УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5193 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
8 876 75

Чехія витратила на російські нафту і газ у п’ять разів більше, ніж на допомогу Україні

нафта,ембарго

Чехія витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ. Це більш ніж уп'ятеро більше, ніж 1,29 млрд євро, які вона надала у вигляді допомоги Україні.

Про це йдеться у звіті Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Після вторгнення Росії в Україну влада ЄС вирішила відмовитися від російської нафти, проте для Угорщини, Словаччини та Чехії було зроблено тимчасовий виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря. Очікувалося, що згодом вони замінять Росію на інших постачальників палива.

Проте у 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до 60%, а імпорт нафти Чехією приніс Кремлю понад 2,3 млрд євро надходжень з початку вторгнення. Хоча на ринку достатньо вільних потужностей, щоб повністю замінити російську нафту, Чехія продовжує закупівлі та заробляє на цьому.

Єдиний переробник сирої нафти в Чехії – компанія Orlen Unipetrol, що належить польській PKN Orlen, скористалася звільненням від заборони ЄС на імпорт російської нафти. Вона купила великі обсяги російської сирої нафти в середньому на 21% дешевше за азербайджанську в 2023 році й заробила близько 1,2 млрд євро додаткового прибутку.

Читайте також: Чехія отримує від податків з українських біженців більше, ніж витрачає на допомогу

Аналітики стверджують, що Чехія може повністю замінити постачання російської сирої нафти шляхом максимального використання Трансальпійського нафтопроводу, збільшення імпорту нафтопродуктів з Німеччини та використання величезних запасів сирої нафти в країні. Подібним чином Чехія може повністю припинити купувати російський газ, оскільки вона має достатньо альтернативних неросійських варіантів постачання з Норвегії та світового ринку LNG.

"Для завершення свого стратегічного відокремлення від російської нафти ЄС повинен закрити всі прогалини в санкціях, включаючи винятки для нафтопроводу "Дружба" та лазівку в нафтопереробці, яка дозволила третім країнам збільшити закупівлі російської нафти та продавати надлишки нафтопродуктів назад до ЄС", – наголошується у звіті.

Читайте також: "Для Чехії це не проблема": У чеському уряді відреагували на можливу зупинку транзиту російської нафти через Україну

Автор: 

нафта (5583) санкції (12064) Чехія (1651)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
У скільки разів більше витратили на власні потреби, аніж на державні інтереси ріднесенькі українські пани?
показати весь коментар
14.10.2024 22:20
+24
Хочу нагадати, що відношення союзників до зеленського на початку вторгнення і зараз це дві різні речі.
Так що, ситуація яка склалася, всього-навсього результат провальної міжнародної політики.
Хамство, відверта брехня, зневажливе ставлення та дешеві понти з показухою, це не самий кращій спосіб налагодити відносини з кимось.
показати весь коментар
14.10.2024 22:23
+16
А скільки заробила банда коломойського за транзит кацапського газу підстреленому фіцо і конекраду орбану?
показати весь коментар
14.10.2024 22:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну правильно. Все російське - палити.
показати весь коментар
14.10.2024 22:10 Відповісти
😂👍
показати весь коментар
15.10.2024 00:23 Відповісти
Автор Дебіл або курить щось важке!!
показати весь коментар
15.10.2024 07:50 Відповісти
Недарма ж Павел натякав на територіальні поступки України для завершення війни і обіцяний нам мільйон снарядів так і не спромігся купити.
показати весь коментар
14.10.2024 22:17 Відповісти
Писали і що спромігся і вже на фронті
показати весь коментар
14.10.2024 22:28 Відповісти
Troll
показати весь коментар
14.10.2024 22:30 Відповісти
Ще немає всіх на фронті і буде тільки 500 тис до кінця року а не 1 млн як обітцяли до березня, але добре і то. Так б ніх. не було.
показати весь коментар
14.10.2024 23:58 Відповісти
Ну, рашка тоже не спит и ставит там палки в колеса. Да и многие купленные по миру снаряды оказались недостаточного качества и их пришлось ремонтировать.
показати весь коментар
15.10.2024 00:03 Відповісти
Вообще-то купили и постоянно передают. А как назвать тех, кто сейчас, во время войны на уничтожение, качал эти газ и нефть за деньги?
показати весь коментар
14.10.2024 23:03 Відповісти
Натякав до того як тебе на бутилку насадив, чи після?
показати весь коментар
14.10.2024 23:31 Відповісти
Я даремно за тебе тішився. Все-таки шизофренія невиліковна. Не залишають думки про скляний фалос. У тебе рідкісний сексуальний розлад. Краще б ти був Наполеоном.
показати весь коментар
15.10.2024 07:34 Відповісти
Президент Чехії ніколи не натякав на територіальні поступки України ворогу. Він лише висловив сумнів у спроможності України відвоювати повністю окуповані території.. І це було сказано не публічно, не офіційно.
показати весь коментар
15.10.2024 12:32 Відповісти
А про те, що ця нафта потрапила в Чехію з РФ через територію України (трубопроводи працюють), не написали?
показати весь коментар
15.10.2024 12:34 Відповісти
А шо це за "Центру досліджень енергетики та чистого повітря" ? ОПівський ?
показати весь коментар
14.10.2024 22:19 Відповісти
https://energyandcleanair.org/ua/home/
Контакт:
"Для відкиритя цього елемента ... потрібна нова програма. "
показати весь коментар
14.10.2024 22:38 Відповісти
У скільки разів більше витратили на власні потреби, аніж на державні інтереси ріднесенькі українські пани?
показати весь коментар
14.10.2024 22:20 Відповісти
Україна у Китаї ще більше товарів взяла.
А, це інше.
показати весь коментар
14.10.2024 22:20 Відповісти
Хочу нагадати, що відношення союзників до зеленського на початку вторгнення і зараз це дві різні речі.
Так що, ситуація яка склалася, всього-навсього результат провальної міжнародної політики.
Хамство, відверта брехня, зневажливе ставлення та дешеві понти з показухою, це не самий кращій спосіб налагодити відносини з кимось.
показати весь коментар
14.10.2024 22:23 Відповісти
не дупріть себе!

