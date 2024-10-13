Три человека ранены в результате вражеских атак на Херсонщину за прошедшие сутки
За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область, в результате чего есть раненые и повреждения.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Нововоронцовка, Тягинка, Шляховое, Антоновка, Садовое, Инженерное, Приднепровское, Зимовник, Львов и город Херсон.
Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и сотовую башню; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 3 частных дома.
По данным главы ОВА, из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
Как рассказал начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко, за прошедшие сутки в пределах Херсонской городской территориальной громады поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Зимовнике, Инженерном, Садовом.
В частности, повреждены частный дом, многоэтажка.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки раненых нет.
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