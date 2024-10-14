Дифференцированные акцизы на сигареты и ТИЭНы дополнительно обеспечат 21 млрд грн бюджетных поступлений к 2028 году, - эксперт

При условии дифференциации ставок на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и сигареты налоговые поступления в государственный и местные бюджеты увеличатся на 21 млрд грн до 2028 года, пишет в колонке Татьяна Потопальская, эксперт по вопросам налогообложения, член Экспертного совета по вопросам подготовки обобщающих налоговых консультаций при Министерстве финансов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По ее оценкам, налоговые поступления в государственный и местные бюджеты (акцизный налог, НДС и розничный 5-% акцизный налог) в 2025 году должны быть больше на 5,2 млрд грн из-за дифференциации акцизных ставок на табачные изделия по сравнению со сценарием с одинаковыми ставками на сигареты и ТИЭН.

"Если экстраполировать примененный на 2025 год метод расчета с применением дифференцированных ставок и на 2026-2028 годы - срока, на который рассчитан проект нового акцизного плана, то сумма дополнительных бюджетных поступлений составит почти 21 млрд грн за 4 года", - отметила эксперт. По ее мнению, это может произойти за счет переключения части потребителей сигарет на полностью легальную продукцию ТИЭН вместо перехода в нелегальный сегмент сигарет.

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Согласно исследованию, в отличие от рынка традиционных сигарет, где есть значительная доля теневого сегмента, рынок ТИЭН в Украине развивается только в легальном поле, без подделок, и обеспечивает стабильность налоговых поступлений.

Т. Потопальская отметила, что в Украине до 2021 года уже действовали разные ставки на сигареты и ТИЭН, причем в тот период ставки на ТИЭН были определены на вес.

Правительственным законопроектом предусмотрено повышение ставки на табачные стики с 2025 года, однако поднимать их планируют разными темпами по сравнению с сигаретами. Например, в следующем году минимальный акциз на сигареты будет 78 евро за 1 тыс., а для ТИЭН - 70,4 евро за 1 тыс. Разница в налогообложении составит не полных 10%.

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По словам эксперта, в ЕС средний уровень дифференциации между акцизными ставками на эти продукты в странах-членах составляет более 60%.

Как отмечалось, парламент готовится рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект №11090. Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет); имплементацию европейской практики по налогообложению ТИЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

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