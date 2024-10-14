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До выборов в США Россия готова нести огромные потери на войне, - WSJ

Путін сподівається на перемогу Трампа

Российский диктатор Владимир Путин надеется на "относительно легкую победу в войне" в случае выигрыша Дональда Трампа на выборах в США. А пока Россия готова нести едва ли не самые большие потери людей за время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, украинские войска держатся в важных стратегических точках на востоке, таких как город Часов Яр, но в последние недели Россия захватила город Угледар и продвинулась к логистическому центру Покровска, а также в других городах.

"Президент Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят победы Украины, но оказывают недостаточную поддержку, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и военные. Еще больше тревоги для Киева вызывает то, что бывший президент Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с российским диктатором Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины", - пишет WSJ.

Россия планирует увеличить военные расходы в следующем году на четверть, сигнализируя о своем долгосрочном желании побороть Украину. По мнению американских аналитиков, в сентябре российские войска пережили самый смертоносный месяц войны. По оценкам западной разведки, потери составляют 1,2 тыс. погибших и раненых в день. Военный прогресс достигается главным образом при участии наземных штурмов пехотных подразделений, наполненных осужденными, освобожденными условно досрочно.

"Украина продолжает наносить России потери, которые были бы недопустимыми в любой стране, которая не является абсолютной автократией", - отметил подполковник армии США в отставке Джон Нагл.

Бывший военный добавил, что учитывая обещание Трампа решить конфликт, "надежда Путина на относительно легкую победу зависит от победы Трампа". К тому времени, по его словам, "Россия готова продолжать нести потери, которые не имеют никакого оперативного или стратегического смысла".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны Запада боятся оказаться в "любовной троице" с Путиным и Трампом, - The Telegraph

Автор: 

выборы (24756) путин владимир (31510) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+6
Головіне - щоб каштан був розлогий та гіллястий... Бо там і д"Єрмаку місце треба!... Сказав же "Блазень", що він з ним прийшов - з ним і піде!...
(Прямо, як сімейка Диспенсерів - разом з Едуардом ІІ "Будівельником"... Молодий Диспенсер "жаврив" короля у задницю - а старий грабував королівство... Потім їх четвертували в Лондоні (молодому перед тим відрізали яйця з "огірком"). Ну а королю тихцем, у замку, вставили в сраку бичачий ріг з відпиляним кінцем. А потім через дірку запхнули туди розпечений стальний шкворінь...)
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14.10.2024 12:43
+5
сам не піде. Тільки через каштан на Майдані.
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14.10.2024 12:34
+4
Бо у них вдосталь є кого втрачати. І свого, і чужого.
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14.10.2024 12:15
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Бо у них вдосталь є кого втрачати. І свого, і чужого.
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14.10.2024 12:15 Ответить
Ну так почему зелька не ищет союзников, людей, которые готовы убивать москалей? Почему у ***** есть Иран и Северная Корея? А у нас нихера нету. Тут рассказывают со всех утюгов шо Россия всю свою историю ведет войны. Так где её враги раз она ведет войны все время, а значит наши союзники? Я вот не пойму. Так вот зелька если не может победить или договориться, то пошел он нафиг отседова.
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14.10.2024 12:18 Ответить
"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією", - зазначив підполковник армії США у відставці Джон Нагл. Джерело:
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14.10.2024 12:23 Ответить
Оцінювати втрати на війні кількісно - це як міряти зростання виробництва зброї разами. Правильно оцінювати: достатьно чи не достатньо для виконання цілей. Точно так само з об'ємами партнерської допомоги.
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14.10.2024 13:15 Ответить
Він чітко сказав: такі втрати зупинили б будь-яку демократію, яка не може, у поточному її стані прислуги потреб пересічних, так розкидуватись власними громадянами.
США пішли з Афганістану, втративши вбитими десь три тисячі вояків за двадцять (!) років.
Русня зараз за тиждень більше вбитими втрачає.
Ще одна перевага автократій над демократіями.
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14.10.2024 13:53 Ответить
СРСР теж пішов з Афганістану втративши 14,5 тис. вбитими. Не в цифрах сенс. Сенс в тому, що Афганістан не був основоположним в політиці США та СРСР тих часів. Того вони й вийшли звідти. Зараз же росіяни воюють зі своїм заклятим ворогом "заходом", ворожий образ якого формували акурат 80 років. Тільки от захід на війну не явився. Саме тому вони готові нести будь-які втрати.
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14.10.2024 14:43 Ответить
Захід на війну і не з'явиться.
Коли росія піде на НАТО, їй достатньо буде почекати, поки воно витратить увесь свій високоточний БК на "Шторм-Х", а потім вже йому не залишиться нічого, крім здатись руснявим регулярам.
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14.10.2024 14:47 Ответить
сам не піде. Тільки через каштан на Майдані.
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14.10.2024 12:34 Ответить
На "сєдовому" йому якраз дуже добре.
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14.10.2024 12:56 Ответить
Рашка воюет всегда со слабыми противниками, которые не могут и/или не готовы дать ей отпор. Поэтому те, кого в своё время долбила или оккупировала рашка, предпочитают или не связываться с ней больше (Южная Корея, например), или лижут ей всё, что можно, чтобы не почувствовать снова её сапог на своей шее (Венгрия, Словакия...).
Так что в данном случае "враг моего врага" - "не друг и не враг, а так..."
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14.10.2024 14:38 Ответить
В ********* світі у "дешевих енергоносіїв" нема ворогів. Тільки союзники або ті, хто заздрить "володарям надр".
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14.10.2024 17:21 Ответить
На мою думку , Доні потужно продинамить куйло і компанію
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14.10.2024 12:38 Ответить
Когда блокировал помощь Украине через свою maga в Конгрессе тоже продинамил?
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14.10.2024 13:53 Ответить
Першу зброю Україна отримала за Трампа, ви там в Казахії не все знаєте.
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14.10.2024 13:57 Ответить
Не знаю, що знаєте ви, але у багатьох пам'ять, як у рибок-гуппі!

