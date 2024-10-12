Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены 4 человека, в том числе полицейский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне за прошедшие сутки атаковали Бериславский и Херсонский районы из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и БпЛА. Под вражеским огнем оказались Херсон, Садовое, Антоновка, Кизомыс, Станислав, Камышаны, Молодежное, Чернобаевка, Белозерка, Берислав, Дудчаны, Змиевка, Новоалександровка, Шляховое, Томарино и Архангельское.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Россияне атаковали дроном Антоновку. В результате вражеского удара получил ранения 51-летний мужчина, который находился во дворе. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, огнестрельные раны грудной клетки и ноги. Также поврежден частный дом.
По Камышанам противник бил из артиллерии. Из-за вражеского удара повреждены пять частных домов и пострадала 63-летняя женщина, у нее контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.
Из реактивных систем залпового огня войска РФ ударили по Кизомысу, повреждения получил частный дом. Также поселок страдал от дроновых атак, в результате сбрасывания взрывчатки поврежден еще один жилой дом.
Дронами типа "FPV" противник бил по Бериславу, Дудчанам и Змиевке, повреждены два частных дома.
Артиллерийским огнем повреждены три частных дома в Станиславе, Белозерке и Чернобаевке, а также хозяйственная постройка в Томарино.
Враг обстрелял из танка Шляхово, там повреждена хозяйственная постройка.
В Херсоне под артиллерийским обстрелом противника находился микрорайон "Северный". Удары вызвали пожар на складах, повреждения получили административное здание, многоквартирный дом, складские помещения и два автомобиля. Во время несения службы под вражеский обстрел попал 31-летний сотрудник управления патрульной полиции Херсонской области. У него диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, угрозы его жизни нет.
Из-за сбрасывания с БпЛА в центре Херсона ранен 54-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением ноги.
Из артиллерии оккупанты били по Днепровскому району, поврежден частный дом и газопровод. Также коварно сбросили взрывчатку с БпЛА на территорию медучреждения, в результате чего получили повреждения здание больницы и автомобиль. Пациенты и персонал не пострадали.
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Порошенко попросив прийняти РЕР-и і допомогу, мер радісно подякував і почав чекати, проте після істеричного дзвінка з ОП-ки, заїкаючись передзвонив Порошенку і заборонив привозити зі словами "У нас вввввсьо єсть, нас обіспєчілі, ізвіні.ТЕ".
А таке ж було неодноразово. Просто "Боріга сібє рєйтінх накручіваєт, нада нє прінімать вот ето всьо".
А тепер, думаємо, а скільки через цю ОП-ку жертв населенню вдалось заподіяти оркам?
Вже й навіть Буданова зносять бо рейтінх панімаш, бєспокоіт найхриплічнішего лідара сучності.
тьху! може тарологом влаштується? "прогнози" приблизно такі ж самі по ефективності. Кавун блін ялтинський.