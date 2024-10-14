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Дифференцированные акцизы на сигареты и ТИЭНы дополнительно обеспечат 21 млрд грн бюджетных поступлений к 2028 году, - эксперт

Бюджет можна наповнити на 21 млрд грн шляхом диференційованих акцизів на цигарки та ТВЕНи

При условии дифференциации ставок на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и сигареты налоговые поступления в государственный и местные бюджеты увеличатся на 21 млрд грн до 2028 года, пишет в колонке Татьяна Потопальская, эксперт по вопросам налогообложения, член Экспертного совета по вопросам подготовки обобщающих налоговых консультаций при Министерстве финансов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По ее оценкам, налоговые поступления в государственный и местные бюджеты (акцизный налог, НДС и розничный 5-% акцизный налог) в 2025 году должны быть больше на 5,2 млрд грн из-за дифференциации акцизных ставок на табачные изделия по сравнению со сценарием с одинаковыми ставками на сигареты и ТИЭН.

"Если экстраполировать примененный на 2025 год метод расчета с применением дифференцированных ставок и на 2026-2028 годы - срока, на который рассчитан проект нового акцизного плана, то сумма дополнительных бюджетных поступлений составит почти 21 млрд грн за 4 года", - отметила эксперт. По ее мнению, это может произойти за счет переключения части потребителей сигарет на полностью легальную продукцию ТИЭН вместо перехода в нелегальный сегмент сигарет.

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Согласно исследованию, в отличие от рынка традиционных сигарет, где есть значительная доля теневого сегмента, рынок ТИЭН в Украине развивается только в легальном поле, без подделок, и обеспечивает стабильность налоговых поступлений.

Т. Потопальская отметила, что в Украине до 2021 года уже действовали разные ставки на сигареты и ТИЭН, причем в тот период ставки на ТИЭН были определены на вес.

Правительственным законопроектом предусмотрено повышение ставки на табачные стики с 2025 года, однако поднимать их планируют разными темпами по сравнению с сигаретами. Например, в следующем году минимальный акциз на сигареты будет 78 евро за 1 тыс., а для ТИЭН - 70,4 евро за 1 тыс. Разница в налогообложении составит не полных 10%.

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По словам эксперта, в ЕС средний уровень дифференциации между акцизными ставками на эти продукты в странах-членах составляет более 60%.

Как отмечалось, парламент готовится рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект №11090. Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет); имплементацию европейской практики по налогообложению ТИЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

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Автор: 

акциз (385) госбюджет (1187) сигареты (867) табак (302)


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Топ комментарии
+5
продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет)
========

мінімальна зарплата - у гривнях українська, натомість акцизи - в євро та європейські. І кордон на замку, щоб випробовувані не з'їпали з місця проведення експерименту над ними
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14.10.2024 11:37
+4
Дурень думкою багатіє

Після підвищення цін став купувати контрабас.
Думаю, багато хто так робить, бо черга стоїть за ним. А навпроти сигаретний кіоск і не однієї людини..
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14.10.2024 12:02
+3
Що вже весь дер,жбюджет попиляли, не вистачає ще якимось хрякам на молочишко для дитинчат !!))
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14.10.2024 11:36
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лол бо рідину для ТВЕН можна спокійно вдома намішати не йде у даніли бузнес по стікам не йде
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14.10.2024 11:30 Ответить
Сигарети? Може все-таки цигарки?
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14.10.2024 11:31 Ответить
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14.10.2024 12:34 Ответить
Збільшення податків зменшує надходження грошей до бюджету.
Думай ТЕ
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14.10.2024 11:34 Ответить
Що вже весь дер,жбюджет попиляли, не вистачає ще якимось хрякам на молочишко для дитинчат !!))
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14.10.2024 11:36 Ответить
продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет)
========

мінімальна зарплата - у гривнях українська, натомість акцизи - в євро та європейські. І кордон на замку, щоб випробовувані не з'їпали з місця проведення експерименту над ними
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14.10.2024 11:37 Ответить
Куріння дуже корисне...бюджет наповнює...треба ще більше курити
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14.10.2024 11:42 Ответить
Питання в тому -Чий бюджет?? Зелених хряків??))
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14.10.2024 11:56 Ответить
"...податкові надходження до державного та місцевих бюджетів збільшаться на 21 млрд грн до 2028 року, пише у Тетяна Потопальська ... "
- рахуйте вже до 2035 року - там ще вище цифри будуть ... ( експєрДи ... )
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14.10.2024 12:02 Ответить
Дурень думкою багатіє

Після підвищення цін став купувати контрабас.
Думаю, багато хто так робить, бо черга стоїть за ним. А навпроти сигаретний кіоск і не однієї людини..
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14.10.2024 12:02 Ответить
Підвищення податків збільшить долю тіньового бізнесу і, як наслідок, призведе до зменшення надходжень до бюджету.
"Плавали, знаєм!" (с)
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14.10.2024 12:04 Ответить
єксперт....
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14.10.2024 12:15 Ответить
 
 