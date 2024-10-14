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До виборів у США Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, - WSJ

Путін сподівається на перемогу Трампа

Російський диктатор Володимир Путін сподівається на "відносно легку перемогу у війні" у разі виграшу Дональда Трампа на виборах у США. А наразі Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, українські війська тримаються у важливих стратегічних точках на сході, таких як місто Часів Яр, але останніми тижнями Росія захопила місто Вугледар та просунулася до логістичного центру Покровська, а також в інших містах.

"Президент Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли, що хочуть перемоги України, але надають недостатню підтримку, щоб зупинити Росію та переломити ситуацію, кажуть українські чиновники та військові. Ще більше тривоги для Києва викликає те, що колишній президент Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він прагнутиме швидкої мирної угоди з російським диктатором Путіним, який ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України", – пише WSJ.

Росія планує збільшити військові витрати наступного року на чверть, сигналізуючи про своє довгострокове бажання подолати Україну. На думку американських аналітиків, у вересні російські війська пережили найсмертоносніший місяць війни. За оцінками західної розвідки, втрати становлять 1,2 тис. загиблих і поранених на день. Військовий прогрес досягається головним чином за участі наземних штурмів піхотних підрозділів, наповнених засудженими, яких звільнили умовно достроково.

"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією", – зазначив підполковник армії США у відставці Джон Нагл.

Колишній військовий додав, що враховуючи обіцянку Трампа вирішити конфлікт, "надія Путіна на відносно легку перемогу залежить від перемоги Трампа". До того часу, за його словами, "Росія готова продовжувати зазнавати втрат, які не мають жодного оперативного чи стратегічного сенсу".

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Автор: 

вибори (6717) путін володимир (24080) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+6
Головіне - щоб каштан був розлогий та гіллястий... Бо там і д"Єрмаку місце треба!... Сказав же "Блазень", що він з ним прийшов - з ним і піде!...
(Прямо, як сімейка Диспенсерів - разом з Едуардом ІІ "Будівельником"... Молодий Диспенсер "жаврив" короля у задницю - а старий грабував королівство... Потім їх четвертували в Лондоні (молодому перед тим відрізали яйця з "огірком"). Ну а королю тихцем, у замку, вставили в сраку бичачий ріг з відпиляним кінцем. А потім через дірку запхнули туди розпечений стальний шкворінь...)
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14.10.2024 12:43
+5
сам не піде. Тільки через каштан на Майдані.
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14.10.2024 12:34
+4
Бо у них вдосталь є кого втрачати. І свого, і чужого.
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14.10.2024 12:15
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Бо у них вдосталь є кого втрачати. І свого, і чужого.
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14.10.2024 12:15 Відповісти
Ну так почему зелька не ищет союзников, людей, которые готовы убивать москалей? Почему у ***** есть Иран и Северная Корея? А у нас нихера нету. Тут рассказывают со всех утюгов шо Россия всю свою историю ведет войны. Так где её враги раз она ведет войны все время, а значит наши союзники? Я вот не пойму. Так вот зелька если не может победить или договориться, то пошел он нафиг отседова.
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14.10.2024 12:18 Відповісти
"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією", - зазначив підполковник армії США у відставці Джон Нагл. Джерело:
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14.10.2024 12:23 Відповісти
Оцінювати втрати на війні кількісно - це як міряти зростання виробництва зброї разами. Правильно оцінювати: достатьно чи не достатньо для виконання цілей. Точно так само з об'ємами партнерської допомоги.
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14.10.2024 13:15 Відповісти
Він чітко сказав: такі втрати зупинили б будь-яку демократію, яка не може, у поточному її стані прислуги потреб пересічних, так розкидуватись власними громадянами.
США пішли з Афганістану, втративши вбитими десь три тисячі вояків за двадцять (!) років.
Русня зараз за тиждень більше вбитими втрачає.
Ще одна перевага автократій над демократіями.
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14.10.2024 13:53 Відповісти
СРСР теж пішов з Афганістану втративши 14,5 тис. вбитими. Не в цифрах сенс. Сенс в тому, що Афганістан не був основоположним в політиці США та СРСР тих часів. Того вони й вийшли звідти. Зараз же росіяни воюють зі своїм заклятим ворогом "заходом", ворожий образ якого формували акурат 80 років. Тільки от захід на війну не явився. Саме тому вони готові нести будь-які втрати.
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14.10.2024 14:43 Відповісти
Захід на війну і не з'явиться.
Коли росія піде на НАТО, їй достатньо буде почекати, поки воно витратить увесь свій високоточний БК на "Шторм-Х", а потім вже йому не залишиться нічого, крім здатись руснявим регулярам.
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14.10.2024 14:47 Відповісти
сам не піде. Тільки через каштан на Майдані.
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14.10.2024 12:34 Відповісти
На "сєдовому" йому якраз дуже добре.
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14.10.2024 12:56 Відповісти
Рашка воюет всегда со слабыми противниками, которые не могут и/или не готовы дать ей отпор. Поэтому те, кого в своё время долбила или оккупировала рашка, предпочитают или не связываться с ней больше (Южная Корея, например), или лижут ей всё, что можно, чтобы не почувствовать снова её сапог на своей шее (Венгрия, Словакия...).
Так что в данном случае "враг моего врага" - "не друг и не враг, а так..."
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14.10.2024 14:38 Відповісти
В ********* світі у "дешевих енергоносіїв" нема ворогів. Тільки союзники або ті, хто заздрить "володарям надр".
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14.10.2024 17:21 Відповісти
На мою думку , Доні потужно продинамить куйло і компанію
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14.10.2024 12:38 Відповісти
Когда блокировал помощь Украине через свою maga в Конгрессе тоже продинамил?
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14.10.2024 13:53 Відповісти
Першу зброю Україна отримала за Трампа, ви там в Казахії не все знаєте.
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14.10.2024 13:57 Відповісти
Не знаю, що знаєте ви, але у багатьох пам'ять, як у рибок-гуппі!

