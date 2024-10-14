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Ночью россияне нанесли массированный удар по Херсону, попали в почту. ВИДЕО

В ночь на 14 октября, около 3.00, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по северной части Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Попали, в частности, в одно из почтовых отделений. Сгорело 2 автомобиля. Фиксировалось до 10 "прилетов", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября оккупанты обстреляли Антоновку, Камышаны, Садовое, Белозерку, Ромашково, Кизомыс, Станислав и Херсон.

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Автор: 

обстрел (27685) Херсон (2873)


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з точки зору москалів і їх конституції - Херсон належить росії. То чому ж вони ******** своє місто? Заради розваги скидають з дронів бомби на голови своїх громадян, вбивають їх і енпкують з цього? це те саме , що оператор дрону якоїсь військової частини в умовному Ростові буде вбивати ростовчан...
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14.10.2024 09:14 Ответить
Вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону, поцілили у пошту

То ж була натівсько-біндеравська пошта!
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14.10.2024 09:17 Ответить
 
 