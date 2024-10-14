Німеччина зупинила продаж зброї Ізраїлю через побоювання щодо її використання проти цивільних, - ЗМІ

Німеччина заблокувала експорт зброї до Ізраїлю доки не отримає запевнення, що зброя не буде використана проти цивільних об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Politico та Bild.

Зазначається, що рішення про експорт озброєнь у Німеччині ухвалює Федеральна рада безпеки, що складається з високопосадовців уряду.

Bild повідомляє, що віцеканцлер ФРН Роберт Габек і міністерка закордонних справ Анналена Бербок утрималися під час схвалення експорту зброї до Ізраїлю, вимагаючи від нього запевнень, що той не буде застосовувати німецьку зброю для атак проти цивільних.

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"Поставки зброї до Ізраїлю – це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов'язання є те, що в іншому випадку німецький адміністративний суд може покласти цьому край", - заявило джерело Politico.

За його словами, проти уряду Німеччини вже подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю, де стверджувалось, що він порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.

"Ця небезпека є виправданою і має бути усунена", – сказав співрозмовник Politico.

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