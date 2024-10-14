До виборів у США Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін сподівається на "відносно легку перемогу у війні" у разі виграшу Дональда Трампа на виборах у США. А наразі Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, українські війська тримаються у важливих стратегічних точках на сході, таких як місто Часів Яр, але останніми тижнями Росія захопила місто Вугледар та просунулася до логістичного центру Покровська, а також в інших містах.

"Президент Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли, що хочуть перемоги України, але надають недостатню підтримку, щоб зупинити Росію та переломити ситуацію, кажуть українські чиновники та військові. Ще більше тривоги для Києва викликає те, що колишній президент Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він прагнутиме швидкої мирної угоди з російським диктатором Путіним, який ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України", – пише WSJ.

Росія планує збільшити військові витрати наступного року на чверть, сигналізуючи про своє довгострокове бажання подолати Україну. На думку американських аналітиків, у вересні російські війська пережили найсмертоносніший місяць війни. За оцінками західної розвідки, втрати становлять 1,2 тис. загиблих і поранених на день. Військовий прогрес досягається головним чином за участі наземних штурмів піхотних підрозділів, наповнених засудженими, яких звільнили умовно достроково.

"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією", – зазначив підполковник армії США у відставці Джон Нагл.

Колишній військовий додав, що враховуючи обіцянку Трампа вирішити конфлікт, "надія Путіна на відносно легку перемогу залежить від перемоги Трампа". До того часу, за його словами, "Росія готова продовжувати зазнавати втрат, які не мають жодного оперативного чи стратегічного сенсу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни Заходу бояться опинитися у "любовній трійці" з Путіним та Трампом, - The Telegraph