Ті самі перші джавеліни, які Трамп не «дав», а затримував, скільки міг, в обмін на компромат на Байдена-молодшого, поки Сенат, в якому тоді ще не було шалених мага, не дав йому по руках і не розблокував допомогу, підписану ще за Обами. До речі, саме за це заморожування допомоги Україні Трамп отримав свій перший імпічмент!

А та передана зброя, до речі, мусила лігти на українські склади і ні в якому разі не використатися у бойових діях - така була умова від вашого ідола!
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14.10.2024 14:44 Відповісти
А хто вам сказав, що він мій ідол?
"Не створи собі кумир"©
Президенти США не можуть ідолами для громадянина іншої країни, в моєму випадку України.
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14.10.2024 14:58 Відповісти
Ну вот, за меня уже ответили подробно. Фуфло ваш трамп, ********** шестёрка.
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14.10.2024 14:52 Відповісти
Головіне - щоб каштан був розлогий та гіллястий... Бо там і д"Єрмаку місце треба!... Сказав же "Блазень", що він з ним прийшов - з ним і піде!...
(Прямо, як сімейка Диспенсерів - разом з Едуардом ІІ "Будівельником"... Молодий Диспенсер "жаврив" короля у задницю - а старий грабував королівство... Потім їх четвертували в Лондоні (молодому перед тим відрізали яйця з "огірком"). Ну а королю тихцем, у замку, вставили в сраку бичачий ріг з відпиляним кінцем. А потім через дірку запхнули туди розпечений стальний шкворінь...)
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14.10.2024 12:43 Відповісти
если ухо стреляет так это Отит
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14.10.2024 12:48 Відповісти
"Президент Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят победы Украины, но оказывают недостаточную поддержку, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и военные."

т.е. так хотят, что делают не достаточно
и никто не может понять, что это означает и ожидаемый результат

"он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с российским диктатором Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины"

зато в этом случае, из "мирному соглашению" без деталей, сразу поняли "хочет капитуляции Украины"

Интервью https://www.youtube.com/watch?v=TJys7OVH24E Камалы
и разбор https://youtu.be/macZCNILTzI?t=1605 вопросов по Украине

https://www.youtube.com/watch?v=svgpbmPBaqo Еще один
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14.10.2024 13:00 Відповісти
а тепер напиши тут, що хоче Трамп.
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14.10.2024 13:45 Відповісти
Не напише, бо немає у нього такої функції.
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14.10.2024 14:01 Відповісти
во-во. ну а я про що? )
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14.10.2024 15:21 Відповісти
https://youtu.be/KB5twG7_2TA?t=138

https://youtu.be/E2_ac2uVh6w?t=218
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14.10.2024 14:31 Відповісти
По таймкодам - про Трампа і ураган, і щось про Гарріс.
Де ж там його позиція щодо завершення війни в Україні?
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14.10.2024 14:53 Відповісти
Ну нема, так нема

Про позицію та план навіть Трамп поки не говорить про деталі
Зато тут на форумі, зможете знайти позицію та деталі плана, в пересказах через анонімів і т.п.
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14.10.2024 15:00 Відповісти
Він сказав, що буде deal.



Вважає себе найрозумнішим та найхитрішим, тому й вирішив укласти угоду з дияволом.
У диявола для таких "розумників" окремий великий казан є.
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14.10.2024 15:06 Відповісти
ну так він тому і не говорить, бо знає точно, що його позиція точно не сподобається ні українському народу, ні більшості американців, які підтримують Україну. була би у Трампа позиція підтримки України, то він міг би її і озвучити, прекрасно знаючи те, що це принесе йому більше користі, ніж шкоди перед виборами, оскільки більшість американців підтримує Україну і проти її капітуляції чи здачі територій. ан ніт, Трамп такого не озвучує, бо за озвучене доведеться потім відповідати після виборів (якщо він їх виграє). ба більше, якщо не озвучує свою позицію прямо, то міг би робити це завуальовано. що він і робить зараз. і раніше робив, критикуючи Байдена і його адміністрацію за те, що той витрачає кошти американських платників податків на підтримку України і що це потрібно припиняти. Тобто не критикує Байдена за те, що той по ложечці допомагає Україні, як це ти тут робиш постійно і твої упороті маговські тролі, а критикує Байдена за те, що той допомагає Україні і що він це припинить як тільки знову заїде у Білий дім. Ось це і є позиція Трампа по Україні - припинення виділення Україні військової допомоги і заморозка війни по лінії фронту або по якійсь іншій лінії, про яку він рахує, що зможе домовитися із ху йлом чи хто там зараз в кремлі сидить.
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14.10.2024 15:32 Відповісти
Про те що штати не хочуть перемоги України в адміністрації заявляли на початку війни і ні разу позицію не змінювали, їх єдина мета щоб ми не програли та російська еліта пішла на переговори. Мотивували це тим в раші ЯО а у випадку програшу там можуть відбутись неконтрольовані політичні процеси і ядерка опинитись в руках недекватних політиків.

Все інше довидумували наші змі.
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14.10.2024 14:02 Відповісти
 
 