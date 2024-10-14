До виборів у США Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, - WSJ
Російський диктатор Володимир Путін сподівається на "відносно легку перемогу у війні" у разі виграшу Дональда Трампа на виборах у США. А наразі Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, українські війська тримаються у важливих стратегічних точках на сході, таких як місто Часів Яр, але останніми тижнями Росія захопила місто Вугледар та просунулася до логістичного центру Покровська, а також в інших містах.
"Президент Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли, що хочуть перемоги України, але надають недостатню підтримку, щоб зупинити Росію та переломити ситуацію, кажуть українські чиновники та військові. Ще більше тривоги для Києва викликає те, що колишній президент Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він прагнутиме швидкої мирної угоди з російським диктатором Путіним, який ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України", – пише WSJ.
Росія планує збільшити військові витрати наступного року на чверть, сигналізуючи про своє довгострокове бажання подолати Україну. На думку американських аналітиків, у вересні російські війська пережили найсмертоносніший місяць війни. За оцінками західної розвідки, втрати становлять 1,2 тис. загиблих і поранених на день. Військовий прогрес досягається головним чином за участі наземних штурмів піхотних підрозділів, наповнених засудженими, яких звільнили умовно достроково.
"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією", – зазначив підполковник армії США у відставці Джон Нагл.
Колишній військовий додав, що враховуючи обіцянку Трампа вирішити конфлікт, "надія Путіна на відносно легку перемогу залежить від перемоги Трампа". До того часу, за його словами, "Росія готова продовжувати зазнавати втрат, які не мають жодного оперативного чи стратегічного сенсу".
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США пішли з Афганістану, втративши вбитими десь три тисячі вояків за двадцять (!) років.
Русня зараз за тиждень більше вбитими втрачає.
Ще одна перевага автократій над демократіями.
Коли росія піде на НАТО, їй достатньо буде почекати, поки воно витратить увесь свій високоточний БК на "Шторм-Х", а потім вже йому не залишиться нічого, крім здатись руснявим регулярам.
Так что в данном случае "враг моего врага" - "не друг и не враг, а так..."
Ті самі перші джавеліни, які Трамп не «дав», а затримував, скільки міг, в обмін на компромат на Байдена-молодшого, поки Сенат, в якому тоді ще не було шалених мага, не дав йому по руках і не розблокував допомогу, підписану ще за Обами. До речі, саме за це заморожування допомоги Україні Трамп отримав свій перший імпічмент!
А та передана зброя, до речі, мусила лігти на українські склади і ні в якому разі не використатися у бойових діях - така була умова від вашого ідола!
"Не створи собі кумир"©
Президенти США не можуть ідолами для громадянина іншої країни, в моєму випадку України.
(Прямо, як сімейка Диспенсерів - разом з Едуардом ІІ "Будівельником"... Молодий Диспенсер "жаврив" короля у задницю - а старий грабував королівство... Потім їх четвертували в Лондоні (молодому перед тим відрізали яйця з "огірком"). Ну а королю тихцем, у замку, вставили в сраку бичачий ріг з відпиляним кінцем. А потім через дірку запхнули туди розпечений стальний шкворінь...)
т.е. так хотят, что делают не достаточно
и никто не может понять, что это означает и ожидаемый результат
"он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с российским диктатором Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины"
зато в этом случае, из "мирному соглашению" без деталей, сразу поняли "хочет капитуляции Украины"
Интервью https://www.youtube.com/watch?v=TJys7OVH24E Камалы
и разбор https://youtu.be/macZCNILTzI?t=1605 вопросов по Украине
https://www.youtube.com/watch?v=svgpbmPBaqo Еще один
https://youtu.be/E2_ac2uVh6w?t=218
Де ж там його позиція щодо завершення війни в Україні?
Про позицію та план навіть Трамп поки не говорить про деталі
Зато тут на форумі, зможете знайти позицію та деталі плана, в пересказах через анонімів і т.п.
Вважає себе найрозумнішим та найхитрішим, тому й вирішив укласти угоду з дияволом.
У диявола для таких "розумників" окремий великий казан є.
Все інше довидумували наші змі.