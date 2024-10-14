Германия остановила продажу оружия Израилю из-за опасений его использования против гражданских, - СМИ
Германия заблокировала экспорт оружия в Израиль пока не получит заверения, что оружие не будет использовано против гражданских объектов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Politico и Bild.
Отмечается, что решение об экспорте вооружений в Германии принимает Федеральный совет безопасности, состоящий из высокопоставленных чиновников правительства.
Bild сообщает, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались при одобрении экспорта оружия в Израиль, требуя от него заверений, что тот не будет применять немецкое оружие для атак против гражданских.
"Поставки оружия в Израиль - это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить этому конец", - заявил источник Politico.
По его словам, против правительства Германии уже подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль, где утверждалось, что оно нарушает закон, согласно которому такое оружие не может быть использовано для нанесения ударов по гражданским целям.
"Эта опасность является оправданной и должна быть устранена", - сказал собеседник Politico.
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- Шо? Я тє щас покажу "бітте"! )))
Там де залюбки ховаються сексуальні партнери ***** з такими самими відхиленнями.ну а їм бити звідти по армії Ізраїлю не забороняється
Але можна було залишитися за умови переходу в християнство. Частина морісків (маврів) і євреїв так і зробила.
Фільм "Страшний суд" (Day of Wrath) 2006 року з Крістофером Ламбертом на цю тему. Історичний детектив. Ламберт розслідує таємничі вбивства в се,редньовічному провінційному іспанському містечку.
Зрештою, з'ясовується, що ледве не половина містечка, - насправді приховані євреї, які таємно сповідують свою віру. https://ua.kinorium.com/277133/