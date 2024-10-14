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Новости Санкции против России
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Чехия потратила на российские нефть и газ в пять раз больше, чем на помощь Украине

нафта,ембарго

Чехия потратила более 7 млрд евро на российскую нефть и газ. Это более чем в пять раз больше, чем 1,29 млрд евро, которые она предоставила в виде помощи Украине.

Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

После вторжения России в Украину власти ЕС решили отказаться от российской нефти, однако для Венгрии, Словакии и Чехии было сделано временное исключение, поскольку эти страны не имеют выхода к морю. Ожидалось, что впоследствии они заменят Россию на других поставщиков топлива.

Однако в 2023 году зависимость Чехии от российской нефти выросла до 60%, а импорт нефти Чехией принес Кремлю более 2,3 млрд евро поступлений с начала вторжения. Хотя на рынке достаточно свободных мощностей, чтобы полностью заменить российскую нефть, Чехия продолжает закупки и зарабатывает на этом.

Единственный переработчик сырой нефти в Чехии - компания Orlen Unipetrol, принадлежащая польской PKN Orlen, воспользовалась освобождением от запрета ЕС на импорт российской нефти. Она купила большие объемы российской сырой нефти в среднем на 21% дешевле азербайджанской в 2023 году и заработала около 1,2 млрд евро дополнительной прибыли.

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Аналитики утверждают, что Чехия может полностью заменить поставки российской сырой нефти путем максимального использования Трансальпийского нефтепровода, увеличения импорта нефтепродуктов из Германии и использования огромных запасов сырой нефти в стране. Подобным образом Чехия может полностью прекратить покупать российский газ, поскольку она имеет достаточно альтернативных нероссийских вариантов поставок из Норвегии и мирового рынка LNG.

"Для завершения своего стратегического отделения от российской нефти ЕС должен закрыть все пробелы в санкциях, включая исключения для нефтепровода "Дружба" и лазейку в нефтепереработке, которая позволила третьим странам увеличить закупки российской нефти и продавать излишки нефтепродуктов обратно в ЕС", - отмечается в отчете.

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Автор: 

нефть (1929) санкции (11430) Чехия (1736)


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Топ комментарии
+26
У скільки разів більше витратили на власні потреби, аніж на державні інтереси ріднесенькі українські пани?
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14.10.2024 22:20
+24
Хочу нагадати, що відношення союзників до зеленського на початку вторгнення і зараз це дві різні речі.
Так що, ситуація яка склалася, всього-навсього результат провальної міжнародної політики.
Хамство, відверта брехня, зневажливе ставлення та дешеві понти з показухою, це не самий кращій спосіб налагодити відносини з кимось.
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14.10.2024 22:23
+16
А скільки заробила банда коломойського за транзит кацапського газу підстреленому фіцо і конекраду орбану?
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14.10.2024 22:34
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Правила форума Совет форумчан
ну правильно. Все російське - палити.
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14.10.2024 22:10 Ответить
😂👍
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15.10.2024 00:23 Ответить
Автор Дебіл або курить щось важке!!
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15.10.2024 07:50 Ответить
Недарма ж Павел натякав на територіальні поступки України для завершення війни і обіцяний нам мільйон снарядів так і не спромігся купити.
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14.10.2024 22:17 Ответить
Писали і що спромігся і вже на фронті
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14.10.2024 22:28 Ответить
Troll
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14.10.2024 22:30 Ответить
Ще немає всіх на фронті і буде тільки 500 тис до кінця року а не 1 млн як обітцяли до березня, але добре і то. Так б ніх. не було.
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14.10.2024 23:58 Ответить
Ну, рашка тоже не спит и ставит там палки в колеса. Да и многие купленные по миру снаряды оказались недостаточного качества и их пришлось ремонтировать.
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15.10.2024 00:03 Ответить
Вообще-то купили и постоянно передают. А как назвать тех, кто сейчас, во время войны на уничтожение, качал эти газ и нефть за деньги?
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14.10.2024 23:03 Ответить
Натякав до того як тебе на бутилку насадив, чи після?
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14.10.2024 23:31 Ответить
Я даремно за тебе тішився. Все-таки шизофренія невиліковна. Не залишають думки про скляний фалос. У тебе рідкісний сексуальний розлад. Краще б ти був Наполеоном.
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15.10.2024 07:34 Ответить
Президент Чехії ніколи не натякав на територіальні поступки України ворогу. Він лише висловив сумнів у спроможності України відвоювати повністю окуповані території.. І це було сказано не публічно, не офіційно.
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15.10.2024 12:32 Ответить
А про те, що ця нафта потрапила в Чехію з РФ через територію України (трубопроводи працюють), не написали?
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15.10.2024 12:34 Ответить
А шо це за "Центру досліджень енергетики та чистого повітря" ? ОПівський ?
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14.10.2024 22:19 Ответить
https://energyandcleanair.org/ua/home/
Контакт:
"Для відкиритя цього елемента ... потрібна нова програма. "
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14.10.2024 22:38 Ответить
У скільки разів більше витратили на власні потреби, аніж на державні інтереси ріднесенькі українські пани?
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14.10.2024 22:20 Ответить
Україна у Китаї ще більше товарів взяла.
А, це інше.
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14.10.2024 22:20 Ответить
Хочу нагадати, що відношення союзників до зеленського на початку вторгнення і зараз це дві різні речі.
Так що, ситуація яка склалася, всього-навсього результат провальної міжнародної політики.
Хамство, відверта брехня, зневажливе ставлення та дешеві понти з показухою, це не самий кращій спосіб налагодити відносини з кимось.
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14.10.2024 22:23 Ответить
не дупріть себе!

