Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены 4 человека, в том числе полицейский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне за прошедшие сутки атаковали Бериславский и Херсонский районы из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и БпЛА. Под вражеским огнем оказались Херсон, Садовое, Антоновка, Кизомыс, Станислав, Камышаны, Молодежное, Чернобаевка, Белозерка, Берислав, Дудчаны, Змиевка, Новоалександровка, Шляховое, Томарино и Архангельское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Россияне атаковали дроном Антоновку. В результате вражеского удара получил ранения 51-летний мужчина, который находился во дворе. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, огнестрельные раны грудной клетки и ноги. Также поврежден частный дом.

По Камышанам противник бил из артиллерии. Из-за вражеского удара повреждены пять частных домов и пострадала 63-летняя женщина, у нее контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.

Из реактивных систем залпового огня войска РФ ударили по Кизомысу, повреждения получил частный дом. Также поселок страдал от дроновых атак, в результате сбрасывания взрывчатки поврежден еще один жилой дом.

Дронами типа "FPV" противник бил по Бериславу, Дудчанам и Змиевке, повреждены два частных дома.

Артиллерийским огнем повреждены три частных дома в Станиславе, Белозерке и Чернобаевке, а также хозяйственная постройка в Томарино.

Враг обстрелял из танка Шляхово, там повреждена хозяйственная постройка.

В Херсоне под артиллерийским обстрелом противника находился микрорайон "Северный". Удары вызвали пожар на складах, повреждения получили административное здание, многоквартирный дом, складские помещения и два автомобиля. Во время несения службы под вражеский обстрел попал 31-летний сотрудник управления патрульной полиции Херсонской области. У него диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, угрозы его жизни нет.

Из-за сбрасывания с БпЛА в центре Херсона ранен 54-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Из артиллерии оккупанты били по Днепровскому району, поврежден частный дом и газопровод. Также коварно сбросили взрывчатку с БпЛА на территорию медучреждения, в результате чего получили повреждения здание больницы и автомобиль. Пациенты и персонал не пострадали.

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