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Оккупанты атаковали из артиллерии Белозерку: Пострадал мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 13 октября российские войска ударили из артиллерии по Белозерке в Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки пострадал 35-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. У него диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов. В 17 квартирах выбиты окна. Также разрушен гараж, уничтожен автомобиль.

Удар по Білозерці 13 жовтня
Удар по Білозерці 13 жовтня

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Удар по Білозерці 13 жовтня
Удар по Білозерці 13 жовтня

Автор: 

обстрел (27672) Херсонская область (4859)


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