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27.09.2024 13:31
+4
Що заслужили то і одержали. Ця ООН вже давно себе вичерпала, я не розумію що ми в ній робимо.
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27.09.2024 13:31
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Знайдете ! У вас є федеральний резерв , а у ***** є тільки підари які нічого не варті і більше нічого і то он збирається підкорити весь світ
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27.09.2024 13:30 Відповісти
Зато на финансирование ХАМАС с сотнями работников ООН- членов ХАМАС им денег хватило.
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27.09.2024 13:30 Відповісти
Організація всі гроші успішно тратить на себе?
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27.09.2024 13:31 Відповісти
Що заслужили то і одержали. Ця ООН вже давно себе вичерпала, я не розумію що ми в ній робимо.
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27.09.2024 13:31 Відповісти
то така площадка--щоб пагаваріть.
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27.09.2024 13:36 Відповісти
Вашою допомогою мало би бути виведення росії з членів Ради Безпеки ООН та й з самої організації як такої.
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27.09.2024 13:31 Відповісти
То самороспускайтеся. І амбарний замок на двері. Всіх штатних дармоїдів на завод робити українцям снаряди.
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27.09.2024 13:33 Відповісти
Головне шоб уйобкам з Палестини вистачало.
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27.09.2024 13:34 Відповісти
ООН бракує коштів, розуму і яєць.
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27.09.2024 13:39 Відповісти
ООН бракує грошей ТІЛЬКИ для українців, що лишилися в Україні.
Уряду України бракує грошей для фінансування ТІЛЬКИ ЗСУ.
Сафпадєніє?
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27.09.2024 14:01 Відповісти
Тож хто не платить?
Оголосіть весь список.
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27.09.2024 14:12 Відповісти
ну так треба тепер кацапам і жовтопиким допомагати, у них же санкції
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27.09.2024 14:24 Відповісти
закривайте шарагу
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27.09.2024 14:32 Відповісти
Всі гроші пішли на кокс. то-то вони там тикі упороті.
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27.09.2024 14:48 Відповісти
Так це вона працює за половину мінімалки?
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27.09.2024 14:57 Відповісти
Все деньги ушли на Хамас и Хезболлу...
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27.09.2024 15:15 Відповісти
Розпустити це нікчемне ООН і гроші відразу знайдуться. З їх зарплат.
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27.09.2024 15:32 Відповісти
ООН не хватает средств для помощи украинцам этой зимой Источник:

ООН НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ ДЛЯ ПОМОЩИ УКРАИНЦАМ ЭТОЙ ЗИМОЙ

уже и словарный запас на исходе чтобы обогреть Украину
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27.09.2024 17:10 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Организация Объединенных Наций не имеет средств, для того, чтобы поддерживать украинцев этой зимой. Все из-за недостаточного уровня финансирования организации, о чем c прискорбием сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг.

Подсказываю: Дохерища денег есть в агентстве по делам палестинских беженцев БАПОР, бюджет которого такой же, как совокупные траты ООН на ВСЕХ беженцев в мире (кроме палестинских). Оттуда берем, сюда кладем.

На май 24-го в мире беженцами числились 114 млн. человек. Палестинских беженцев, чей статус (причем только у них) передается по наследству и половым путем, было 4.7 млн, что, соответственно, меньше двух с половиной процентов. Однако же для них есть отдельное агентство, чей бюджет равен тратам на всех остальных беженцев.

До кучи у Эрдогана поинтересуйтесь, куда делись деньги Исмаила Хании, которые он так старательно вкладывал в Турцию.
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27.09.2024 18:42 Відповісти
 
 