Чехия потратила на российские нефть и газ в пять раз больше, чем на помощь Украине
Чехия потратила более 7 млрд евро на российскую нефть и газ. Это более чем в пять раз больше, чем 1,29 млрд евро, которые она предоставила в виде помощи Украине.
Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
После вторжения России в Украину власти ЕС решили отказаться от российской нефти, однако для Венгрии, Словакии и Чехии было сделано временное исключение, поскольку эти страны не имеют выхода к морю. Ожидалось, что впоследствии они заменят Россию на других поставщиков топлива.
Однако в 2023 году зависимость Чехии от российской нефти выросла до 60%, а импорт нефти Чехией принес Кремлю более 2,3 млрд евро поступлений с начала вторжения. Хотя на рынке достаточно свободных мощностей, чтобы полностью заменить российскую нефть, Чехия продолжает закупки и зарабатывает на этом.
Единственный переработчик сырой нефти в Чехии - компания Orlen Unipetrol, принадлежащая польской PKN Orlen, воспользовалась освобождением от запрета ЕС на импорт российской нефти. Она купила большие объемы российской сырой нефти в среднем на 21% дешевле азербайджанской в 2023 году и заработала около 1,2 млрд евро дополнительной прибыли.
Аналитики утверждают, что Чехия может полностью заменить поставки российской сырой нефти путем максимального использования Трансальпийского нефтепровода, увеличения импорта нефтепродуктов из Германии и использования огромных запасов сырой нефти в стране. Подобным образом Чехия может полностью прекратить покупать российский газ, поскольку она имеет достаточно альтернативных нероссийских вариантов поставок из Норвегии и мирового рынка LNG.
"Для завершения своего стратегического отделения от российской нефти ЕС должен закрыть все пробелы в санкциях, включая исключения для нефтепровода "Дружба" и лазейку в нефтепереработке, которая позволила третьим странам увеличить закупки российской нефти и продавать излишки нефтепродуктов обратно в ЕС", - отмечается в отчете.
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А, це інше.
Так що, ситуація яка склалася, всього-навсього результат провальної міжнародної політики.
Хамство, відверта брехня, зневажливе ставлення та дешеві понти з показухою, це не самий кращій спосіб налагодити відносини з кимось.
НІЯКОЇ міжнародної політики "чмо з руццкаго квн" вести не може!
the (зє) - акторішко з самодіяльності, яке НІДЕ не вчилолся по справжньому, навіть диплом ЮРИСТА воно отримало за квн.
воно лише грає роль "Президента України", і то фальшиво.
- а росія заплатила Україні за транзит , аби кошти виручені з експорту енергоносіїв , спрямувати на війну з Україною ...
Прикольна схема , угу ...
А всі чудово розуміють , якщо з ним торгуюють - отже це не ворог , а торгівельний партнер !
Схема зі зворотнім паперовим реверсом кацапського газу через свої офшорні прокладки це не припинення купівлі газу ворога. Яценюк був лише дрібною шавкою Куля в лоба, рішення ухвалювали як завжди на Банковій в адміністрації Президента.
Але довбоклюї триндять на Чехію
азот та водень - у атмосфері а не свердловинах з "газом"
та навіть можна з води водень добувати якщо дешева електрика
Але нам гордим нічого не заважало західні гроші не витрачати на підняття зарплат чиновникам в деяких зарплата як в Кудрицького 17 млн я просто прих...їв , на непотрібні озера, чи дороги в прифронтовій зоні, а самим купити ті снаряди.
Зарплата Кудрицького була 400тис.грн. - найменша серед усіх держ.керівників його рівня.
«Фактично отримана головою Правління НЕК «Укренерго» Кудрицьким В.Д. заробітна плата становила 17 271 429,51 грн (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки 2 204 326,90 грн, вихідну компенсацію при звільненні 3 867 973,64 грн, погашення компанією заборгованості з виплати премії 11 137 014 грн)»
Жаба задавить.
Для західних демократій комфорт - у першу чергу, все інше має поступитись.
На відміну від східних диктатур, де на комфорт пересічних серти з високої дзвіниці.
І це принципова перевага диктатур над демократіями.
Щодо партнерів, фінансово підтримувати агресора у вбивстві українців, це якщо не злочинно, то як мінімум аморально, вони про це добре знають