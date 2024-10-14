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В РФ украинскую журналистку Соколову заочно "приговорили" к 8 годам лишения свободы

Суд РФ заочно засудив українську журналістку Яніну Соколову

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую и журналистку Янину Соколову к восьми годам лишения свободы.

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на прокуратуру Москвы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что журналистку судили по статье о "разжигании межнациональной розни", в деле было два эпизода.

Какие обвинения предъявляла Россия?

Первый касался интервью Соколовой программе "Говорить великий Львів" украинского телеканала NTA летом 2022 года. Российский прокурор говорил в суде, что журналистка в своем выступлении "обосновала насильственные действия против россиян".

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Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин требовал возбудить дело против Соколовой.

Тогда российские провоенные телеграм-каналы публиковали фрагмент передачи "Говорить великий Львів" от 30 июля, где Соколова говорила, что россиян, воюющих в Украине, нельзя брать в плен.

Второй эпизод касался передачи на ютуб-канале "Вечір з Яніною Соколовою", вышедшей 10 декабря 2022 года.

По версии российского следствия, журналистка сделала публичное заявление, которое "формирует пренебрежение" и "обосновывает насилие" против россиян. Видео, которое имело заголовок "Ракетный удар по Москве. Собачьи бомбы. Двойник Путина", сейчас недоступно.

Читайте также: Лещенко призвал СБУ "не церемониться" с журналисткой Соколовой

Автор: 

россия (96038) суд (25136) Янина Соколова (27)


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Топ комментарии
+22
Як рашиські виродки боятся журналістів ,ви фашиська недодержава в вас немає журналістів ,в вас лише пропагандони ,тому Яніна Соколова все робить правильно.
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14.10.2024 15:21
+22
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14.10.2024 15:28
+14
Дивне світосприйняття у мешканців московських болот. На їх думку весь світ повинен жити по законам їхньої федерастії. Це смішно. Вони дуже дивуются, коли в інших країнах посилають їх і їхні закони на три букви.
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14.10.2024 15:29
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Она воюет на информационном фронте. И успешно, судя по реакции kaцaпов.
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14.10.2024 17:10 Ответить
Як рашиські виродки боятся журналістів ,ви фашиська недодержава в вас немає журналістів ,в вас лише пропагандони ,тому Яніна Соколова все робить правильно.
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14.10.2024 15:21 Ответить
Скільки коштує ваш антіукраїнській коментар?
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14.10.2024 16:33 Ответить
басмачи опять пошаливают
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14.10.2024 15:31 Ответить
Я з нею згоден, москалів в полон не брати!
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14.10.2024 15:25 Ответить
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14.10.2024 15:28 Ответить
Дивне світосприйняття у мешканців московських болот. На їх думку весь світ повинен жити по законам їхньої федерастії. Це смішно. Вони дуже дивуются, коли в інших країнах посилають їх і їхні закони на три букви.
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14.10.2024 15:29 Ответить
Так вони і самі по тим законам не живуть. Наших полонених розстрілюють, але Соколова винна у них.
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14.10.2024 15:38 Ответить
маленька поправка - не феде, а а підарастії
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14.10.2024 16:03 Ответить
навіщо ЦЕ писати?! ПЛЮВАТИ треба на всю раZZію разом з її біомасою та "конституцією і законами"....

і тоді ВСЕ буде добре...
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14.10.2024 15:31 Ответить
А насильство рсні проти беззахистних військовополонених? Ні, *****, не чули, сукикончені.
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14.10.2024 15:36 Ответить
Ну, тоді російських журнашлюх треба засудити по вищої міри !!!
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14.10.2024 15:42 Ответить
Дії Ху... лостану коментарів не потребують, но нам треба теж судити та подавати в міжнародній розшук. Хай сидять у себе в ху...лостану і бояться кудись податись, ну мабуть до корейців
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14.10.2024 15:43 Ответить
Кацапам що нема чим зайнятися, тільки рейтинги наш опозиції підвищувати?
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14.10.2024 15:44 Ответить
Яніна молодець, все правильно робить, раз її так москалі бояться!
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14.10.2024 15:49 Ответить
Яніночка сонечко - я пишаюся тобою!
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14.10.2024 15:49 Ответить
Кому вона потрібна?🤷‍♀️
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14.10.2024 15:49 Ответить
Гонорова ЖУРНАЛІСТКА !!!!!!!!!
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14.10.2024 15:56 Ответить
дебилы ***
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14.10.2024 16:02 Ответить
Доведи
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14.10.2024 16:37 Ответить
Вибори наближаються .
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14.10.2024 16:45 Ответить
Невже не встигне знайти тищапятсоту ботоферму Порошенка???
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14.10.2024 17:04 Ответить
Мені завжди подобалось як вона стьобалась з оркоти а оркоту від цього плющило. Наснаги їй і нових творчих успіхів у цьому.
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14.10.2024 18:25 Ответить
ссучене племя дикунів
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14.10.2024 18:55 Ответить
 
 