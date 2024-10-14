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Вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону, поцілили у пошту. ВIДЕО

У ніч проти 14 жовтня, близько 3.00, російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло 2 автівки. Фіксувалося до 10 "прильотів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  13 жовтня окупанти обстріляли Антонівку, Комишани, Садове, Білозерку, Ромашкове, Кізомис, Станіслав та Херсон.

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Автор: 

обстріл (29021) Херсон (3421)


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з точки зору москалів і їх конституції - Херсон належить росії. То чому ж вони ******** своє місто? Заради розваги скидають з дронів бомби на голови своїх громадян, вбивають їх і енпкують з цього? це те саме , що оператор дрону якоїсь військової частини в умовному Ростові буде вбивати ростовчан...
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14.10.2024 09:14 Відповісти
Вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону, поцілили у пошту

То ж була натівсько-біндеравська пошта!
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14.10.2024 09:17 Відповісти
 
 