Окупанти атакували з артилерії Білозерку: Постраждав чоловік, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 жовтня російські війська вдарили з артилерії по Білозерці в Херсонській області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок атаки постраждав 35-річний чоловік, який у момент удару перебував на вулиці. У нього діагностували контузію, вибухову і черепно-мозкову травми. Чоловікові надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Крім того, унаслідок обстрілів пошкоджені кілька житлових будинків. У 17 квартирах вибиті вікна. Також зруйновано гараж, знищено автомобіль.
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