УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5193 відвідувача онлайн
Новини
2 526 22

Німеччина зупинила продаж зброї Ізраїлю через побоювання щодо її використання проти цивільних, - ЗМІ

Німеччина поки не продає зброї Ізраїлю

Німеччина заблокувала експорт зброї до Ізраїлю доки не отримає запевнення, що зброя не буде використана проти цивільних об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Politico та Bild.

Зазначається, що рішення про експорт озброєнь у Німеччині ухвалює Федеральна рада безпеки, що складається з високопосадовців уряду.

Bild повідомляє, що віцеканцлер ФРН Роберт Габек і міністерка закордонних справ Анналена Бербок утрималися під час схвалення експорту зброї до Ізраїлю, вимагаючи від нього запевнень, що той не буде застосовувати німецьку зброю для атак проти цивільних.

Читайте: "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками, поранено 67 людей, - ЗМІ

"Поставки зброї до Ізраїлю – це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов'язання є те, що в іншому випадку німецький адміністративний суд може покласти цьому край", - заявило джерело Politico.

За його словами, проти уряду Німеччини вже подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю, де стверджувалось, що він порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.

"Ця небезпека є виправданою і має бути усунена", – сказав співрозмовник Politico.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщині не вдасться заблокувати кредит для України, - уряд Німеччини

Автор: 

Німеччина (7469) Ізраїль (1657) зброя (7522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Взагалі то Ізраїль ту зброю не отримує нашару а купляє. Німці отримають пачку судових позовів, заплатять купу грошей і Ізраїль з ними більше не буде мати справ, та й всі інші задумаються. Молодці, гарно заступилися за терористів...
показати весь коментар
14.10.2024 22:14
+10
Рівень толерантної маячні починає зашкалювати. Забороніть продавати німецькі мітли, - єврейки можуть їх використовувати для нальотів на цивільні арабські об'єкти.

показати весь коментар
14.10.2024 22:26
+7
Опять голокостят!
показати весь коментар
14.10.2024 22:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять голокостят!
показати весь коментар
14.10.2024 22:00 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 22:02 Відповісти
послали і Німеччина з танками і Штати з Рамштайном
показати весь коментар
14.10.2024 22:08 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 22:08 Відповісти
"Настоящих буйніх мало, вот и нету важаков" Каначикова дача, .... Халіфат у Німеччине незабаром.
показати весь коментар
14.10.2024 22:14 Відповісти
Взагалі то Ізраїль ту зброю не отримує нашару а купляє. Німці отримають пачку судових позовів, заплатять купу грошей і Ізраїль з ними більше не буде мати справ, та й всі інші задумаються. Молодці, гарно заступилися за терористів...
показати весь коментар
14.10.2024 22:14 Відповісти
щоби хамас захистив цивільних, хай німці пошлють хочаб сотню MG-3.
показати весь коментар
14.10.2024 22:16 Відповісти
- Бітте, гер юде зольдат...
- Шо? Я тє щас покажу "бітте"! )))

показати весь коментар
15.10.2024 00:37 Відповісти
Рим - найвеличніша держава минулого зруйнована. Роздріблений демократичний захід ********** з все голоснішим голосом фріків і куколдами спаплюження власної історії і культури ну не викликає довіри в завтрашньому дні.
показати весь коментар
14.10.2024 22:24 Відповісти
Рівень толерантної маячні починає зашкалювати. Забороніть продавати німецькі мітли, - єврейки можуть їх використовувати для нальотів на цивільні арабські об'єкти.

показати весь коментар
14.10.2024 22:26 Відповісти
Німеччина филиал РФ?
показати весь коментар
14.10.2024 22:28 Відповісти
Філіал Сирії і Туреччини
показати весь коментар
14.10.2024 22:49 Відповісти
Kak tam atlichati civilnih ot ni takih , adna svora teroristov ...
показати весь коментар
14.10.2024 22:32 Відповісти
Куколди
показати весь коментар
14.10.2024 22:51 Відповісти
Забороняється бити по цивільних об'єктах...тобто по лікарням , школах і т д
Там де залюбки ховаються сексуальні партнери ***** з такими самими відхиленнями.ну а їм бити звідти по армії Ізраїлю не забороняється
показати весь коментар
14.10.2024 22:51 Відповісти
Була в Європі колись така подія.."Вигнання морисків"..морискі то араби..а шольц з меркель то їхня мама..а гісторія мае тенденцію повторюватись..
показати весь коментар
14.10.2024 23:27 Відповісти
З Іспанії тоді вигнали всіх іновірців, у тому числі і євреїв.
Але можна було залишитися за умови переходу в християнство. Частина морісків (маврів) і євреїв так і зробила.
Фільм "Страшний суд" (Day of Wrath) 2006 року з Крістофером Ламбертом на цю тему. Історичний детектив. Ламберт розслідує таємничі вбивства в се,редньовічному провінційному іспанському містечку.
Зрештою, з'ясовується, що ледве не половина містечка, - насправді приховані євреї, які таємно сповідують свою віру. https://ua.kinorium.com/277133/

показати весь коментар
15.10.2024 00:00 Відповісти
Ну зараз релігійна війна загрожуе тількі з одного боку..Тобто або всі європейці приймуть іслам..або..ісламісти приймуть пропозицію...
показати весь коментар
15.10.2024 23:29 Відповісти
Ох ***** і кончені
показати весь коментар
14.10.2024 23:28 Відповісти
Правильно, тим паче, що там у Німеччині відкрито чурки проводять мітинги з вимогою створити шаріатську німецьку республіку, тож німецькі танки скоро підуть на допомогу Ірану та іншим офцейобам
показати весь коментар
14.10.2024 23:46 Відповісти
Израиль и сам оружие неплохо производит а немцам они потом припомнят их хитрожопость.
показати весь коментар
15.10.2024 06:33 Відповісти
араби заполонили усю європу.
показати весь коментар
15.10.2024 09:14 Відповісти
 
 