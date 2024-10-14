Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край війні в Україні, - Павел

Президент Чехії Петр Павел закликав світові держави, особливо Китай, використовувати свій вплив для сприяння миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час 28 міжнародної конференції "Форум 2000" він згадав про події в Україні, назвавши їх "жахливими і несправедливими".

"Продовження повномасштабної війни Росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини, оскільки є джерелом натхнення для тих, хто не поважає інших. Навіть поки ми говоримо зараз, Україна потерпає від цілеспрямованих обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго- та теплосистем. Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів", - наголосив чеський лідер.

Також Павел закликав великі світові держави, і "особливо Китай, використовувати свій вплив для сприяння миру".

Читайте: З огляду на війну Росії проти України потрібно усвідомити, що членство в Радбезі ООН не є карт-бланшем, - президент Чехії Павел