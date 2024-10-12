Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено 4 людини, зокрема поліцейського. ФОТОрепортаж

Росіяни минулої доби атакували Бериславський та Херсонський райони з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Під ворожим вогнем опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Кізомис, Станіслав, Комишани, Молодіжне, Чорнобаївка, Білозерка, Берислав, Дудчани, Зміївка, Новоолександрівка, Шляхове, Томарине та Архангельське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Росіяни атакували дроном Антонівку. Внаслідок ворожого удару отримав поранення 51-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. У нього вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, вогнепальні рани грудної клітини та ноги. Також пошкоджено приватний будинок.

По Комишанах противник гатив з артилерії. Через ворожий удар пошкоджено п’ять приватних будинків та постраждала 63-річна жінка, у неї контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

З реактивних систем залпового вогню війська РФ вдарили по Кізомису, пошкоджень зазнав приватний будинок. Також селище потерпало від дронових атак, внаслідок скиду вибухівки пошкоджено ще один житловий будинок.

Дронами типу "FPV" противник бив по Бериславу, Дудчанах та Зміївці, пошкоджено два приватні будинки.

Артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки у Станіславі, Білозерці й Чорнобаївці, а також господарську споруду у Томариному.

Ворог обстріляв із танка Шляхове, там пошкоджено господарчу споруду.

У Херсоні під артилерійським обстрілом противника перебував мікрорайон "Північний". Удари спричинили пожежу на складах, пошкоджень зазнали адміністративна будівля, багатоквартирний будинок, складські приміщення та два автомобілі. Під час несення служби під ворожий обстріл потрапив 31-річний працівник управління патрульної поліції Херсонської області. У нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, загрози його життю немає.

Через скид з БпЛА у центрі Херсона поранено 54-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

З артилерії окупанти гатили по Дніпровському району, пошкоджено приватний будинок та газопровід. Також підступно скинули вибухівку з БпЛА на територію медзакладу, внаслідок чого зазнали пошкоджень будівля лікарні та автомобіль. Пацієнти та персонал не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Херсон: спалахнула пожежа на складі. ФОТОрепортаж









