Россияне убили мужчину на Херсонщине сбросом с беспилотника

13 октября оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомыс.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В администрации пишут, что ранения оказались смертельными. Пострадавший погиб на месте.

Напомним, сегодня, 13 октября российские войска ударили из артиллерии по Белозерке в Херсонской области, есть пострадавшие.

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