НІЯКОЇ міжнародної політики "чмо з руццкаго квн" вести не може!

the (зє) - акторішко з самодіяльності, яке НІДЕ не вчилолся по справжньому, навіть диплом ЮРИСТА воно отримало за квн.

воно лише грає роль "Президента України", і то фальшиво.
показати весь коментар
15.10.2024 10:41 Відповісти
Пои в ОПі сидять єрмак-татаров нічого доброго чекати не варто.
показати весь коментар
14.10.2024 22:27 Відповісти
Гарна подача, для того, щоб поср.атися з наступним союзником.
показати весь коментар
14.10.2024 22:27 Відповісти
Чехи закупили дешеві російські ресурси, щоб на виручені кошти допомогти Україні.
показати весь коментар
14.10.2024 22:32 Відповісти
- а Україна прокачала , це все , через свою територію аби на виручені кошти купити озброєння
- а росія заплатила Україні за транзит , аби кошти виручені з експорту енергоносіїв , спрямувати на війну з Україною ...
Прикольна схема , угу ...
показати весь коментар
14.10.2024 22:47 Відповісти
Проблема в том, что для рф эти средства не критичны, не будет их - на фронте практически ничего не изменится
показати весь коментар
15.10.2024 12:36 Відповісти
Проблєма в тому , що з ворогом не торгують !
А всі чудово розуміють , якщо з ним торгуюють - отже це не ворог , а торгівельний партнер !
показати весь коментар
15.10.2024 12:58 Відповісти
Это в идеальном мире. А в реальном работает прагматичный расчет. Если бы мордор закрыли наглухо и только мы с ним торговали - не вопрос. А пока с ни м торгуют все, и от нас требуют предсказуемости, чтобы постепенно перестроиться и отказаться - мы вынуждены обеспечить прокачку. Это как с закупкой клистронов при Порохе - тоже была торговля с врагом, но в нашу пользу. Но полезные идиоты решили, что это зрада и завели уголовные дела. Вопрос лишь в том, для какой стороны эти идиоты полезные.
показати весь коментар
16.10.2024 00:25 Відповісти
А вот Украине будет ощутимо сложнее обороняться.
показати весь коментар
15.10.2024 12:37 Відповісти
Невже вони повинні були на українській нафті жити?
показати весь коментар
14.10.2024 22:32 Відповісти
А скільки заробила банда коломойського за транзит кацапського газу підстреленому фіцо і конекраду орбану?
показати весь коментар
14.10.2024 22:34 Відповісти
А що тут такого? Чехія сама вирішує на що їй втрачати свої гроші. Чи Чехія теж "найрозумнішим" щось винна? Я так розумію, що тут зібралися ті, кому всі повинні як земля колгоспу.
показати весь коментар
14.10.2024 22:35 Відповісти
Існує думка, що українці воюють за демократичний світ. Якщо українці здадуться, то війна прийде в ЄС. Європейці так не думають. На всіх форумах вони мені кажуть, що ви, українці, самі винні, що не захотіли віддати частину своєї території і домовитися таким чином про мир. Я кажу їм, що тоді кацапи прийдуть до вас. Ніхто з них навіть ймовірності такої не розглядають! Вони впевнені, що кацапи до них не полізуть. Я впевнений, що посиляться українськими солдатами і полізуть захоплювати європейські країни. Я не хочу, щоб Україна здалася і лягла під кацапню, але я хочу подивитися, як будуть воювати ті європейці, які не цінять те, що роблять для них українці
показати весь коментар
14.10.2024 22:47 Відповісти
Буває і таке. СРСР дуже сильно допомагав демократичному світу під час другої світової війни. Так він воював за окупацію частини Європи, але разом з демократами знищував гітлерівців.
показати весь коментар
14.10.2024 22:58 Відповісти
"Ніхто з них навіть ймовірності такої не розглядають!".......Не надо обобщать, и становиться в позу ребенка, которому родители не купили машинку в магазине игрушек, там люди разные, вы наверно общаетесь с теми, чья позиция вас не устраивает, спорите с ними, потому и такое мнение. Большинство прекрасно понимают то, что Россия если и остановится на Украине, то лишь на какое-то время. Езжу по делам в Швейцарию, все, с кем общаюсь, на стороне Украины.
показати весь коментар
15.10.2024 07:14 Відповісти
История никогда ничему не учит. Хорошо, хоть наши ближайшее соседи немного беспокоятся по поводу рисков для себя и помогают по этой причине Украине. Не было бы этих рисков, Польша бы плевать хотела на наши проблемы. Разве что Литва, Латвия и Эстония помогали бы из необходимости восстановления исторической справедливости.
показати весь коментар
15.10.2024 12:43 Відповісти
Те що ти кацапських тролів на форумах сприймаєш за європейців, це твої проблеми. Не розповсюджуй свою маячню і пропаганду кацапів на українських форумах
