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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 164 повітряні цілі окупантів. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи ППО Сухопутних військ упродовж тижня знищили 164 повітряні цілі окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сухопутних військах.

Так, ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 164 засоби повітряної розвідки та нападу противника, а саме:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 92 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 14 од.;
  • БпЛА Zala - 27 од.;
  • БпЛА Supercam - 15 од.;
  • БпЛА "Ланцет" - 11 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" - 2 од.;
  • БпЛА "Молнія" - 2 од.;
  • Невстановлені - 1 од.

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Сухопутні війська знищили 164 БпЛА росіян за тиждень

Автор: 

безпілотник (4302) ППО (3262) знищення (7488)


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14.10.2024 19:31 Відповісти
 
 