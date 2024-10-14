У Німеччині фіксують посилення активності російських спецслужб, - DW

Представники служб безпеки Німеччини зазначають, що акти диверсії, які виконуються в Європі на замовлення РФ, спрямовані на те, щоб завадити Заходу підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на видання Handelsblatt.

"Ми бачимо, що путінський режим стає дедалі агресивнішим", - заявила глава МВС ФРН Ненсі Фезер.

За її словами, німецькі служби безпеки "задіють неймовірні ресурси, щоб захистити Німеччину від загрози російського шпигунства, актів диверсії та кібератак".

Так, кілька місяців тому вдалося запобігти атакам із використанням вибухівки, які готувалися в країні за завданням Москви.

"Метою цих атак було перешкодити наданню Німеччиною військової допомоги Україні", - уточнила Фезер.

Віцеголова комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Родеріх Кізеветтер також вважає "найвищою мірою ймовірним", що спецпідрозділ 29155 ГУ ГШ ЗС РФ активно діє і на території Німеччини.

"Тому ймовірні акти диверсії та цілеспрямовані замахи на вбивство", - зазначив політик у бесіді з Handelsblatt.

За оцінкою Кізеветтера, російська військова розвідка несе відповідальність за низку актів диверсії в Європі. Цю інформацію, як пишуть журналісти, їм підтвердили також джерела в службах безпеки Німеччини.

Одне з джерел уточнило в бесіді з виданням, що російська військова розвідка посилено займається дезінформацією і шпигунством, а також веде діяльність, спрямовану на те, щоб підірвати довіру громадян до німецької держави.

Зазначається, що під час організації диверсій російська сторона нерідко вдається до "агентів низового рівня", або "одноразових шпигунів". Йдеться про молодих людей, які мають коріння в СРСР, підтримують політику російської держави і бажають швидко заробити.

"Ці диверсанти, завербовані через соціальні мережі або месенджери на кшталт Telegram, які не мають спецпідготовки агентів, - частина гібридної війни проти Заходу", - ідеться в публікації.

Завданням "одноразових шпигунів" є нанесення на стіни антиукраїнських гасел або свастик. За фото, що підтверджує результат, зловмисники отримують по 5-10 євро, зазначено в статті.

Нагадаємо, про підготовку програми дестабілізації у європейських країнах російськими спецслужбами раніше повідомляв Королівський інститут об’єднаних служб.

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