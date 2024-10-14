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Две женщины погибли вследствие российского обстрела Херсона

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинуло 2 жінок

14 октября около 18:50 враг обстрелял один из жилых районов Херсона.

Об этом пишет Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.

Отмечается, что под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27672) Херсон (2873) жертвы (2091)


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14.10.2024 21:14 Ответить
Який жах!
Оце наслідки зміни керівництва ЗСУ
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14.10.2024 21:35 Ответить
 
 