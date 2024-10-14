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Новини Війна
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Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край війні в Україні, - Павел

Павел закликав покласти краї війні в Україні

Президент Чехії Петр Павел закликав світові держави, особливо Китай, використовувати свій вплив для сприяння миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час 28 міжнародної конференції "Форум 2000" він згадав про події в Україні, назвавши їх "жахливими і несправедливими".

"Продовження повномасштабної війни Росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини, оскільки є джерелом натхнення для тих, хто не поважає інших. Навіть поки ми говоримо зараз, Україна потерпає від цілеспрямованих обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго- та теплосистем. Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів", - наголосив чеський лідер.

Також Павел закликав великі світові держави, і "особливо Китай, використовувати свій вплив для сприяння миру".

Читайте: З огляду на війну Росії проти України потрібно усвідомити, що членство в Радбезі ООН не є карт-бланшем, - президент Чехії Павел

Автор: 

Чехія (1650) Павел Петр (166)


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Так - смерть Кащеєва в Китаі
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14.10.2024 13:01 Відповісти
Павєл просто дебіл .Китай і розпалювач війни .
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14.10.2024 15:39 Відповісти
"Покласти край війні" - звучить ду-уже двозначно.
Трамп он теж прагне покласти край цій війні, і не тільки цій.
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14.10.2024 13:05 Відповісти
не на того скумбрію по вісім гониш. подумай ще трошки
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14.10.2024 13:34 Відповісти
Давайте одразу правильну відповідь, бо "думати" можна дуже по-різному. Як Орбан, наприклад. У нього все теж виглядає дуже логічно.
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14.10.2024 13:37 Відповісти
перечитай свій текст, будь-ласка, й загугли хто такий Петр Павел та його тези за останні 2-3 роки.
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14.10.2024 13:43 Відповісти
Хто такий Павел знаю, і тези його пам'ятаю. Не все так однозначно, тому і написав.
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14.10.2024 13:49 Відповісти
Зауважте - багато хто зараз патякає про настання миру, і мало тих, хто говорить про перемогу України, хай навіть часткову!
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14.10.2024 14:38 Відповісти
Маніпуляція заголовком всупереч змісту самого тексту підступними й підлими пропагандистами з метою пропаганди капітуляції в Україні.
У тексті мова йде про "покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів", але не війні, яка може бути зупинена демократичним світом лише перемогою агресора на полі бою.
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15.10.2024 16:31 Відповісти
 
 