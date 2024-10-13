Оккупанты атаковали из артиллерии Белозерку: Пострадал мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 13 октября российские войска ударили из артиллерии по Белозерке в Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки пострадал 35-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. У него диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов. В 17 квартирах выбиты окна. Также разрушен гараж, уничтожен автомобиль.





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