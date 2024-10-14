Чехія витратила на російські нафту і газ у п’ять разів більше, ніж на допомогу Україні
Чехія витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ. Це більш ніж уп'ятеро більше, ніж 1,29 млрд євро, які вона надала у вигляді допомоги Україні.
Про це йдеться у звіті Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Після вторгнення Росії в Україну влада ЄС вирішила відмовитися від російської нафти, проте для Угорщини, Словаччини та Чехії було зроблено тимчасовий виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря. Очікувалося, що згодом вони замінять Росію на інших постачальників палива.
Проте у 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до 60%, а імпорт нафти Чехією приніс Кремлю понад 2,3 млрд євро надходжень з початку вторгнення. Хоча на ринку достатньо вільних потужностей, щоб повністю замінити російську нафту, Чехія продовжує закупівлі та заробляє на цьому.
Єдиний переробник сирої нафти в Чехії – компанія Orlen Unipetrol, що належить польській PKN Orlen, скористалася звільненням від заборони ЄС на імпорт російської нафти. Вона купила великі обсяги російської сирої нафти в середньому на 21% дешевше за азербайджанську в 2023 році й заробила близько 1,2 млрд євро додаткового прибутку.
Аналітики стверджують, що Чехія може повністю замінити постачання російської сирої нафти шляхом максимального використання Трансальпійського нафтопроводу, збільшення імпорту нафтопродуктів з Німеччини та використання величезних запасів сирої нафти в країні. Подібним чином Чехія може повністю припинити купувати російський газ, оскільки вона має достатньо альтернативних неросійських варіантів постачання з Норвегії та світового ринку LNG.
"Для завершення свого стратегічного відокремлення від російської нафти ЄС повинен закрити всі прогалини в санкціях, включаючи винятки для нафтопроводу "Дружба" та лазівку в нафтопереробці, яка дозволила третім країнам збільшити закупівлі російської нафти та продавати надлишки нафтопродуктів назад до ЄС", – наголошується у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Контакт:
"Для відкиритя цього елемента ... потрібна нова програма. "
А, це інше.
Так що, ситуація яка склалася, всього-навсього результат провальної міжнародної політики.
Хамство, відверта брехня, зневажливе ставлення та дешеві понти з показухою, це не самий кращій спосіб налагодити відносини з кимось.
НІЯКОЇ міжнародної політики "чмо з руццкаго квн" вести не може!
the (зє) - акторішко з самодіяльності, яке НІДЕ не вчилолся по справжньому, навіть диплом ЮРИСТА воно отримало за квн.
воно лише грає роль "Президента України", і то фальшиво.
- а росія заплатила Україні за транзит , аби кошти виручені з експорту енергоносіїв , спрямувати на війну з Україною ...
Прикольна схема , угу ...
А всі чудово розуміють , якщо з ним торгуюють - отже це не ворог , а торгівельний партнер !
Схема зі зворотнім паперовим реверсом кацапського газу через свої офшорні прокладки це не припинення купівлі газу ворога. Яценюк був лише дрібною шавкою Куля в лоба, рішення ухвалювали як завжди на Банковій в адміністрації Президента.
Але довбоклюї триндять на Чехію
азот та водень - у атмосфері а не свердловинах з "газом"
та навіть можна з води водень добувати якщо дешева електрика
Але нам гордим нічого не заважало західні гроші не витрачати на підняття зарплат чиновникам в деяких зарплата як в Кудрицького 17 млн я просто прих...їв , на непотрібні озера, чи дороги в прифронтовій зоні, а самим купити ті снаряди.
Зарплата Кудрицького була 400тис.грн. - найменша серед усіх держ.керівників його рівня.
«Фактично отримана головою Правління НЕК «Укренерго» Кудрицьким В.Д. заробітна плата становила 17 271 429,51 грн (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки 2 204 326,90 грн, вихідну компенсацію при звільненні 3 867 973,64 грн, погашення компанією заборгованості з виплати премії 11 137 014 грн)»
Жаба задавить.
Для західних демократій комфорт - у першу чергу, все інше має поступитись.
На відміну від східних диктатур, де на комфорт пересічних серти з високої дзвіниці.
І це принципова перевага диктатур над демократіями.
Щодо партнерів, фінансово підтримувати агресора у вбивстві українців, це якщо не злочинно, то як мінімум аморально, вони про це добре знають