Росіяни вбили чоловіка на Херсонщині скидом з безпілотника
13 жовтня окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
В адміністрації пишуть, що поранення виявились смертельними. Потерпілий загинув на місці.
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня російські війська вдарили з артилерії по Білозерці в Херсонській області, унаслідок чого є постраждалі.
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Тільки знищення цієї потворної пухлини- фєдєрастії