Ночью россияне нанесли массированный удар по Херсону, попали в почту. ВИДЕО

В ночь на 14 октября, около 3.00, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по северной части Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Попали, в частности, в одно из почтовых отделений. Сгорело 2 автомобиля. Фиксировалось до 10 "прилетов", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября оккупанты обстреляли Антоновку, Камышаны, Садовое, Белозерку, Ромашково, Кизомыс, Станислав и Херсон.

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