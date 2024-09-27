ООН бракує коштів для допомоги українцям цієї зими

ООН бракує коштів, необхідних для того, щоб допомогти українцям пережити зиму, через надто низький рівень фінансування організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Barron's, про це повідомила представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг.

"Реальність така, що рівень фінансування таких організацій, як наша, надто низький цієї пори року - ми фінансуємося на 47 %", - сказала вона.

Як зазначається, Україна готується до важкого холодного сезону після того, як російські обстріли знищили її критичну інфраструктуру.

За її словами, зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але через постійні обстріли дедалі більше людей залишають свої домівки.

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"Майже 99 тисяч людей були евакуйовані або виїхали з прифронтових сіл Донецької області з 1 серпня", - додала Ліндхольм Біллінг.

УВКБ ООН допомагає місцевим українським організаціям розміщувати переміщених осіб і надає допомогу найбільш вразливим верствам населення, щоб допомогти їм пережити зиму.

"Якщо ми зможемо отримати кошти, я переконана, що ми зможемо їм допомогти", - додала Ліндхольм Біллінг.

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