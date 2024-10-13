Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Утром 13 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуск КАБ в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.
Больше информации относительно утренних ударов по Сумской области на эту минуту нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что принудительная эвакуация детей с их семьями объявлена в ряде населенных пунктов Сумского и Конотопского районов Сумщины.
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Валерій Кваша
показать весь комментарий13.10.2024 10:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сергей Столяренко
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Trofim
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