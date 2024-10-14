Вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону, поцілили у пошту. ВIДЕО

У ніч проти 14 жовтня, близько 3.00, російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло 2 автівки. Фіксувалося до 10 "прильотів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня окупанти обстріляли Антонівку, Комишани, Садове, Білозерку, Ромашкове, Кізомис, Станіслав та Херсон.

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