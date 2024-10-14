Мы все несем ответственность, чтобы положить конец войне в Украине, - Павел

Президент Чехии Петр Павел призвал мировые державы, особенно Китай, использовать свое влияние для содействия миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Во время 28 международной конференции "Форум 2000" он вспомнил о событиях в Украине, назвав их "ужасными и несправедливыми".

"Продолжение полномасштабной войны России против Украины приводит к дальнейшему росту нарушений прав человека, поскольку является источником вдохновения для тех, кто не уважает других. Даже пока мы говорим сейчас, Украина страдает от целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры, в частности энерго- и теплосистем. Мы все несем ответственность, чтобы положить конец этому упадку международных стандартов", - подчеркнул чешский лидер.

Также Павел призвал крупные мировые державы, и "особенно Китай, использовать свое влияние для содействия миру".

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