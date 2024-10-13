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Новости Война
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Россияне убили мужчину на Херсонщине сбросом с беспилотника

Херсонщина (фото ілюстративне)

13 октября оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомыс.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В администрации пишут, что ранения оказались смертельными. Пострадавший погиб на месте.

Напомним, сегодня, 13 октября российские войска ударили из артиллерии по Белозерке в Херсонской области, есть пострадавшие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека ранены в результате вражеских атак на Херсонщину за прошедшие сутки

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беспилотник (3730) жертвы (2091) Херсонская область (4862)


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Це якесь жахливе сафарі на живих людей!
Тільки знищення цієї потворної пухлини- фєдєрастії
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13.10.2024 21:46 Ответить
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13.10.2024 23:09 Ответить
 
 