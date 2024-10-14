В РФ украинскую журналистку Соколову заочно "приговорили" к 8 годам лишения свободы

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую и журналистку Янину Соколову к восьми годам лишения свободы.

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на прокуратуру Москвы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что журналистку судили по статье о "разжигании межнациональной розни", в деле было два эпизода.

Какие обвинения предъявляла Россия?

Первый касался интервью Соколовой программе "Говорить великий Львів" украинского телеканала NTA летом 2022 года. Российский прокурор говорил в суде, что журналистка в своем выступлении "обосновала насильственные действия против россиян".

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Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин требовал возбудить дело против Соколовой.

Тогда российские провоенные телеграм-каналы публиковали фрагмент передачи "Говорить великий Львів" от 30 июля, где Соколова говорила, что россиян, воюющих в Украине, нельзя брать в плен.

Второй эпизод касался передачи на ютуб-канале "Вечір з Яніною Соколовою", вышедшей 10 декабря 2022 года.

По версии российского следствия, журналистка сделала публичное заявление, которое "формирует пренебрежение" и "обосновывает насилие" против россиян. Видео, которое имело заголовок "Ракетный удар по Москве. Собачьи бомбы. Двойник Путина", сейчас недоступно.

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