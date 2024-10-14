Ночью россияне нанесли массированный удар по Херсону, попали в почту. ВИДЕО
В ночь на 14 октября, около 3.00, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по северной части Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Попали, в частности, в одно из почтовых отделений. Сгорело 2 автомобиля. Фиксировалось до 10 "прилетов", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 октября оккупанты обстреляли Антоновку, Камышаны, Садовое, Белозерку, Ромашково, Кизомыс, Станислав и Херсон.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То ж була натівсько-біндеравська пошта!