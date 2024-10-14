ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 164 повітряні цілі окупантів. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи ППО Сухопутних військ упродовж тижня знищили 164 повітряні цілі окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сухопутних військах.

Так, ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 164 засоби повітряної розвідки та нападу противника, а саме:

БпЛА Shahed-131/136 - 92 од.;

БпЛА Орлан 10/30 - 14 од.;

БпЛА Zala - 27 од.;

БпЛА Supercam - 15 од.;

БпЛА "Ланцет" - 11 од.;

БпЛА "Привіт-82" - 2 од.;

БпЛА "Молнія" - 2 од.;

Невстановлені - 1 од.

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