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Окупанти атакували з артилерії Білозерку: Постраждав чоловік, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 жовтня російські війська вдарили з артилерії по Білозерці в Херсонській області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки постраждав 35-річний чоловік, який у момент удару перебував на вулиці. У нього діагностували контузію, вибухову і черепно-мозкову травми. Чоловікові надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Крім того, унаслідок обстрілів пошкоджені кілька житлових будинків. У 17 квартирах вибиті вікна. Також зруйновано гараж, знищено автомобіль.

Удар по Білозерці 13 жовтня
Удар по Білозерці 13 жовтня

Також читайте: Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину минулої доби

Удар по Білозерці 13 жовтня
Удар по Білозерці 13 жовтня

Автор: 

обстріл (28993) Херсонська область (5847)


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