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Дві жінки загинули внаслідок російського обстрілу Херсону

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинуло 2 жінок

14 жовтня близько 18:50 ворог обстріляв один із житлових районів Херсона.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло дві жінки.

Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Дивіться: Вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону, поцілили у пошту. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29021) Херсон (3421) жертви (1812)


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14.10.2024 21:14 Відповісти
Який жах!
Оце наслідки зміни керівництва ЗСУ
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14.10.2024 21:35 Відповісти
 
 