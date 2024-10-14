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У РФ українську журналістку Соколову заочно "засудили" до 8 років позбавлення волі

Суд РФ заочно засудив українську журналістку Яніну Соколову

Басманний районний суд Москви заочно засудив українську телеведучу та журналістку Яніну Соколову до восьми років позбавлення волі.

Про це пише "Медіазона" з посиланням на прокуратуру Москви, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що журналістку судили за статтею про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", у справі було два епізоди.

Які звинувачення закидала Росія?

Перший стосувався інтерв'ю Соколової програмі "Говорить великий Львів" українського телеканалу NTA влітку 2022 року. Російський прокурор говорив у суді, що журналістка у своєму виступі "обґрунтувала насильницькі дії проти росіян".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову, - росЗМІ

Голова російського Слідчого комітету Олександр Бастрикін вимагав порушити справу проти Соколової.

Тоді російські провоєнні телеграм-канали публікували фрагмент передачі "Говорить великий Львів" від 30 липня, де Соколова говорила, що росіян, які воюють в Україні, не можна брати в полон.

Другий епізод стосувався передачі на ютуб-каналі "Вечір із Яниною Соколовою", що вийшла 10 грудня 2022 року.

За версією російського слідства, журналістка зробила публічну заяву, яка "формує зневагу" та "обґрунтовує насильство" проти росіян. Відео, яке мало заголовок "Ракетний удар по Москві. Собачі бомби. Двійник Путіна", зараз недоступне.

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Автор: 

росія (65908) суд (11733) Яніна Соколова (27)


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Топ коментарі
+22
Як рашиські виродки боятся журналістів ,ви фашиська недодержава в вас немає журналістів ,в вас лише пропагандони ,тому Яніна Соколова все робить правильно.
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14.10.2024 15:21
+22
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14.10.2024 15:28
+14
Дивне світосприйняття у мешканців московських болот. На їх думку весь світ повинен жити по законам їхньої федерастії. Це смішно. Вони дуже дивуются, коли в інших країнах посилають їх і їхні закони на три букви.
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14.10.2024 15:29
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Она воюет на информационном фронте. И успешно, судя по реакции kaцaпов.
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14.10.2024 17:10 Відповісти
Як рашиські виродки боятся журналістів ,ви фашиська недодержава в вас немає журналістів ,в вас лише пропагандони ,тому Яніна Соколова все робить правильно.
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14.10.2024 15:21 Відповісти
Скільки коштує ваш антіукраїнській коментар?
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14.10.2024 16:33 Відповісти
басмачи опять пошаливают
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14.10.2024 15:31 Відповісти
Я з нею згоден, москалів в полон не брати!
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14.10.2024 15:25 Відповісти
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14.10.2024 15:28 Відповісти
Дивне світосприйняття у мешканців московських болот. На їх думку весь світ повинен жити по законам їхньої федерастії. Це смішно. Вони дуже дивуются, коли в інших країнах посилають їх і їхні закони на три букви.
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14.10.2024 15:29 Відповісти
Так вони і самі по тим законам не живуть. Наших полонених розстрілюють, але Соколова винна у них.
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14.10.2024 15:38 Відповісти
маленька поправка - не феде, а а підарастії
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14.10.2024 16:03 Відповісти
навіщо ЦЕ писати?! ПЛЮВАТИ треба на всю раZZію разом з її біомасою та "конституцією і законами"....

і тоді ВСЕ буде добре...
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14.10.2024 15:31 Відповісти
А насильство рсні проти беззахистних військовополонених? Ні, *****, не чули, сукикончені.
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14.10.2024 15:36 Відповісти
Ну, тоді російських журнашлюх треба засудити по вищої міри !!!
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14.10.2024 15:42 Відповісти
Дії Ху... лостану коментарів не потребують, но нам треба теж судити та подавати в міжнародній розшук. Хай сидять у себе в ху...лостану і бояться кудись податись, ну мабуть до корейців
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14.10.2024 15:43 Відповісти
Кацапам що нема чим зайнятися, тільки рейтинги наш опозиції підвищувати?
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14.10.2024 15:44 Відповісти
Яніна молодець, все правильно робить, раз її так москалі бояться!
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14.10.2024 15:49 Відповісти
Яніночка сонечко - я пишаюся тобою!
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14.10.2024 15:49 Відповісти
Кому вона потрібна?🤷‍♀️
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14.10.2024 15:49 Відповісти
Гонорова ЖУРНАЛІСТКА !!!!!!!!!
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14.10.2024 15:56 Відповісти
дебилы ***
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14.10.2024 16:02 Відповісти
Доведи
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14.10.2024 16:37 Відповісти
Вибори наближаються .
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14.10.2024 16:45 Відповісти
Невже не встигне знайти тищапятсоту ботоферму Порошенка???
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14.10.2024 17:04 Відповісти
Мені завжди подобалось як вона стьобалась з оркоти а оркоту від цього плющило. Наснаги їй і нових творчих успіхів у цьому.
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14.10.2024 18:25 Відповісти
ссучене племя дикунів
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14.10.2024 18:55 Відповісти
 
 