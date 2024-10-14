В Германии фиксируют усиление активности российских спецслужб, - DW

Представители служб безопасности Германии отмечают, что акты диверсии, которые выполняются в Европе по заказу РФ, направлены на то, чтобы помешать Западу поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на издание Handelsblatt.

"Мы видим, что путинский режим становится все более агрессивным", - заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, немецкие службы безопасности "задействуют невероятные ресурсы, чтобы защитить Германию от угрозы российского шпионажа, актов диверсии и кибератак".

Так, несколько месяцев назад удалось предотвратить атаки с использованием взрывчатки, которые готовились в стране по заданию Москвы.

"Целью этих атак было помешать предоставлению Германией военной помощи Украине", - уточнила Фезер.

Вице-председатель комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Родерих Кизеветтер также считает "в высшей степени вероятным", что спецподразделение 29155 ГУ ГШ ВС РФ активно действует и на территории Германии.

"Поэтому вероятны акты диверсии и целенаправленные покушения на убийство", - отметил политик в беседе с Handelsblatt.

По оценке Кизеветтера, российская военная разведка несет ответственность за ряд актов диверсии в Европе. Эту информацию, как пишут журналисты, им подтвердили также источники в службах безопасности Германии.

Один из источников уточнил в беседе с изданием, что российская военная разведка усиленно занимается дезинформацией и шпионажем, а также ведет деятельность, направленную на то, чтобы подорвать доверие граждан к немецкому государству.

Отмечается, что при организации диверсий российская сторона нередко прибегает к "агентам низового уровня", или "одноразовым шпионам". Речь идет о молодых людях, которые имеют корни в СССР, поддерживают политику российского государства и желают быстро заработать.

"Эти диверсанты, завербованные через социальные сети или мессенджеры вроде Telegram, не имеющие спецподготовки агентов, - часть гибридной войны против Запада", - говорится в публикации.

Задачей "одноразовых шпионов" является нанесение на стены антиукраинских лозунгов или свастик. За фото, подтверждающее результат, злоумышленники получают по 5-10 евро, указано в статье.

Напомним, о подготовке программы дестабилизации в европейских странах российскими спецслужбами ранее сообщал Королевский институт объединенных служб.

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