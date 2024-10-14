Дві жінки загинули внаслідок російського обстрілу Херсону
14 жовтня близько 18:50 ворог обстріляв один із житлових районів Херсона.
Про це пише Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло дві жінки.
Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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