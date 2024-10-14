Доба на Херсонщині: росіяни вдарили по стільниковій вежі, газогонам та житлових кварталах, 1 людина загинула

Окупанти минулої доби обстріляли Антонівку, Комишани, Садове, Білозерку, Ромашкове, Кізомис, Станіслав та Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Російські військові поцілили в стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, складське приміщення, гаражі, мотоцикли та приватні автомобілі"

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Нагадаємо, 13 жовтня окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис.

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