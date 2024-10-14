Чехия потратила на российские нефть и газ в пять раз больше, чем на помощь Украине

Чехия потратила более 7 млрд евро на российскую нефть и газ. Это более чем в пять раз больше, чем 1,29 млрд евро, которые она предоставила в виде помощи Украине.

Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

После вторжения России в Украину власти ЕС решили отказаться от российской нефти, однако для Венгрии, Словакии и Чехии было сделано временное исключение, поскольку эти страны не имеют выхода к морю. Ожидалось, что впоследствии они заменят Россию на других поставщиков топлива.

Однако в 2023 году зависимость Чехии от российской нефти выросла до 60%, а импорт нефти Чехией принес Кремлю более 2,3 млрд евро поступлений с начала вторжения. Хотя на рынке достаточно свободных мощностей, чтобы полностью заменить российскую нефть, Чехия продолжает закупки и зарабатывает на этом.

Единственный переработчик сырой нефти в Чехии - компания Orlen Unipetrol, принадлежащая польской PKN Orlen, воспользовалась освобождением от запрета ЕС на импорт российской нефти. Она купила большие объемы российской сырой нефти в среднем на 21% дешевле азербайджанской в 2023 году и заработала около 1,2 млрд евро дополнительной прибыли.

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Аналитики утверждают, что Чехия может полностью заменить поставки российской сырой нефти путем максимального использования Трансальпийского нефтепровода, увеличения импорта нефтепродуктов из Германии и использования огромных запасов сырой нефти в стране. Подобным образом Чехия может полностью прекратить покупать российский газ, поскольку она имеет достаточно альтернативных нероссийских вариантов поставок из Норвегии и мирового рынка LNG.

"Для завершения своего стратегического отделения от российской нефти ЕС должен закрыть все пробелы в санкциях, включая исключения для нефтепровода "Дружба" и лазейку в нефтепереработке, которая позволила третьим странам увеличить закупки российской нефти и продавать излишки нефтепродуктов обратно в ЕС", - отмечается в отчете.

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