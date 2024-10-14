Комітет Ради з питань енергетики звернувся до МАГАТЕ щодо загрози ядерній безпеці через масовані атаки РФ
Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства звернувся з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо загрози ядерній безпеці у зв’язку з масованими атаками з боку РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради.
Зазначається, що Комітет висловив глибоку вдячність МАГАТЕ за непохитні та мужні зусилля, спрямовані на підтримку ядерної та енергетичної безпеки України.
Проте, з огляду на постійну загрозу масштабних атак з боку РФ, Комітет звертається з проханням розглянути можливість встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на ключових українських підстанціях та інших критично важливих об`єктах.
У зверненні наголошується, що такий захід є життєво важливим для забезпечення безперервного нагляду та гарантування ядерної та енергетичної безпеки.
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