НІЯКОЇ міжнародної політики "чмо з руццкаго квн" вести не може!

the (зє) - акторішко з самодіяльності, яке НІДЕ не вчилолся по справжньому, навіть диплом ЮРИСТА воно отримало за квн.

воно лише грає роль "Президента України", і то фальшиво.
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15.10.2024 10:41 Ответить
Пои в ОПі сидять єрмак-татаров нічого доброго чекати не варто.
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14.10.2024 22:27 Ответить
Гарна подача, для того, щоб поср.атися з наступним союзником.
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14.10.2024 22:27 Ответить
Чехи закупили дешеві російські ресурси, щоб на виручені кошти допомогти Україні.
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14.10.2024 22:32 Ответить
- а Україна прокачала , це все , через свою територію аби на виручені кошти купити озброєння
- а росія заплатила Україні за транзит , аби кошти виручені з експорту енергоносіїв , спрямувати на війну з Україною ...
Прикольна схема , угу ...
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14.10.2024 22:47 Ответить
Проблема в том, что для рф эти средства не критичны, не будет их - на фронте практически ничего не изменится
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15.10.2024 12:36 Ответить
Проблєма в тому , що з ворогом не торгують !
А всі чудово розуміють , якщо з ним торгуюють - отже це не ворог , а торгівельний партнер !
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15.10.2024 12:58 Ответить
Это в идеальном мире. А в реальном работает прагматичный расчет. Если бы мордор закрыли наглухо и только мы с ним торговали - не вопрос. А пока с ни м торгуют все, и от нас требуют предсказуемости, чтобы постепенно перестроиться и отказаться - мы вынуждены обеспечить прокачку. Это как с закупкой клистронов при Порохе - тоже была торговля с врагом, но в нашу пользу. Но полезные идиоты решили, что это зрада и завели уголовные дела. Вопрос лишь в том, для какой стороны эти идиоты полезные.
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16.10.2024 00:25 Ответить
А вот Украине будет ощутимо сложнее обороняться.
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15.10.2024 12:37 Ответить
Невже вони повинні були на українській нафті жити?
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14.10.2024 22:32 Ответить
А скільки заробила банда коломойського за транзит кацапського газу підстреленому фіцо і конекраду орбану?
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14.10.2024 22:34 Ответить
А що тут такого? Чехія сама вирішує на що їй втрачати свої гроші. Чи Чехія теж "найрозумнішим" щось винна? Я так розумію, що тут зібралися ті, кому всі повинні як земля колгоспу.
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14.10.2024 22:35 Ответить
Існує думка, що українці воюють за демократичний світ. Якщо українці здадуться, то війна прийде в ЄС. Європейці так не думають. На всіх форумах вони мені кажуть, що ви, українці, самі винні, що не захотіли віддати частину своєї території і домовитися таким чином про мир. Я кажу їм, що тоді кацапи прийдуть до вас. Ніхто з них навіть ймовірності такої не розглядають! Вони впевнені, що кацапи до них не полізуть. Я впевнений, що посиляться українськими солдатами і полізуть захоплювати європейські країни. Я не хочу, щоб Україна здалася і лягла під кацапню, але я хочу подивитися, як будуть воювати ті європейці, які не цінять те, що роблять для них українці
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14.10.2024 22:47 Ответить
Буває і таке. СРСР дуже сильно допомагав демократичному світу під час другої світової війни. Так він воював за окупацію частини Європи, але разом з демократами знищував гітлерівців.
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14.10.2024 22:58 Ответить
"Ніхто з них навіть ймовірності такої не розглядають!".......Не надо обобщать, и становиться в позу ребенка, которому родители не купили машинку в магазине игрушек, там люди разные, вы наверно общаетесь с теми, чья позиция вас не устраивает, спорите с ними, потому и такое мнение. Большинство прекрасно понимают то, что Россия если и остановится на Украине, то лишь на какое-то время. Езжу по делам в Швейцарию, все, с кем общаюсь, на стороне Украины.
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15.10.2024 07:14 Ответить
История никогда ничему не учит. Хорошо, хоть наши ближайшее соседи немного беспокоятся по поводу рисков для себя и помогают по этой причине Украине. Не было бы этих рисков, Польша бы плевать хотела на наши проблемы. Разве что Литва, Латвия и Эстония помогали бы из необходимости восстановления исторической справедливости.
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15.10.2024 12:43 Ответить
Те що ти кацапських тролів на форумах сприймаєш за європейців, це твої проблеми. Не розповсюджуй свою маячню і пропаганду кацапів на українських форумах
