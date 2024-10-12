При уряді створили штаб, який контролюватиме готовність українських регіонів до зими, - Шмигаль
При уряді створили штаб, який займатиметься і контролюватиме готовність українських регіонів і громад до "зимових викликів".
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з головами обласних військових адміністрацій за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації. Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко", - заявив очільник Кабміну.
Окрім цього, на нараді обговорили захист і відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також будівництва укриттів у школах.
"Уряд виділив на це відповідні кошти. Важливо розуміти поточний стан і потреби. Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів. Для цього з боку уряду створені всі умови", - сказав прем'єр-міністр.
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А чим займаються ОВА, крім говорильні та розпилу бабла?
Щось я якусь гуйню написав.
А саме-собою нічого не робиться.
Розповідали випадок - чоловік звільнився з держ. служби, щоб його не мобілізували. І таке буває.
Може бути що дистанційно збираються.
трубы ржавели и ржавчина наростала внутри. В результате система
забивается, проходимость на подводках к радиаторам ухудшается.
Теплоотдача становится меньше. Тепла в квартирах становится меньше.
Залежить від керуючої компанії чи ОСББ. Впливайте, пишіть до них, дзвоніть, вимагайте.
Не можна усе на війну зписувати, але тим не менше - місцеві органи влади ніяк на прильоти і руйнування не впливають. І наслідки не зможуть самостійно нейтралізувати. Об"єктивно.