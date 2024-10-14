До выборов в США Россия готова нести огромные потери на войне, - WSJ
Российский диктатор Владимир Путин надеется на "относительно легкую победу в войне" в случае выигрыша Дональда Трампа на выборах в США. А пока Россия готова нести едва ли не самые большие потери людей за время войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, украинские войска держатся в важных стратегических точках на востоке, таких как город Часов Яр, но в последние недели Россия захватила город Угледар и продвинулась к логистическому центру Покровска, а также в других городах.
"Президент Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят победы Украины, но оказывают недостаточную поддержку, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и военные. Еще больше тревоги для Киева вызывает то, что бывший президент Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с российским диктатором Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины", - пишет WSJ.
Россия планирует увеличить военные расходы в следующем году на четверть, сигнализируя о своем долгосрочном желании побороть Украину. По мнению американских аналитиков, в сентябре российские войска пережили самый смертоносный месяц войны. По оценкам западной разведки, потери составляют 1,2 тыс. погибших и раненых в день. Военный прогресс достигается главным образом при участии наземных штурмов пехотных подразделений, наполненных осужденными, освобожденными условно досрочно.
"Украина продолжает наносить России потери, которые были бы недопустимыми в любой стране, которая не является абсолютной автократией", - отметил подполковник армии США в отставке Джон Нагл.
Бывший военный добавил, что учитывая обещание Трампа решить конфликт, "надежда Путина на относительно легкую победу зависит от победы Трампа". К тому времени, по его словам, "Россия готова продолжать нести потери, которые не имеют никакого оперативного или стратегического смысла".
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США пішли з Афганістану, втративши вбитими десь три тисячі вояків за двадцять (!) років.
Русня зараз за тиждень більше вбитими втрачає.
Ще одна перевага автократій над демократіями.
Коли росія піде на НАТО, їй достатньо буде почекати, поки воно витратить увесь свій високоточний БК на "Шторм-Х", а потім вже йому не залишиться нічого, крім здатись руснявим регулярам.
Так что в данном случае "враг моего врага" - "не друг и не враг, а так..."
Ті самі перші джавеліни, які Трамп не «дав», а затримував, скільки міг, в обмін на компромат на Байдена-молодшого, поки Сенат, в якому тоді ще не було шалених мага, не дав йому по руках і не розблокував допомогу, підписану ще за Обами. До речі, саме за це заморожування допомоги Україні Трамп отримав свій перший імпічмент!
А та передана зброя, до речі, мусила лігти на українські склади і ні в якому разі не використатися у бойових діях - така була умова від вашого ідола!
"Не створи собі кумир"©
Президенти США не можуть ідолами для громадянина іншої країни, в моєму випадку України.
(Прямо, як сімейка Диспенсерів - разом з Едуардом ІІ "Будівельником"... Молодий Диспенсер "жаврив" короля у задницю - а старий грабував королівство... Потім їх четвертували в Лондоні (молодому перед тим відрізали яйця з "огірком"). Ну а королю тихцем, у замку, вставили в сраку бичачий ріг з відпиляним кінцем. А потім через дірку запхнули туди розпечений стальний шкворінь...)
т.е. так хотят, что делают не достаточно
и никто не может понять, что это означает и ожидаемый результат
"он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с российским диктатором Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины"
зато в этом случае, из "мирному соглашению" без деталей, сразу поняли "хочет капитуляции Украины"
Интервью https://www.youtube.com/watch?v=TJys7OVH24E Камалы
и разбор https://youtu.be/macZCNILTzI?t=1605 вопросов по Украине
https://www.youtube.com/watch?v=svgpbmPBaqo Еще один
https://youtu.be/E2_ac2uVh6w?t=218
Де ж там його позиція щодо завершення війни в Україні?
Про позицію та план навіть Трамп поки не говорить про деталі
Зато тут на форумі, зможете знайти позицію та деталі плана, в пересказах через анонімів і т.п.
Вважає себе найрозумнішим та найхитрішим, тому й вирішив укласти угоду з дияволом.
У диявола для таких "розумників" окремий великий казан є.
Все інше довидумували наші змі.