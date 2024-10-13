Россияне убили мужчину на Херсонщине сбросом с беспилотника
13 октября оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомыс.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В администрации пишут, что ранения оказались смертельными. Пострадавший погиб на месте.
Напомним, сегодня, 13 октября российские войска ударили из артиллерии по Белозерке в Херсонской области, есть пострадавшие.
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Тільки знищення цієї потворної пухлини- фєдєрастії