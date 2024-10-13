УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини
944 3

Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

рф,каб,винищувач,літакрф

Зранку 13 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ в напрямку Сумщини!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ранкових ударів по Сумщині на цю хвилину немає.

Також читайте: Контррозвідка викрила військового, який передавав інформацію про розташування військ на Сумщини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що примусову евакуацію дітей з їхніми родинами оголошено в низці населених пунктів Сумського й Конотопського районів Сумщини.

Автор: 

Сумська область (3807) КАБ (377)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, і де оті хвалені Ф-16? Зі всіх прасок трубили -"будуть Ф-16 відженемо кацапські лайнольоти від кордону''. Зараз хтось відпише що в кацапів там потужна ППО. А де наша потужна ППО? Чого кацапи можуть наші літаки збивати, а ми ні? Все ППО захищає зад д'єрмака!
показати весь коментар
13.10.2024 10:05 Відповісти
ф-16 замало щоб прикрити весь кордон.
показати весь коментар
13.10.2024 11:49 Відповісти
І знову кругом повна ж*па. Ні Ф-16, ні наших кабів, новини терпіл.
показати весь коментар
13.10.2024 10:38 Відповісти
 
 