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Новини
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Диференційовані акцизи на сигарети і ТВЕНи додатково забезпечать 21 млрд грн бюджетних надходжень до 2028 року, - експертка

Бюджет можна наповнити на 21 млрд грн шляхом диференційованих акцизів на цигарки та ТВЕНи

За умови диференціації ставок на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарети податкові надходження до державного та місцевих бюджетів збільшаться на 21 млрд грн до 2028 року, пише у колонці Тетяна Потопальська, експертка з питань оподаткування, членкиня Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За її оцінками, податкові надходження до державного та місцевих бюджетів (акцизний податок, ПДВ та роздрібний 5-% акцизний податок) у 2025 році мають бути більшими на 5,2 млрд грн через диференціацію акцизних ставок на тютюнові вироби порівняно зі сценарієм з однаковими ставками на сигарети та ТВЕН.

"Якщо екстраполювати застосований на 2025 рік метод розрахунку із застосуванням диференційованих ставок і на 2026-2028 роки, терміну, на який розрахований проект нового акцизного плану, то сума додаткових бюджетних надходжень сягне майже 21 млрд грн за 4 роки", - зазначила експертка. На її думку, це може відбутись за рахунок переключення частини споживачів сигарет на повністю легальну продукцію ТВЕН замість переходу у нелегальний сегмент сигарет.

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Згідно з дослідженням, на відміну від ринку традиційних сигарет, де є значна частка тіньового сегменту, ринок ТВЕН в Україні розвивається лише у легальному полі, без підробок, та забезпечує стабільність податкових надходжень.

Т. Потопальська зазначила, що в Україні до 2021 року вже діяли різні ставки на сиграрети і ТВЕН, причому в той період ставки на ТВЕН були визначені на вагу.

Урядовим законопроєктом передбачено підвищення ставки на тютюнові стіки з 2025 року, проте піднімати їх планують різними темпами порівняно із сигаретами. Наприклад, у наступному році мінімальний акциз на сигарети буде 78 євро за 1 тис., а для ТВЕН – 70.4 євро за 1 тис. Різниця в оподаткуванні становитиме неповні 10%.

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За словами експертки, в ЄС середній рівень диференціації між акцизними ставками на ці продукти у країнах-членах становить понад 60%.

Як зазначалося, парламент готується розглянути у другому читанні урядовий законопроєкт №11090. Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет); імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Правоохоронці не витримали тиску злочинців": Гетманцев про відновлення виробництва нелегальних сигарет

Автор: 

акциз (439) держбюджет (2410) цигарки (979) тютюн (539)


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Топ коментарі
+5
продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет)
========

мінімальна зарплата - у гривнях українська, натомість акцизи - в євро та європейські. І кордон на замку, щоб випробовувані не з'їпали з місця проведення експерименту над ними
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14.10.2024 11:37
+4
Дурень думкою багатіє

Після підвищення цін став купувати контрабас.
Думаю, багато хто так робить, бо черга стоїть за ним. А навпроти сигаретний кіоск і не однієї людини..
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14.10.2024 12:02
+3
Що вже весь дер,жбюджет попиляли, не вистачає ще якимось хрякам на молочишко для дитинчат !!))
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14.10.2024 11:36
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лол бо рідину для ТВЕН можна спокійно вдома намішати не йде у даніли бузнес по стікам не йде
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14.10.2024 11:30 Відповісти
Сигарети? Може все-таки цигарки?
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14.10.2024 11:31 Відповісти
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14.10.2024 12:34 Відповісти
Збільшення податків зменшує надходження грошей до бюджету.
Думай ТЕ
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14.10.2024 11:34 Відповісти
Що вже весь дер,жбюджет попиляли, не вистачає ще якимось хрякам на молочишко для дитинчат !!))
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14.10.2024 11:36 Відповісти
продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет)
========

мінімальна зарплата - у гривнях українська, натомість акцизи - в євро та європейські. І кордон на замку, щоб випробовувані не з'їпали з місця проведення експерименту над ними
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14.10.2024 11:37 Відповісти
Куріння дуже корисне...бюджет наповнює...треба ще більше курити
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14.10.2024 11:42 Відповісти
Питання в тому -Чий бюджет?? Зелених хряків??))
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14.10.2024 11:56 Відповісти
"...податкові надходження до державного та місцевих бюджетів збільшаться на 21 млрд грн до 2028 року, пише у Тетяна Потопальська ... "
- рахуйте вже до 2035 року - там ще вище цифри будуть ... ( експєрДи ... )
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14.10.2024 12:02 Відповісти
Дурень думкою багатіє

Після підвищення цін став купувати контрабас.
Думаю, багато хто так робить, бо черга стоїть за ним. А навпроти сигаретний кіоск і не однієї людини..
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14.10.2024 12:02 Відповісти
Підвищення податків збільшить долю тіньового бізнесу і, як наслідок, призведе до зменшення надходжень до бюджету.
"Плавали, знаєм!" (с)
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14.10.2024 12:04 Відповісти
єксперт....
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14.10.2024 12:15 Відповісти
 
 