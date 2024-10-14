До выборов в США Россия готова нести огромные потери на войне, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин надеется на "относительно легкую победу в войне" в случае выигрыша Дональда Трампа на выборах в США. А пока Россия готова нести едва ли не самые большие потери людей за время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, украинские войска держатся в важных стратегических точках на востоке, таких как город Часов Яр, но в последние недели Россия захватила город Угледар и продвинулась к логистическому центру Покровска, а также в других городах.

"Президент Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят победы Украины, но оказывают недостаточную поддержку, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и военные. Еще больше тревоги для Киева вызывает то, что бывший президент Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с российским диктатором Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины", - пишет WSJ.

Россия планирует увеличить военные расходы в следующем году на четверть, сигнализируя о своем долгосрочном желании побороть Украину. По мнению американских аналитиков, в сентябре российские войска пережили самый смертоносный месяц войны. По оценкам западной разведки, потери составляют 1,2 тыс. погибших и раненых в день. Военный прогресс достигается главным образом при участии наземных штурмов пехотных подразделений, наполненных осужденными, освобожденными условно досрочно.

"Украина продолжает наносить России потери, которые были бы недопустимыми в любой стране, которая не является абсолютной автократией", - отметил подполковник армии США в отставке Джон Нагл.

Бывший военный добавил, что учитывая обещание Трампа решить конфликт, "надежда Путина на относительно легкую победу зависит от победы Трампа". К тому времени, по его словам, "Россия готова продолжать нести потери, которые не имеют никакого оперативного или стратегического смысла".

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