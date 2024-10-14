ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 164 повітряні цілі окупантів. ІНФОГРАФІКА
Підрозділи ППО Сухопутних військ упродовж тижня знищили 164 повітряні цілі окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сухопутних військах.
Так, ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 164 засоби повітряної розвідки та нападу противника, а саме:
- БпЛА Shahed-131/136 - 92 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 - 14 од.;
- БпЛА Zala - 27 од.;
- БпЛА Supercam - 15 од.;
- БпЛА "Ланцет" - 11 од.;
- БпЛА "Привіт-82" - 2 од.;
- БпЛА "Молнія" - 2 од.;
- Невстановлені - 1 од.
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