показати весь коментар
15.10.2024 13:58 Відповісти
Якщо ти сидиш тільки тут, бо не знаєш жодної іноземної мови, то хто тобі доктор? Я знаю ще англійську і іспанську. Спілкуюсь на багатьох іноземних форумах з людьми по всьому світу. Тут я заходжу на 5 хвилин в день. Тут не цікаво
показати весь коментар
15.10.2024 15:19 Відповісти
Сам визнав що кацапський троль. 😄 Лише вони "спілкуються" на багатьох іноземних форумах з людьми по всьому світу розповсюджуючи свою україноненависницьку пропаганду. Ще й сюди зайшов на 5 хвилин щоб і тут нагадити свого московського лайна 🤮
показати весь коментар
15.10.2024 16:38 Відповісти
Те загалом Чехія цими закупками і собі в ногу стріляє. Це якась відсутність здорового глузду в погоні за миттевим прибутком.
показати весь коментар
14.10.2024 23:23 Відповісти
Так ми самі припинили купувати кацапський газ лише з 2016 року. Це якщо вірити Яценюку. Але оскільки йому вірити, це себе обдурити, то можна припустити, що купували у кацапів газ і після 2016 року в погоніі за миттєвим прибутком.
показати весь коментар
14.10.2024 23:37 Відповісти
І чим це для нас скінчилось? Ото і чехів чекає таке ж, як не оговтаються (це якщо ще не пізно)
показати весь коментар
15.10.2024 01:45 Відповісти
Припинили лише після 2022р. коли зникли основні споживачі газу.
Схема зі зворотнім паперовим реверсом кацапського газу через свої офшорні прокладки це не припинення купівлі газу ворога. Яценюк був лише дрібною шавкою Куля в лоба, рішення ухвалювали як завжди на Банковій в адміністрації Президента.
показати весь коментар
15.10.2024 14:04 Відповісти
А прокачали це все - через Україну !
показати весь коментар
14.10.2024 22:40 Відповісти
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн. Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
показати весь коментар
14.10.2024 22:43 Відповісти
Поясню для Володимира Янченка, автора цієї статті. Якби європейці одним махом без підготовки відмовилися від дешевих російських ресурсів, то в них вже давно економіка просто лягла б. І люди вже б вибрали проросійських кандидатів. В деяких країнах так вже відбулося. Бо там перш за все економіка, а не ідеологія. Тому лідери там як акробати намагаються балансувати на канаті, щоб якусь допомогу Україні надати і своїх виборців при цьому не дуже образити. Такий ******** світ. Люди не розуміють, що призводить до війни, поки вони її не отримають на своїй території. Але буде пізно
показати весь коментар
14.10.2024 22:40 Відповісти
Та ні. Все нормально. Там сидять або тролі на зарплаті, або місцеві жителі з необмеженим вільним часом. Багато хто розуміє небезпеку.
показати весь коментар
14.10.2024 22:55 Відповісти
В основному несуть нісенітниці на форумах югослави. Серби, боснійці та навіть хорвати, і поляки, які чомусь усіх українців називають бандерівцями. Югославам я одразу кажу, що вони ж чи не перші підтримали Гітлера, тому не дивно, що вони підтримують путлера
показати весь коментар
14.10.2024 23:05 Відповісти
Дуже дякуємо чеському уряду.
показати весь коментар
14.10.2024 22:49 Відповісти
Написно ж шо закупала польська компанія Orlen, якій нележить нафтовий завод в Чехії!
Але довбоклюї триндять на Чехію
показати весь коментар
14.10.2024 23:34 Відповісти
Уряд регулює правила переробки і торгівлі нафтопродуктами. Там винні обоє, чеський уряд і польська Орлен
показати весь коментар
15.10.2024 14:09 Відповісти
Під гасла для тупих дали кацапам на війну 7 мільярдів євро. І скільки таких "друзів" у Європі?
показати весь коментар
14.10.2024 23:38 Відповісти
Так це не їхня війна, рахувати чужі гроші якось некультурно, м'яко кажучи... Зате у нас якого дрібного чиновника або тцкашника не візьмуть випадково, то всі доларовими мільйонерами виявляються. Причому, суто готівкою вдома, скільки там уже вивезено чи вкладено, то ніхто не дізнається...
показати весь коментар
14.10.2024 23:49 Відповісти
Для тупих пояснюю - для виробництва вибухівки потрібна азотна кіслота, яка робиться з аміаку, який виробляється з газу. Більше дешевого російського газу - більше снарядів... Тобто ***** може і мотузку продати, на якій його можна і повісити.
показати весь коментар
14.10.2024 23:50 Відповісти
Производят аммиак с помощью процесса Габера - Боша. Он основан на реакции азота N2 с водородом H2 в присутствии катализатора при давлении в несколько сотен атмосфер и высокой температуре

