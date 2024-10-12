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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены 4 человека, в том числе полицейский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне за прошедшие сутки атаковали Бериславский и Херсонский районы из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и БпЛА. Под вражеским огнем оказались Херсон, Садовое, Антоновка, Кизомыс, Станислав, Камышаны, Молодежное, Чернобаевка, Белозерка, Берислав, Дудчаны, Змиевка, Новоалександровка, Шляховое, Томарино и Архангельское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Россияне атаковали дроном Антоновку. В результате вражеского удара получил ранения 51-летний мужчина, который находился во дворе. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, огнестрельные раны грудной клетки и ноги. Также поврежден частный дом.

По Камышанам противник бил из артиллерии. Из-за вражеского удара повреждены пять частных домов и пострадала 63-летняя женщина, у нее контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.

Из реактивных систем залпового огня войска РФ ударили по Кизомысу, повреждения получил частный дом. Также поселок страдал от дроновых атак, в результате сбрасывания взрывчатки поврежден еще один жилой дом.

Дронами типа "FPV" противник бил по Бериславу, Дудчанам и Змиевке, повреждены два частных дома.

Артиллерийским огнем повреждены три частных дома в Станиславе, Белозерке и Чернобаевке, а также хозяйственная постройка в Томарино.

Враг обстрелял из танка Шляхово, там повреждена хозяйственная постройка.

В Херсоне под артиллерийским обстрелом противника находился микрорайон "Северный". Удары вызвали пожар на складах, повреждения получили административное здание, многоквартирный дом, складские помещения и два автомобиля. Во время несения службы под вражеский обстрел попал 31-летний сотрудник управления патрульной полиции Херсонской области. У него диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, угрозы его жизни нет.

Из-за сбрасывания с БпЛА в центре Херсона ранен 54-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Из артиллерии оккупанты били по Днепровскому району, поврежден частный дом и газопровод. Также коварно сбросили взрывчатку с БпЛА на территорию медучреждения, в результате чего получили повреждения здание больницы и автомобиль. Пациенты и персонал не пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Херсон: вспыхнул пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Окупанти обстріляли 16 міст та сіл Херсонщини
Окупанти обстріляли 16 міст та сіл Херсонщини
Окупанти обстріляли 16 міст та сіл Херсонщини
Окупанти обстріляли 16 міст та сіл Херсонщини
Окупанти обстріляли 16 міст та сіл Херсонщини

Автор: 

обстрел (27652) Херсон (2868) Херсонская область (4857)


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Хто б здивувався якщо наприклад би перед цим сталось такенавіяно такими ж новинами)

Порошенко попросив прийняти РЕР-и і допомогу, мер радісно подякував і почав чекати, проте після істеричного дзвінка з ОП-ки, заїкаючись передзвонив Порошенку і заборонив привозити зі словами "У нас вввввсьо єсть, нас обіспєчілі, ізвіні.ТЕ".

А таке ж було неодноразово. Просто "Боріга сібє рєйтінх накручіваєт, нада нє прінімать вот ето всьо".
А тепер, думаємо, а скільки через цю ОП-ку жертв населенню вдалось заподіяти оркам?
Вже й навіть Буданова зносять бо рейтінх панімаш, бєспокоіт найхриплічнішего лідара сучності.
тьху! може тарологом влаштується? "прогнози" приблизно такі ж самі по ефективності. Кавун блін ялтинський.
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12.10.2024 12:29 Ответить
Треба писати ЧЕТВЕРО ЛЮДЕЙ або ЧОТИРИ ОСОБИ.
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12.10.2024 12:48 Ответить
 
 