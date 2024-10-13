Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину минулої доби

Упродовж минулої доби російські війська продовжували обстрілювати Херсонську область, унаслідок чого є поранені та пошкодження.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Нововоронцовка, Тягинка, Шляхове, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Зимівник, Львове та місто Херсон.



Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки.

За даними голови ОВА, через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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Як розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, минулої доби в межах Херсонської міської територіальної громади ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Зимівнику, Інженерному, Садовому.



Зокрема, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку.



Унаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу поранених немає.

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