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Новости
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Германия остановила продажу оружия Израилю из-за опасений его использования против гражданских, - СМИ

Німеччина поки не продає зброї Ізраїлю

Германия заблокировала экспорт оружия в Израиль пока не получит заверения, что оружие не будет использовано против гражданских объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Politico и Bild.

Отмечается, что решение об экспорте вооружений в Германии принимает Федеральный совет безопасности, состоящий из высокопоставленных чиновников правительства.

Bild сообщает, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались при одобрении экспорта оружия в Израиль, требуя от него заверений, что тот не будет применять немецкое оружие для атак против гражданских.

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"Поставки оружия в Израиль - это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить этому конец", - заявил источник Politico.

По его словам, против правительства Германии уже подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль, где утверждалось, что оно нарушает закон, согласно которому такое оружие не может быть использовано для нанесения ударов по гражданским целям.

"Эта опасность является оправданной и должна быть устранена", - сказал собеседник Politico.

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Автор: 

Германия (7043) Израиль (1936) оружие (10248)


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Топ комментарии
+14
Взагалі то Ізраїль ту зброю не отримує нашару а купляє. Німці отримають пачку судових позовів, заплатять купу грошей і Ізраїль з ними більше не буде мати справ, та й всі інші задумаються. Молодці, гарно заступилися за терористів...
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14.10.2024 22:14
+10
Рівень толерантної маячні починає зашкалювати. Забороніть продавати німецькі мітли, - єврейки можуть їх використовувати для нальотів на цивільні арабські об'єкти.

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14.10.2024 22:26
+7
Опять голокостят!
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14.10.2024 22:00
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Опять голокостят!
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14.10.2024 22:00 Ответить
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14.10.2024 22:02 Ответить
послали і Німеччина з танками і Штати з Рамштайном
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14.10.2024 22:08 Ответить
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14.10.2024 22:08 Ответить
"Настоящих буйніх мало, вот и нету важаков" Каначикова дача, .... Халіфат у Німеччине незабаром.
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14.10.2024 22:14 Ответить
Взагалі то Ізраїль ту зброю не отримує нашару а купляє. Німці отримають пачку судових позовів, заплатять купу грошей і Ізраїль з ними більше не буде мати справ, та й всі інші задумаються. Молодці, гарно заступилися за терористів...
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14.10.2024 22:14 Ответить
щоби хамас захистив цивільних, хай німці пошлють хочаб сотню MG-3.
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14.10.2024 22:16 Ответить
- Бітте, гер юде зольдат...
- Шо? Я тє щас покажу "бітте"! )))

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15.10.2024 00:37 Ответить
Рим - найвеличніша держава минулого зруйнована. Роздріблений демократичний захід ********** з все голоснішим голосом фріків і куколдами спаплюження власної історії і культури ну не викликає довіри в завтрашньому дні.
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14.10.2024 22:24 Ответить
Рівень толерантної маячні починає зашкалювати. Забороніть продавати німецькі мітли, - єврейки можуть їх використовувати для нальотів на цивільні арабські об'єкти.

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14.10.2024 22:26 Ответить
Німеччина филиал РФ?
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14.10.2024 22:28 Ответить
Філіал Сирії і Туреччини
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14.10.2024 22:49 Ответить
Kak tam atlichati civilnih ot ni takih , adna svora teroristov ...
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14.10.2024 22:32 Ответить
Куколди
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14.10.2024 22:51 Ответить
Забороняється бити по цивільних об'єктах...тобто по лікарням , школах і т д
Там де залюбки ховаються сексуальні партнери ***** з такими самими відхиленнями.ну а їм бити звідти по армії Ізраїлю не забороняється
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14.10.2024 22:51 Ответить
Була в Європі колись така подія.."Вигнання морисків"..морискі то араби..а шольц з меркель то їхня мама..а гісторія мае тенденцію повторюватись..
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14.10.2024 23:27 Ответить
З Іспанії тоді вигнали всіх іновірців, у тому числі і євреїв.
Але можна було залишитися за умови переходу в християнство. Частина морісків (маврів) і євреїв так і зробила.
Фільм "Страшний суд" (Day of Wrath) 2006 року з Крістофером Ламбертом на цю тему. Історичний детектив. Ламберт розслідує таємничі вбивства в се,редньовічному провінційному іспанському містечку.
Зрештою, з'ясовується, що ледве не половина містечка, - насправді приховані євреї, які таємно сповідують свою віру. https://ua.kinorium.com/277133/

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15.10.2024 00:00 Ответить
Ну зараз релігійна війна загрожуе тількі з одного боку..Тобто або всі європейці приймуть іслам..або..ісламісти приймуть пропозицію...
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15.10.2024 23:29 Ответить
Ох ***** і кончені
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14.10.2024 23:28 Ответить
Правильно, тим паче, що там у Німеччині відкрито чурки проводять мітинги з вимогою створити шаріатську німецьку республіку, тож німецькі танки скоро підуть на допомогу Ірану та іншим офцейобам
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14.10.2024 23:46 Ответить
Израиль и сам оружие неплохо производит а немцам они потом припомнят их хитрожопость.
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15.10.2024 06:33 Ответить
араби заполонили усю європу.
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15.10.2024 09:14 Ответить
 
 