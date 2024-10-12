При уряді створили штаб, який контролюватиме готовність українських регіонів до зими, - Шмигаль

При уряді створили штаб, який займатиметься і контролюватиме готовність українських регіонів і громад до "зимових викликів".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з головами обласних військових адміністрацій за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації. Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко", - заявив очільник Кабміну.

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Окрім цього, на нараді обговорили захист і відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також будівництва укриттів у школах.

"Уряд виділив на це відповідні кошти. Важливо розуміти поточний стан і потреби. Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів. Для цього з боку уряду створені всі умови", - сказав прем'єр-міністр.

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