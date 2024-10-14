ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 164 воздушные цели оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели уничтожили 164 воздушные цели оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сухопутных войсках.

ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 164 средства воздушной разведки и нападения противника, а именно:

БпЛА Shahed-131/136 - 92 ед;

БпЛА "Орлан" 10/30 - 14 ед;

БпЛА Zala - 27 ед;

БпЛА Supercam - 15 ед;

БпЛА "Ланцет" - 11 ед;

БпЛА "Привет-82" - 2 ед;

БпЛА "Молния" - 2 ед;

Неустановленные - 1 ед.

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