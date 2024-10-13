Три человека ранены в результате вражеских атак на Херсонщину за прошедшие сутки

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область, в результате чего есть раненые и повреждения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Нововоронцовка, Тягинка, Шляховое, Антоновка, Садовое, Инженерное, Приднепровское, Зимовник, Львов и город Херсон.



Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и сотовую башню; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 3 частных дома.

По данным главы ОВА, из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

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Как рассказал начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко, за прошедшие сутки в пределах Херсонской городской территориальной громады поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Зимовнике, Инженерном, Садовом.



В частности, повреждены частный дом, многоэтажка.



В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки раненых нет.

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