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15.10.2024 13:58 Ответить
Якщо ти сидиш тільки тут, бо не знаєш жодної іноземної мови, то хто тобі доктор? Я знаю ще англійську і іспанську. Спілкуюсь на багатьох іноземних форумах з людьми по всьому світу. Тут я заходжу на 5 хвилин в день. Тут не цікаво
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15.10.2024 15:19 Ответить
Сам визнав що кацапський троль. 😄 Лише вони "спілкуються" на багатьох іноземних форумах з людьми по всьому світу розповсюджуючи свою україноненависницьку пропаганду. Ще й сюди зайшов на 5 хвилин щоб і тут нагадити свого московського лайна 🤮
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15.10.2024 16:38 Ответить
Те загалом Чехія цими закупками і собі в ногу стріляє. Це якась відсутність здорового глузду в погоні за миттевим прибутком.
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14.10.2024 23:23 Ответить
Так ми самі припинили купувати кацапський газ лише з 2016 року. Це якщо вірити Яценюку. Але оскільки йому вірити, це себе обдурити, то можна припустити, що купували у кацапів газ і після 2016 року в погоніі за миттєвим прибутком.
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14.10.2024 23:37 Ответить
І чим це для нас скінчилось? Ото і чехів чекає таке ж, як не оговтаються (це якщо ще не пізно)
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15.10.2024 01:45 Ответить
Припинили лише після 2022р. коли зникли основні споживачі газу.
Схема зі зворотнім паперовим реверсом кацапського газу через свої офшорні прокладки це не припинення купівлі газу ворога. Яценюк був лише дрібною шавкою Куля в лоба, рішення ухвалювали як завжди на Банковій в адміністрації Президента.
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15.10.2024 14:04 Ответить
А прокачали це все - через Україну !
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14.10.2024 22:40 Ответить
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн. Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
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14.10.2024 22:43 Ответить
Поясню для Володимира Янченка, автора цієї статті. Якби європейці одним махом без підготовки відмовилися від дешевих російських ресурсів, то в них вже давно економіка просто лягла б. І люди вже б вибрали проросійських кандидатів. В деяких країнах так вже відбулося. Бо там перш за все економіка, а не ідеологія. Тому лідери там як акробати намагаються балансувати на канаті, щоб якусь допомогу Україні надати і своїх виборців при цьому не дуже образити. Такий ******** світ. Люди не розуміють, що призводить до війни, поки вони її не отримають на своїй території. Але буде пізно
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14.10.2024 22:40 Ответить
Та ні. Все нормально. Там сидять або тролі на зарплаті, або місцеві жителі з необмеженим вільним часом. Багато хто розуміє небезпеку.
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14.10.2024 22:55 Ответить
В основному несуть нісенітниці на форумах югослави. Серби, боснійці та навіть хорвати, і поляки, які чомусь усіх українців називають бандерівцями. Югославам я одразу кажу, що вони ж чи не перші підтримали Гітлера, тому не дивно, що вони підтримують путлера
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14.10.2024 23:05 Ответить
Дуже дякуємо чеському уряду.
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14.10.2024 22:49 Ответить
Написно ж шо закупала польська компанія Orlen, якій нележить нафтовий завод в Чехії!
Але довбоклюї триндять на Чехію
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14.10.2024 23:34 Ответить
Уряд регулює правила переробки і торгівлі нафтопродуктами. Там винні обоє, чеський уряд і польська Орлен
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15.10.2024 14:09 Ответить
Під гасла для тупих дали кацапам на війну 7 мільярдів євро. І скільки таких "друзів" у Європі?
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14.10.2024 23:38 Ответить
Так це не їхня війна, рахувати чужі гроші якось некультурно, м'яко кажучи... Зате у нас якого дрібного чиновника або тцкашника не візьмуть випадково, то всі доларовими мільйонерами виявляються. Причому, суто готівкою вдома, скільки там уже вивезено чи вкладено, то ніхто не дізнається...
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14.10.2024 23:49 Ответить
Для тупих пояснюю - для виробництва вибухівки потрібна азотна кіслота, яка робиться з аміаку, який виробляється з газу. Більше дешевого російського газу - більше снарядів... Тобто ***** може і мотузку продати, на якій його можна і повісити.
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14.10.2024 23:50 Ответить
Производят аммиак с помощью процесса Габера - Боша. Он основан на реакции азота N2 с водородом H2 в присутствии катализатора при давлении в несколько сотен атмосфер и высокой температуре

