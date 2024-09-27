ООН бракує коштів для допомоги українцям цієї зими
ООН бракує коштів, необхідних для того, щоб допомогти українцям пережити зиму, через надто низький рівень фінансування організації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Barron's, про це повідомила представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг.
"Реальність така, що рівень фінансування таких організацій, як наша, надто низький цієї пори року - ми фінансуємося на 47 %", - сказала вона.
Як зазначається, Україна готується до важкого холодного сезону після того, як російські обстріли знищили її критичну інфраструктуру.
За її словами, зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але через постійні обстріли дедалі більше людей залишають свої домівки.
"Майже 99 тисяч людей були евакуйовані або виїхали з прифронтових сіл Донецької області з 1 серпня", - додала Ліндхольм Біллінг.
УВКБ ООН допомагає місцевим українським організаціям розміщувати переміщених осіб і надає допомогу найбільш вразливим верствам населення, щоб допомогти їм пережити зиму.
"Якщо ми зможемо отримати кошти, я переконана, що ми зможемо їм допомогти", - додала Ліндхольм Біллінг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уряду України бракує грошей для фінансування ТІЛЬКИ ЗСУ.
Сафпадєніє?
Оголосіть весь список.
ООН НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ ДЛЯ ПОМОЩИ УКРАИНЦАМ ЭТОЙ ЗИМОЙ
уже и словарный запас на исходе чтобы обогреть Украину
Организация Объединенных Наций не имеет средств, для того, чтобы поддерживать украинцев этой зимой. Все из-за недостаточного уровня финансирования организации, о чем c прискорбием сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг.
Подсказываю: Дохерища денег есть в агентстве по делам палестинских беженцев БАПОР, бюджет которого такой же, как совокупные траты ООН на ВСЕХ беженцев в мире (кроме палестинских). Оттуда берем, сюда кладем.
На май 24-го в мире беженцами числились 114 млн. человек. Палестинских беженцев, чей статус (причем только у них) передается по наследству и половым путем, было 4.7 млн, что, соответственно, меньше двух с половиной процентов. Однако же для них есть отдельное агентство, чей бюджет равен тратам на всех остальных беженцев.
До кучи у Эрдогана поинтересуйтесь, куда делись деньги Исмаила Хании, которые он так старательно вкладывал в Турцию.