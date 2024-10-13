Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 13 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуск КАБ в напрямку Сумщини!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ранкових ударів по Сумщині на цю хвилину немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що примусову евакуацію дітей з їхніми родинами оголошено в низці населених пунктів Сумського й Конотопського районів Сумщини.
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Валерій Кваша
показати весь коментар13.10.2024 10:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергей Столяренко
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Trofim
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