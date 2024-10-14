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Евродепутат Словакии Блаха в Москве: "Остановим ненависть к РФ. Не могу больше смотреть, как растет русофобия на Западе"

Словацький євродепутат у Москві подякував за

Пророссийский словацкий депутат Европарламента от правящей коалиционной партии Smer Любош Блаха приехал в Москву, чтобы "поблагодарить за освобождение от фашизма" и "извиниться за русофобию на Западе".

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

В своем видео, размещенном в Facebook, Блаха прогуливается по Красной площади Москвы и вспоминает о "славянском братстве", повторяя кремлевскую пропаганду.

"Россия все еще прекрасна, все еще мудра и все еще развита. Пожалуйста, давайте остановим ненависть к России. Я приехал в Москву как друг России, потому что я не могу больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе", - говорит Блаха, добавив, что он почтит память советского полководца Георгия Жукова у его мемориала.

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"Русский народ освободил нас от фашизма и принес невероятную жертву ради нас. Я очень сожалею обо всех этих воинственных, ненавистных и буквально фашистских резолюциях, которые Европарламент принимает против России. Мы славяне, нас никто не заставит ненавидеть Россию", - утверждает он.

Блаха, который был впервые избран в Европарламент в июне, добавил, что отвергает дальнейшую военную поддержку Киева и санкции против России, которые были введены Западом в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, пишет издание.

"Мы напомним себе историческую правду: фашизм и война приходят с Запада, а свобода и мир - с Востока", - добавил Блаха, повторяя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который использовал похожую фразу, когда пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Визит Блахи в РФ и его высказывания вызвали критику со стороны вице-президента Европейского парламента Мартина Гойсика из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо: Сделаю все, чтобы восстановить "нормальные отношения" с РФ после войны

Автор: 

Европарламент (1808) россия (96038) Словакия (990)


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Топ комментарии
+29
ну то не дивись падло
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14.10.2024 13:11
+29
Мразота!!!
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14.10.2024 13:12
+23
Бляха - Муха -- чолом б"є
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14.10.2024 13:11
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словацькі кокоті забули,
що їх від «фашизму» «звільняв» 4-й Український фронт генерала Єременка ..
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14.10.2024 17:49 Ответить
Де той славнозвійсний Печерський сул? засудити падлу зачоно за нашими законами як посібника окупантів, спонсора тероризму та таке інше та подати в розшук через інтерпол - хай побігає
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14.10.2024 18:11 Ответить
Блаху гарно шантажує ФСб, або зі спущеними штанцями засняли як півника або компромат дістали де він з кейса грощі за відкатів вигрібає, угорську балонку Орбана так вже завербували.
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14.10.2024 22:52 Ответить
на них всіх вже зараз треба відкривати провадження і подавати до суду. Я не розумію чому МІД жує соплі
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15.10.2024 01:46 Ответить
**** продажна
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15.10.2024 07:11 Ответить
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