Ті самі перші джавеліни, які Трамп не «дав», а затримував, скільки міг, в обмін на компромат на Байдена-молодшого, поки Сенат, в якому тоді ще не було шалених мага, не дав йому по руках і не розблокував допомогу, підписану ще за Обами. До речі, саме за це заморожування допомоги Україні Трамп отримав свій перший імпічмент!

А та передана зброя, до речі, мусила лігти на українські склади і ні в якому разі не використатися у бойових діях - така була умова від вашого ідола!
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14.10.2024 14:44 Ответить
А хто вам сказав, що він мій ідол?
"Не створи собі кумир"©
Президенти США не можуть ідолами для громадянина іншої країни, в моєму випадку України.
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14.10.2024 14:58 Ответить
Ну вот, за меня уже ответили подробно. Фуфло ваш трамп, ********** шестёрка.
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14.10.2024 14:52 Ответить
Головіне - щоб каштан був розлогий та гіллястий... Бо там і д"Єрмаку місце треба!... Сказав же "Блазень", що він з ним прийшов - з ним і піде!...
(Прямо, як сімейка Диспенсерів - разом з Едуардом ІІ "Будівельником"... Молодий Диспенсер "жаврив" короля у задницю - а старий грабував королівство... Потім їх четвертували в Лондоні (молодому перед тим відрізали яйця з "огірком"). Ну а королю тихцем, у замку, вставили в сраку бичачий ріг з відпиляним кінцем. А потім через дірку запхнули туди розпечений стальний шкворінь...)
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14.10.2024 12:43 Ответить
если ухо стреляет так это Отит
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14.10.2024 12:48 Ответить
"Президент Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят победы Украины, но оказывают недостаточную поддержку, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и военные."

т.е. так хотят, что делают не достаточно
и никто не может понять, что это означает и ожидаемый результат

"он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с российским диктатором Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины"

зато в этом случае, из "мирному соглашению" без деталей, сразу поняли "хочет капитуляции Украины"

Интервью https://www.youtube.com/watch?v=TJys7OVH24E Камалы
и разбор https://youtu.be/macZCNILTzI?t=1605 вопросов по Украине

https://www.youtube.com/watch?v=svgpbmPBaqo Еще один
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14.10.2024 13:00 Ответить
а тепер напиши тут, що хоче Трамп.
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14.10.2024 13:45 Ответить
Не напише, бо немає у нього такої функції.
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14.10.2024 14:01 Ответить
во-во. ну а я про що? )
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14.10.2024 15:21 Ответить
https://youtu.be/KB5twG7_2TA?t=138

https://youtu.be/E2_ac2uVh6w?t=218
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14.10.2024 14:31 Ответить
По таймкодам - про Трампа і ураган, і щось про Гарріс.
Де ж там його позиція щодо завершення війни в Україні?
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14.10.2024 14:53 Ответить
Ну нема, так нема

Про позицію та план навіть Трамп поки не говорить про деталі
Зато тут на форумі, зможете знайти позицію та деталі плана, в пересказах через анонімів і т.п.
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14.10.2024 15:00 Ответить
Він сказав, що буде deal.



Вважає себе найрозумнішим та найхитрішим, тому й вирішив укласти угоду з дияволом.
У диявола для таких "розумників" окремий великий казан є.
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14.10.2024 15:06 Ответить
ну так він тому і не говорить, бо знає точно, що його позиція точно не сподобається ні українському народу, ні більшості американців, які підтримують Україну. була би у Трампа позиція підтримки України, то він міг би її і озвучити, прекрасно знаючи те, що це принесе йому більше користі, ніж шкоди перед виборами, оскільки більшість американців підтримує Україну і проти її капітуляції чи здачі територій. ан ніт, Трамп такого не озвучує, бо за озвучене доведеться потім відповідати після виборів (якщо він їх виграє). ба більше, якщо не озвучує свою позицію прямо, то міг би робити це завуальовано. що він і робить зараз. і раніше робив, критикуючи Байдена і його адміністрацію за те, що той витрачає кошти американських платників податків на підтримку України і що це потрібно припиняти. Тобто не критикує Байдена за те, що той по ложечці допомагає Україні, як це ти тут робиш постійно і твої упороті маговські тролі, а критикує Байдена за те, що той допомагає Україні і що він це припинить як тільки знову заїде у Білий дім. Ось це і є позиція Трампа по Україні - припинення виділення Україні військової допомоги і заморозка війни по лінії фронту або по якійсь іншій лінії, про яку він рахує, що зможе домовитися із ху йлом чи хто там зараз в кремлі сидить.
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14.10.2024 15:32 Ответить
Про те що штати не хочуть перемоги України в адміністрації заявляли на початку війни і ні разу позицію не змінювали, їх єдина мета щоб ми не програли та російська еліта пішла на переговори. Мотивували це тим в раші ЯО а у випадку програшу там можуть відбутись неконтрольовані політичні процеси і ядерка опинитись в руках недекватних політиків.

Все інше довидумували наші змі.
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14.10.2024 14:02 Ответить
 
 