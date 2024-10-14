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Комітет Ради з питань енергетики звернувся до МАГАТЕ щодо загрози ядерній безпеці через масовані атаки РФ

Комітет Ради звернувся до МАГАТЕ

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства звернувся з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо загрози ядерній безпеці у зв’язку з масованими атаками з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

Зазначається, що Комітет висловив глибоку вдячність МАГАТЕ за непохитні та мужні зусилля, спрямовані на підтримку ядерної та енергетичної безпеки України.

Проте, з огляду на постійну загрозу масштабних атак з боку РФ, Комітет звертається з проханням розглянути можливість встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на ключових українських підстанціях та інших критично важливих об`єктах.

У зверненні наголошується, що такий захід є життєво важливим для забезпечення безперервного нагляду та гарантування ядерної та енергетичної безпеки.

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Автор: 

ВР (15026) МАГАТЕ (726) ядерна безпека (567)


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А скільки у МАГАТЕ дивізій?
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14.10.2024 19:14 Відповісти
В них хоч в Гроссі є яй*я, і він регулярно їздить через лінію фронту на Запоріжську АЕС. А от в ООН, ОБСЄ і того немає. Одні лише міжнародні імпотенти в складі.
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14.10.2024 19:22 Відповісти
комітет звернувся до куплених куйлом магатешників...
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14.10.2024 19:22 Відповісти
Оте ''моготе'' може лише по українських атомках нишпорити в пошуках брудної бомби.
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14.10.2024 19:25 Відповісти
Після такого звернення депутатів мабуть усе магате з Гроссі попереду виїхало в Енергодар.
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14.10.2024 19:51 Відповісти
 
 