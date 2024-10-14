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В Германии фиксируют усиление активности российских спецслужб, - DW

Спецслужби РФ активізувались у Німеччині

Представители служб безопасности Германии отмечают, что акты диверсии, которые выполняются в Европе по заказу РФ, направлены на то, чтобы помешать Западу поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на издание Handelsblatt.

"Мы видим, что путинский режим становится все более агрессивным", - заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, немецкие службы безопасности "задействуют невероятные ресурсы, чтобы защитить Германию от угрозы российского шпионажа, актов диверсии и кибератак".

Так, несколько месяцев назад удалось предотвратить атаки с использованием взрывчатки, которые готовились в стране по заданию Москвы.

"Целью этих атак было помешать предоставлению Германией военной помощи Украине", - уточнила Фезер.

Вице-председатель комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Родерих Кизеветтер также считает "в высшей степени вероятным", что спецподразделение 29155 ГУ ГШ ВС РФ активно действует и на территории Германии.

"Поэтому вероятны акты диверсии и целенаправленные покушения на убийство", - отметил политик в беседе с Handelsblatt.

По оценке Кизеветтера, российская военная разведка несет ответственность за ряд актов диверсии в Европе. Эту информацию, как пишут журналисты, им подтвердили также источники в службах безопасности Германии.

Один из источников уточнил в беседе с изданием, что российская военная разведка усиленно занимается дезинформацией и шпионажем, а также ведет деятельность, направленную на то, чтобы подорвать доверие граждан к немецкому государству.

Отмечается, что при организации диверсий российская сторона нередко прибегает к "агентам низового уровня", или "одноразовым шпионам". Речь идет о молодых людях, которые имеют корни в СССР, поддерживают политику российского государства и желают быстро заработать.

"Эти диверсанты, завербованные через социальные сети или мессенджеры вроде Telegram, не имеющие спецподготовки агентов, - часть гибридной войны против Запада", - говорится в публикации.

Задачей "одноразовых шпионов" является нанесение на стены антиукраинских лозунгов или свастик. За фото, подтверждающее результат, злоумышленники получают по 5-10 евро, указано в статье.

Напомним, о подготовке программы дестабилизации в европейских странах российскими спецслужбами ранее сообщал Королевский институт объединенных служб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Эстонии разоблачили десять человек, которые совершали преступления по дестабилизации по указаниям спецслужб РФ

Автор: 

Германия (7043) спецслужбы (467) шпионаж (1406)


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Топ комментарии
+7
не здивуюсь що кацапи працюють там ефективніше ніж німці
абсолютно віддали ініціативу ворогу
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14.10.2024 13:56
+5
Так борітися з цими спецслужбами!
За що вам гроші платяться?
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14.10.2024 13:52
+5
Європа дограється з імігрантами. Потрібно фанатиків чурбанів та етнічних кацапів примусово депортувати на родіну. Російськомовне чмо - загроза національній безпеці
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14.10.2024 14:39
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Так борітися з цими спецслужбами!
За що вам гроші платяться?
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14.10.2024 13:52 Ответить
не здивуюсь що кацапи працюють там ефективніше ніж німці
абсолютно віддали ініціативу ворогу
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14.10.2024 13:56 Ответить
Це ж треба настільки тупими щоб за 10 євро, ціну двох пакетів крупи з 600 грамм свинини займатися такою дурницю як вандалізм і псування чужої власності? Хоча як послухаєш як молоді росіяни буває матом розмовляють тут...
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14.10.2024 14:02 Ответить
це твої "біженці", ти ж любиш росмову, а "шо такоє"? Вже щось не подобається? Вивчи, росіянко, в українській мові немає матюків, в нас є лише сварливі слова.
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14.10.2024 14:11 Ответить
Ні. Російський акцент одразу чути. Вони зовсім інакше розмовляють чим навіть самі найзросійщені українці.
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14.10.2024 15:13 Ответить
які -які українці? Це що за нова дефініція зросійщені українці??? Є така національність?Скоро ви тут і зросійщених німців придумаєте. Національність визначають по муттершпрахе. Якою мовою тобі мати співала колискові в ментальному значенні цього виразу - тієї національності ти і є. Крапка. То росіяни, а не українці. Точно такі, як ти, бо ти українську мову ненавидиш, тільки шоу тут корчиш. Перевірено.
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14.10.2024 17:09 Ответить
Агресія теж ознака кацапів.
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14.10.2024 15:14 Ответить
агресія від "біженців" перевершує всі можливі межі. Агресивні пацюки приперли. Лише на все скаржаться, зляться і ненавидять. Кацапи, одним словом.
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14.10.2024 17:10 Ответить
В одного з депутатів АФД спіймали помічників китайців, які шпигувати на користь Китаю. Депутата закрили.

Такі палкі псевдопатріоти, а здають секрети фатерланду китайцям.
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14.10.2024 14:04 Ответить
Ще приїхали мільйони "біженців", які і Україну, і Німеччину ненавидять, аж щелепи їм росмовою перекосило.
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14.10.2024 14:09 Ответить
Європа дограється з імігрантами. Потрібно фанатиків чурбанів та етнічних кацапів примусово депортувати на родіну. Російськомовне чмо - загроза національній безпеці
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14.10.2024 14:39 Ответить
точно так я говорю . Хто розмовляє росмовою - геть на росію. Все одно, де це хамло живе. Не хоче розмовляти мовою країни , де живе- хай мандує в країну, мовою якої воно розмовляє.
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14.10.2024 14:51 Ответить
Цілком підтримую. і враховуючи ситуацію, що склалася у світі на сьогоднішній день, Так! - має бути, у Кожній поважаючій себе країні, де Народ, ще при пам'яті!,
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14.10.2024 15:13 Ответить
 
 