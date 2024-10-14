Диференційовані акцизи на сигарети і ТВЕНи додатково забезпечать 21 млрд грн бюджетних надходжень до 2028 року, - експертка
За умови диференціації ставок на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарети податкові надходження до державного та місцевих бюджетів збільшаться на 21 млрд грн до 2028 року, пише у колонці Тетяна Потопальська, експертка з питань оподаткування, членкиня Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За її оцінками, податкові надходження до державного та місцевих бюджетів (акцизний податок, ПДВ та роздрібний 5-% акцизний податок) у 2025 році мають бути більшими на 5,2 млрд грн через диференціацію акцизних ставок на тютюнові вироби порівняно зі сценарієм з однаковими ставками на сигарети та ТВЕН.
"Якщо екстраполювати застосований на 2025 рік метод розрахунку із застосуванням диференційованих ставок і на 2026-2028 роки, терміну, на який розрахований проект нового акцизного плану, то сума додаткових бюджетних надходжень сягне майже 21 млрд грн за 4 роки", - зазначила експертка. На її думку, це може відбутись за рахунок переключення частини споживачів сигарет на повністю легальну продукцію ТВЕН замість переходу у нелегальний сегмент сигарет.
Згідно з дослідженням, на відміну від ринку традиційних сигарет, де є значна частка тіньового сегменту, ринок ТВЕН в Україні розвивається лише у легальному полі, без підробок, та забезпечує стабільність податкових надходжень.
Т. Потопальська зазначила, що в Україні до 2021 року вже діяли різні ставки на сиграрети і ТВЕН, причому в той період ставки на ТВЕН були визначені на вагу.
Урядовим законопроєктом передбачено підвищення ставки на тютюнові стіки з 2025 року, проте піднімати їх планують різними темпами порівняно із сигаретами. Наприклад, у наступному році мінімальний акциз на сигарети буде 78 євро за 1 тис., а для ТВЕН – 70.4 євро за 1 тис. Різниця в оподаткуванні становитиме неповні 10%.
За словами експертки, в ЄС середній рівень диференціації між акцизними ставками на ці продукти у країнах-членах становить понад 60%.
Як зазначалося, парламент готується розглянути у другому читанні урядовий законопроєкт №11090. Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет); імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.
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Думай ТЕ
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мінімальна зарплата - у гривнях українська, натомість акцизи - в євро та європейські. І кордон на замку, щоб випробовувані не з'їпали з місця проведення експерименту над ними
- рахуйте вже до 2035 року - там ще вище цифри будуть ... ( експєрДи ... )
Після підвищення цін став купувати контрабас.
Думаю, багато хто так робить, бо черга стоїть за ним. А навпроти сигаретний кіоск і не однієї людини..
"Плавали, знаєм!" (с)