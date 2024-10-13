Оккупанты атаковали из артиллерии Белозерку: Пострадал мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 13 октября российские войска ударили из артиллерии по Белозерке в Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки пострадал 35-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. У него диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов. В 17 квартирах выбиты окна. Также разрушен гараж, уничтожен автомобиль.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль