У РФ українську журналістку Соколову заочно "засудили" до 8 років позбавлення волі

Басманний районний суд Москви заочно засудив українську телеведучу та журналістку Яніну Соколову до восьми років позбавлення волі.

Про це пише "Медіазона" з посиланням на прокуратуру Москви, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що журналістку судили за статтею про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", у справі було два епізоди.

Які звинувачення закидала Росія?

Перший стосувався інтерв'ю Соколової програмі "Говорить великий Львів" українського телеканалу NTA влітку 2022 року. Російський прокурор говорив у суді, що журналістка у своєму виступі "обґрунтувала насильницькі дії проти росіян".

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Голова російського Слідчого комітету Олександр Бастрикін вимагав порушити справу проти Соколової.

Тоді російські провоєнні телеграм-канали публікували фрагмент передачі "Говорить великий Львів" від 30 липня, де Соколова говорила, що росіян, які воюють в Україні, не можна брати в полон.

Другий епізод стосувався передачі на ютуб-каналі "Вечір із Яниною Соколовою", що вийшла 10 грудня 2022 року.

За версією російського слідства, журналістка зробила публічну заяву, яка "формує зневагу" та "обґрунтовує насильство" проти росіян. Відео, яке мало заголовок "Ракетний удар по Москві. Собачі бомби. Двійник Путіна", зараз недоступне.

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