Чехія витратила на російські нафту і газ у п’ять разів більше, ніж на допомогу Україні

Чехія витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ. Це більш ніж уп'ятеро більше, ніж 1,29 млрд євро, які вона надала у вигляді допомоги Україні.

Про це йдеться у звіті Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Після вторгнення Росії в Україну влада ЄС вирішила відмовитися від російської нафти, проте для Угорщини, Словаччини та Чехії було зроблено тимчасовий виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря. Очікувалося, що згодом вони замінять Росію на інших постачальників палива.

Проте у 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до 60%, а імпорт нафти Чехією приніс Кремлю понад 2,3 млрд євро надходжень з початку вторгнення. Хоча на ринку достатньо вільних потужностей, щоб повністю замінити російську нафту, Чехія продовжує закупівлі та заробляє на цьому.

Єдиний переробник сирої нафти в Чехії – компанія Orlen Unipetrol, що належить польській PKN Orlen, скористалася звільненням від заборони ЄС на імпорт російської нафти. Вона купила великі обсяги російської сирої нафти в середньому на 21% дешевше за азербайджанську в 2023 році й заробила близько 1,2 млрд євро додаткового прибутку.

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Аналітики стверджують, що Чехія може повністю замінити постачання російської сирої нафти шляхом максимального використання Трансальпійського нафтопроводу, збільшення імпорту нафтопродуктів з Німеччини та використання величезних запасів сирої нафти в країні. Подібним чином Чехія може повністю припинити купувати російський газ, оскільки вона має достатньо альтернативних неросійських варіантів постачання з Норвегії та світового ринку LNG.

"Для завершення свого стратегічного відокремлення від російської нафти ЄС повинен закрити всі прогалини в санкціях, включаючи винятки для нафтопроводу "Дружба" та лазівку в нафтопереробці, яка дозволила третім країнам збільшити закупівлі російської нафти та продавати надлишки нафтопродуктів назад до ЄС", – наголошується у звіті.

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