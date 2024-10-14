Сутки на Херсонщине: россияне ударили по сотовой башне, газопроводам и жилым кварталам, 1 человек погиб
Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Антоновку, Камышаны, Садовое, Белозерку, Ромашково, Кизомыс, Станислав и Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин
"Российские военные попали в сотовую башню; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, складское помещение, гаражи, мотоциклы и частные автомобили"
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.
Напомним, 13 октября оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомыс.
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