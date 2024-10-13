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Новини Війна
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Росіяни вбили чоловіка на Херсонщині скидом з безпілотника

Херсонщина (фото ілюстративне)

13 жовтня окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

В адміністрації пишуть, що поранення виявились смертельними. Потерпілий загинув на місці. 

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня російські війська вдарили з артилерії по Білозерці в Херсонській області, унаслідок чого є постраждалі.

Читайте: Впродовж дня окупанти чотири рази атакували Нікополь, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

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безпілотник (4288) жертви (1810) Херсонська область (5847)


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Це якесь жахливе сафарі на живих людей!
Тільки знищення цієї потворної пухлини- фєдєрастії
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13.10.2024 21:46 Відповісти
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13.10.2024 23:09 Відповісти
 
 