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При уряді створили штаб, який контролюватиме готовність українських регіонів до зими, - Шмигаль

Шмигаль розповів про створення штабу з підготовки до зими

При уряді створили штаб, який займатиметься і контролюватиме готовність українських регіонів і громад до "зимових викликів".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з головами обласних військових адміністрацій за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації. Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко", - заявив очільник Кабміну.

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Окрім цього, на нараді  обговорили захист і відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також будівництва укриттів у школах.

"Уряд виділив на це відповідні кошти. Важливо розуміти поточний стан і потреби. Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів. Для цього з боку уряду створені всі умови", - сказав прем'єр-міністр.

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Автор: 

зима (150) штаб (1093) підготовка (188) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+17
А міжвідомчу комісію і дві-три робочі групи не забули створити?
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13.10.2024 00:08
+14
Як це раніше обходилися без штабів...

А чим займаються ОВА, крім говорильні та розпилу бабла?
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13.10.2024 00:33
+10
А можна створити при владі нормальну владу?
Щось я якусь гуйню написав.
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13.10.2024 00:43
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А міжвідомчу комісію і дві-три робочі групи не забули створити?
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13.10.2024 00:08 Відповісти
Какая разница как назовут зековскую систему смотрящих? Создание таких смотрящих групп указывает на то , шо сама власть нестелепна исполнять свои прямые обязанности. До речi, смотрящему, который учреждается именно для контроля за денежными откатами, всегда можно будет отвалить часть откатика, шобы был более сговорчив.
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13.10.2024 07:13 Відповісти
Ви там свічку тримаєте ? Звіт про відкати за І-ІІ-ІІІ кв. буде ??
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13.10.2024 14:29 Відповісти
Якщо додаткову ЗП за це плотять най буде.
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13.10.2024 14:27 Відповісти
Як це раніше обходилися без штабів...

А чим займаються ОВА, крім говорильні та розпилу бабла?
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13.10.2024 00:33 Відповісти
Вони займаються орг. питаннями. Насправді, саме воно нічого не робиться, нажаль. Потрібно постійно рухати, підштовхувати.
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13.10.2024 14:30 Відповісти
А можна створити при владі нормальну владу?
Щось я якусь гуйню написав.
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13.10.2024 00:43 Відповісти
Нормальна рефлексія, насправді.
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13.10.2024 14:31 Відповісти
цікаво, а жмиГаль розуміє, що воно потішний бовванчик та потрібний для того, щоб нести відповідальність за підписи по велінню ОПи дЄрьмака у вазелінському?
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13.10.2024 00:59 Відповісти
Не спрощуйте. Усю технічну і орг. роботу ОП замість міністерств і відомств не зробить.
А саме-собою нічого не робиться.
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13.10.2024 14:33 Відповісти
І вас попрошу не ускладнювати просте та не підтримувати збільшення бюрократичних держморд із усіма регаліями, виплатами, бронюванням та соціальним захистом у країні де загарбано 20% територій та понад 4.5млн. біженців... Докотились вже до того, що куди не плюнь держ.дебіл із практично необмеженою кількістю радників, бо тупий як інфузорія, але гребе під себе та вчасно ділиться...
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13.10.2024 15:17 Відповісти
пістец. Буде холодно...
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13.10.2024 01:08 Відповісти
І тарифи піднімуть.
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13.10.2024 05:00 Відповісти
Это супер.
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13.10.2024 02:03 Відповісти
Скільки цим клоунам потрібно часу щоб зрозуміти що вони не взмозі керувати
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13.10.2024 04:51 Відповісти
Ондого, а зебiли хоч знають, що сани тре прозпочинати готувати з лiтка?
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13.10.2024 07:04 Відповісти
Штаб контролеров,бронь дают?Я бегу устраиваться,контроль и штрафы мое призвание.
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13.10.2024 07:20 Відповісти
Там вже усі, хто мав право, заброньовані. Просто ідіть на роботу на держ. службу - потім усе взнаєте.

Розповідали випадок - чоловік звільнився з держ. служби, щоб його не мобілізували. І таке буває.
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13.10.2024 14:36 Відповісти
Скільки штабісти вкрадуть?
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13.10.2024 07:21 Відповісти
Не факт. Це скоріш працівники міністерств і відомств. Уповноважені, направлені у роб. групу.
Може бути що дистанційно збираються.
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13.10.2024 14:38 Відповісти
Створили штаб при штабі для контролю роботи штабу
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13.10.2024 07:29 Відповісти
Згадалося: "Поліція надзору над поліцією надзору над поліцією". Старий французький фільм з Бельмондо.
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13.10.2024 14:39 Відповісти
Коли країна відступить від закону, тоді багато в ній начальників; а за розумного і знаючого чоловіка вона довговічна. Притчи Соломона Біблія. Геть дурнів з влади!
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13.10.2024 07:52 Відповісти
гнилое ворьё
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13.10.2024 09:14 Відповісти
А системы отопления в жилых домах не промывали . Вода была слита ,
трубы ржавели и ржавчина наростала внутри. В результате система
забивается, проходимость на подводках к радиаторам ухудшается.
Теплоотдача становится меньше. Тепла в квартирах становится меньше.
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13.10.2024 09:23 Відповісти
І що ? Це вічна тех. проблема систем опалення у багатоквартирних, і не тільки, будинках.
Залежить від керуючої компанії чи ОСББ. Впливайте, пишіть до них, дзвоніть, вимагайте.
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13.10.2024 14:42 Відповісти
Ставка Шмигаля.
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13.10.2024 09:26 Відповісти
Скільки вони ще будуть грабити Українців ,мусор на мусорі ,комісія на комісії , нічого нероблять тільки маролерять
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13.10.2024 09:31 Відповісти
Недієздатні нздари посиленно роблять вигляд, що працюють. Але результат буде той самий, що й за усі роки царювання гундосого ідіота.
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13.10.2024 12:21 Відповісти
Щось за скоро,треба після зими створити
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13.10.2024 13:38 Відповісти
не підказуйте, хоча й так вангую, що після оп.сезону вони створять штаб, щоб перевірити той штаб, що контролював підготовку... Чи натравлять СБУ для втілення таблички ділення.
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13.10.2024 15:25 Відповісти
Насправді багато емоцій.
Не можна усе на війну зписувати, але тим не менше - місцеві органи влади ніяк на прильоти і руйнування не впливають. І наслідки не зможуть самостійно нейтралізувати. Об"єктивно.
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13.10.2024 14:44 Відповісти
 
 