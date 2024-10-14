Евродепутат Словакии Блаха в Москве: "Остановим ненависть к РФ. Не могу больше смотреть, как растет русофобия на Западе"
Пророссийский словацкий депутат Европарламента от правящей коалиционной партии Smer Любош Блаха приехал в Москву, чтобы "поблагодарить за освобождение от фашизма" и "извиниться за русофобию на Западе".
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
В своем видео, размещенном в Facebook, Блаха прогуливается по Красной площади Москвы и вспоминает о "славянском братстве", повторяя кремлевскую пропаганду.
"Россия все еще прекрасна, все еще мудра и все еще развита. Пожалуйста, давайте остановим ненависть к России. Я приехал в Москву как друг России, потому что я не могу больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе", - говорит Блаха, добавив, что он почтит память советского полководца Георгия Жукова у его мемориала.
"Русский народ освободил нас от фашизма и принес невероятную жертву ради нас. Я очень сожалею обо всех этих воинственных, ненавистных и буквально фашистских резолюциях, которые Европарламент принимает против России. Мы славяне, нас никто не заставит ненавидеть Россию", - утверждает он.
Блаха, который был впервые избран в Европарламент в июне, добавил, что отвергает дальнейшую военную поддержку Киева и санкции против России, которые были введены Западом в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, пишет издание.
"Мы напомним себе историческую правду: фашизм и война приходят с Запада, а свобода и мир - с Востока", - добавил Блаха, повторяя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который использовал похожую фразу, когда пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.
Визит Блахи в РФ и его высказывания вызвали критику со стороны вице-президента Европейского парламента Мартина Гойсика из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".
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