Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 13 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.

Больше информации относительно утренних ударов по Сумской области на эту минуту нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что принудительная эвакуация детей с их семьями объявлена в ряде населенных пунктов Сумского и Конотопского районов Сумщины.