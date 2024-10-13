Росіяни вбили чоловіка на Херсонщині скидом з безпілотника

13 жовтня окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

В адміністрації пишуть, що поранення виявились смертельними. Потерпілий загинув на місці.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня російські війська вдарили з артилерії по Білозерці в Херсонській області, унаслідок чого є постраждалі.

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