азот та водень - у атмосфері а не свердловинах з "газом"
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15.10.2024 03:43 Ответить
ну так, азот з атмосфери, але ж водень з газу, з метану при обробці його водяною парою при високих температурах над сумішшю оксидів нікєля, міді та заліза. Але найбільш економічно доцільним є метод отримання водню газифікацією вугілля. Щодо Чехії, то виробнитва аміаку вона не має, тому імпортує аміак або з Нідерландів, або з Німеччини.
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15.10.2024 06:02 Ответить
ну вугілля вистачає всюди
та навіть можна з води водень добувати якщо дешева електрика
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16.10.2024 08:43 Ответить
тим не менш Чехія не виробляє аміак, а імпортує.
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16.10.2024 08:45 Ответить
то звісно якщо так дешевше...
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16.10.2024 09:18 Ответить
з низьким рівнем власного споживання аміаку нема сенсу будувати таке виробництво, тим більше, що за останнє десятиріччя видобуток вугілля у Чехії впв утричі.
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16.10.2024 09:27 Ответить
Чехи заробили більше тому що нафта продається в межах максимальної ціни яку встановив захід і вона менше ринкової. Друге вони заробили на снарядах і завантажили власну економіку, спочатку снаряди мали бути поставлені напряму а потім пішли заяви що снаряди в поганому стані і вони їх будуть востановлювати. Тому снаряди здорожчали і їх стало менше.

