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Новини
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У Німеччині фіксують посилення активності російських спецслужб, - DW

Спецслужби РФ активізувались у Німеччині

Представники служб безпеки Німеччини зазначають, що акти диверсії, які виконуються в Європі на замовлення РФ, спрямовані на те, щоб завадити Заходу підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на видання Handelsblatt.

"Ми бачимо, що путінський режим стає дедалі агресивнішим", - заявила глава МВС ФРН Ненсі Фезер.

За її словами, німецькі служби безпеки "задіють неймовірні ресурси, щоб захистити Німеччину від загрози російського шпигунства, актів диверсії та кібератак".

Так, кілька місяців тому вдалося запобігти атакам із використанням вибухівки, які готувалися в країні за завданням Москви.

"Метою цих атак було перешкодити наданню Німеччиною військової допомоги Україні", - уточнила Фезер.

Віцеголова комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Родеріх Кізеветтер також вважає "найвищою мірою ймовірним", що спецпідрозділ 29155 ГУ ГШ ЗС РФ активно діє і на території Німеччини.

"Тому ймовірні акти диверсії та цілеспрямовані замахи на вбивство", - зазначив політик у бесіді з Handelsblatt.

За оцінкою Кізеветтера, російська військова розвідка несе відповідальність за низку актів диверсії в Європі. Цю інформацію, як пишуть журналісти, їм підтвердили також джерела в службах безпеки Німеччини.

Одне з джерел уточнило в бесіді з виданням, що російська військова розвідка посилено займається дезінформацією і шпигунством, а також веде діяльність, спрямовану на те, щоб підірвати довіру громадян до німецької держави.

Зазначається, що під час організації диверсій російська сторона нерідко вдається до "агентів низового рівня", або "одноразових шпигунів". Йдеться про молодих людей, які мають коріння в СРСР, підтримують політику російської держави і бажають швидко заробити.

"Ці диверсанти, завербовані через соціальні мережі або месенджери на кшталт Telegram, які не мають спецпідготовки агентів, - частина гібридної війни проти Заходу", - ідеться в публікації.

Завданням "одноразових шпигунів" є нанесення на стіни антиукраїнських гасел або свастик. За фото, що підтверджує результат, зловмисники отримують по 5-10 євро, зазначено в статті.

Нагадаємо, про  підготовку програми дестабілізації у європейських країнах російськими спецслужбами раніше повідомляв Королівський інститут об’єднаних служб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Естонії викрили десятьох осіб, які вчиняли злочини з дестабілізації за вказівками спецслужб РФ

Автор: 

Німеччина (7469) спецслужби (268) шпигунство (1012)


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Топ коментарі
+7
не здивуюсь що кацапи працюють там ефективніше ніж німці
абсолютно віддали ініціативу ворогу
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14.10.2024 13:56
+5
Так борітися з цими спецслужбами!
За що вам гроші платяться?
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14.10.2024 13:52
+5
Європа дограється з імігрантами. Потрібно фанатиків чурбанів та етнічних кацапів примусово депортувати на родіну. Російськомовне чмо - загроза національній безпеці
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14.10.2024 14:39
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Так борітися з цими спецслужбами!
За що вам гроші платяться?
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14.10.2024 13:52 Відповісти
не здивуюсь що кацапи працюють там ефективніше ніж німці
абсолютно віддали ініціативу ворогу
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14.10.2024 13:56 Відповісти
Це ж треба настільки тупими щоб за 10 євро, ціну двох пакетів крупи з 600 грамм свинини займатися такою дурницю як вандалізм і псування чужої власності? Хоча як послухаєш як молоді росіяни буває матом розмовляють тут...
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14.10.2024 14:02 Відповісти
це твої "біженці", ти ж любиш росмову, а "шо такоє"? Вже щось не подобається? Вивчи, росіянко, в українській мові немає матюків, в нас є лише сварливі слова.
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14.10.2024 14:11 Відповісти
Ні. Російський акцент одразу чути. Вони зовсім інакше розмовляють чим навіть самі найзросійщені українці.
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14.10.2024 15:13 Відповісти
які -які українці? Це що за нова дефініція зросійщені українці??? Є така національність?Скоро ви тут і зросійщених німців придумаєте. Національність визначають по муттершпрахе. Якою мовою тобі мати співала колискові в ментальному значенні цього виразу - тієї національності ти і є. Крапка. То росіяни, а не українці. Точно такі, як ти, бо ти українську мову ненавидиш, тільки шоу тут корчиш. Перевірено.
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14.10.2024 17:09 Відповісти
Агресія теж ознака кацапів.
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14.10.2024 15:14 Відповісти
агресія від "біженців" перевершує всі можливі межі. Агресивні пацюки приперли. Лише на все скаржаться, зляться і ненавидять. Кацапи, одним словом.
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14.10.2024 17:10 Відповісти
В одного з депутатів АФД спіймали помічників китайців, які шпигувати на користь Китаю. Депутата закрили.

Такі палкі псевдопатріоти, а здають секрети фатерланду китайцям.
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14.10.2024 14:04 Відповісти
Ще приїхали мільйони "біженців", які і Україну, і Німеччину ненавидять, аж щелепи їм росмовою перекосило.
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14.10.2024 14:09 Відповісти
Європа дограється з імігрантами. Потрібно фанатиків чурбанів та етнічних кацапів примусово депортувати на родіну. Російськомовне чмо - загроза національній безпеці
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14.10.2024 14:39 Відповісти
точно так я говорю . Хто розмовляє росмовою - геть на росію. Все одно, де це хамло живе. Не хоче розмовляти мовою країни , де живе- хай мандує в країну, мовою якої воно розмовляє.
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14.10.2024 14:51 Відповісти
Цілком підтримую. і враховуючи ситуацію, що склалася у світі на сьогоднішній день, Так! - має бути, у Кожній поважаючій себе країні, де Народ, ще при пам'яті!,
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14.10.2024 15:13 Відповісти
 
 