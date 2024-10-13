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Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

рф,каб,винищувач,літакрф

Утром 13 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.

Больше информации относительно утренних ударов по Сумской области на эту минуту нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка разоблачила военного, передававшего информацию о расположении войск на Сумщине

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что принудительная эвакуация детей с их семьями объявлена в ряде населенных пунктов Сумского и Конотопского районов Сумщины.

Автор: 

Сумская область (3258) КАБ (376)


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Ну, і де оті хвалені Ф-16? Зі всіх прасок трубили -"будуть Ф-16 відженемо кацапські лайнольоти від кордону''. Зараз хтось відпише що в кацапів там потужна ППО. А де наша потужна ППО? Чого кацапи можуть наші літаки збивати, а ми ні? Все ППО захищає зад д'єрмака!
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13.10.2024 10:05 Ответить
ф-16 замало щоб прикрити весь кордон.
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13.10.2024 11:49 Ответить
І знову кругом повна ж*па. Ні Ф-16, ні наших кабів, новини терпіл.
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13.10.2024 10:38 Ответить
 
 