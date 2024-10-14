Комитет Рады по вопросам энергетики обратился к МАГАТЭ относительно угрозы ядерной безопасности из-за массированных атак РФ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обратился с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Мариано Гросси относительно угрозы ядерной безопасности в связи с массированными атаками со стороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Отмечается, что Комитет выразил глубокую благодарность МАГАТЭ за непоколебимые и мужественные усилия, направленные на поддержку ядерной и энергетической безопасности Украины.

Однако, учитывая постоянную угрозу масштабных атак со стороны РФ, Комитет обращается с просьбой рассмотреть возможность установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских подстанциях и других критически важных объектах.



В обращении отмечается, что такая мера является жизненно важной для обеспечения непрерывного надзора и обеспечения ядерной и энергетической безопасности.

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