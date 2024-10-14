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Новости Война
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Мы все несем ответственность, чтобы положить конец войне в Украине, - Павел

Павел закликав покласти краї війні в Україні

Президент Чехии Петр Павел призвал мировые державы, особенно Китай, использовать свое влияние для содействия миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Во время 28 международной конференции "Форум 2000" он вспомнил о событиях в Украине, назвав их "ужасными и несправедливыми".

"Продолжение полномасштабной войны России против Украины приводит к дальнейшему росту нарушений прав человека, поскольку является источником вдохновения для тех, кто не уважает других. Даже пока мы говорим сейчас, Украина страдает от целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры, в частности энерго- и теплосистем. Мы все несем ответственность, чтобы положить конец этому упадку международных стандартов", - подчеркнул чешский лидер.

Также Павел призвал крупные мировые державы, и "особенно Китай, использовать свое влияние для содействия миру".

Читайте: Учитывая войну России против Украины нужно осознать, что членство в Совбезе ООН не является карт-бланшем, - президент Чехии Павел

Автор: 

Чехия (1736) Павел Петр (133)


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Так - смерть Кащеєва в Китаі
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14.10.2024 13:01 Ответить
Павєл просто дебіл .Китай і розпалювач війни .
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14.10.2024 15:39 Ответить
"Покласти край війні" - звучить ду-уже двозначно.
Трамп он теж прагне покласти край цій війні, і не тільки цій.
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14.10.2024 13:05 Ответить
не на того скумбрію по вісім гониш. подумай ще трошки
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14.10.2024 13:34 Ответить
Давайте одразу правильну відповідь, бо "думати" можна дуже по-різному. Як Орбан, наприклад. У нього все теж виглядає дуже логічно.
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14.10.2024 13:37 Ответить
перечитай свій текст, будь-ласка, й загугли хто такий Петр Павел та його тези за останні 2-3 роки.
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14.10.2024 13:43 Ответить
Хто такий Павел знаю, і тези його пам'ятаю. Не все так однозначно, тому і написав.
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14.10.2024 13:49 Ответить
Зауважте - багато хто зараз патякає про настання миру, і мало тих, хто говорить про перемогу України, хай навіть часткову!
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14.10.2024 14:38 Ответить
Маніпуляція заголовком всупереч змісту самого тексту підступними й підлими пропагандистами з метою пропаганди капітуляції в Україні.
У тексті мова йде про "покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів", але не війні, яка може бути зупинена демократичним світом лише перемогою агресора на полі бою.
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15.10.2024 16:31 Ответить
 
 