Але нам гордим нічого не заважало західні гроші не витрачати на підняття зарплат чиновникам в деяких зарплата як в Кудрицького 17 млн я просто прих...їв , на непотрібні озера, чи дороги в прифронтовій зоні, а самим купити ті снаряди.
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14.10.2024 23:56 Ответить
Щоб орієнтуватись на зарплату Кудрицького можна було купити 1200 снарядів в рік або 12 тис дронів і цей муд... ще умудрявся обкрадати бюджет.
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15.10.2024 00:03 Ответить
Де ти цієї дурні набрався, кацапські телеграм помийки споживаєш?
Зарплата Кудрицького була 400тис.грн. - найменша серед усіх держ.керівників його рівня.
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15.10.2024 14:13 Ответить
Змі перекрутили, погоджуюсь але всеівно йому виплатили в вересні 17 млн.

«Фактично отримана головою Правління НЕК «Укренерго» Кудрицьким В.Д. заробітна плата становила 17 271 429,51 грн (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки 2 204 326,90 грн, вихідну компенсацію при звільненні 3 867 973,64 грн, погашення компанією заборгованості з виплати премії 11 137 014 грн)»
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15.10.2024 14:20 Ответить
Не рахуй чужі гроші на болоті,
Жаба задавить.
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15.10.2024 01:55 Ответить
Це не гроші, це ракети. В тому числі та останнім часом - по так улюбленій вами з США Одесі.
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15.10.2024 08:38 Ответить
Хіба ця нафта не через Україну прокачується? Ми самі транзитуємо нафту але звинувачуємо Чехію.
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15.10.2024 07:32 Ответить
Партнери - вони такі))
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15.10.2024 08:32 Ответить
Відмовляти ісламістам в притулку на території ЄС - це негуманно. Купувати у русні нафту і газ, щоб вона на ті гроші вбивала Україну і розкладала Європу - це гуманно.
Для західних демократій комфорт - у першу чергу, все інше має поступитись.
На відміну від східних диктатур, де на комфорт пересічних серти з високої дзвіниці.
І це принципова перевага диктатур над демократіями.
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15.10.2024 08:41 Ответить
а скільки зьо-бидло разом із зьо-******** та опою бариги-єрмака заробили та зароблять на транзиті газу та нафти із масквабадского **********?
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15.10.2024 11:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3XgZSeIwvqU&t=3877s Шедевральна пісенька Кварталу - "пoздоровлення" Х-ла із ДН! Велбой - краcунчик!
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15.10.2024 12:19 Ответить
Ну так Україна сама качає орківську нафту своїм нафтопроводом ?! Які притензії до чехів ?! Вони нічого Україні не винні! Ітак допомагають, а могли б болт забити!
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15.10.2024 12:59 Ответить
А скільки з цих наданих 1,29 млрд$ чеської допомоги вже розпилені нашою зевладою? Всі країни-партнери мають нести збитки, і тільки Україна має право прокачувати рос.нафту до Угорщини? Ні, так вже не працює. Після страшних злочинних розкрадань нашої владими не маємо морального права звинувачувати наших партнерів
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15.10.2024 13:09 Ответить
Усім відомо що так звана "наша влада" насправді уся прокремлівська від мозку до костей. Якщо вона ця влада ваша, то точно не наша.
Щодо партнерів, фінансово підтримувати агресора у вбивстві українців, це якщо не злочинно, то як мінімум аморально, вони про це добре знають
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15.10.2024 14:18 Ответить
 
 