азот та водень - у атмосфері а не свердловинах з "газом"
показати весь коментар
15.10.2024 03:43 Відповісти
ну так, азот з атмосфери, але ж водень з газу, з метану при обробці його водяною парою при високих температурах над сумішшю оксидів нікєля, міді та заліза. Але найбільш економічно доцільним є метод отримання водню газифікацією вугілля. Щодо Чехії, то виробнитва аміаку вона не має, тому імпортує аміак або з Нідерландів, або з Німеччини.
показати весь коментар
15.10.2024 06:02 Відповісти
ну вугілля вистачає всюди
та навіть можна з води водень добувати якщо дешева електрика
показати весь коментар
16.10.2024 08:43 Відповісти
тим не менш Чехія не виробляє аміак, а імпортує.
показати весь коментар
16.10.2024 08:45 Відповісти
то звісно якщо так дешевше...
показати весь коментар
16.10.2024 09:18 Відповісти
з низьким рівнем власного споживання аміаку нема сенсу будувати таке виробництво, тим більше, що за останнє десятиріччя видобуток вугілля у Чехії впв утричі.
показати весь коментар
16.10.2024 09:27 Відповісти
Чехи заробили більше тому що нафта продається в межах максимальної ціни яку встановив захід і вона менше ринкової. Друге вони заробили на снарядах і завантажили власну економіку, спочатку снаряди мали бути поставлені напряму а потім пішли заяви що снаряди в поганому стані і вони їх будуть востановлювати. Тому снаряди здорожчали і їх стало менше.

Але нам гордим нічого не заважало західні гроші не витрачати на підняття зарплат чиновникам в деяких зарплата як в Кудрицького 17 млн я просто прих...їв , на непотрібні озера, чи дороги в прифронтовій зоні, а самим купити ті снаряди.
показати весь коментар
14.10.2024 23:56 Відповісти
Щоб орієнтуватись на зарплату Кудрицького можна було купити 1200 снарядів в рік або 12 тис дронів і цей муд... ще умудрявся обкрадати бюджет.
показати весь коментар
15.10.2024 00:03 Відповісти
Де ти цієї дурні набрався, кацапські телеграм помийки споживаєш?
Зарплата Кудрицького була 400тис.грн. - найменша серед усіх держ.керівників його рівня.
показати весь коментар
15.10.2024 14:13 Відповісти
Змі перекрутили, погоджуюсь але всеівно йому виплатили в вересні 17 млн.

«Фактично отримана головою Правління НЕК «Укренерго» Кудрицьким В.Д. заробітна плата становила 17 271 429,51 грн (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки 2 204 326,90 грн, вихідну компенсацію при звільненні 3 867 973,64 грн, погашення компанією заборгованості з виплати премії 11 137 014 грн)»
показати весь коментар
15.10.2024 14:20 Відповісти
Не рахуй чужі гроші на болоті,
Жаба задавить.
показати весь коментар
15.10.2024 01:55 Відповісти
Це не гроші, це ракети. В тому числі та останнім часом - по так улюбленій вами з США Одесі.
показати весь коментар
15.10.2024 08:38 Відповісти
Хіба ця нафта не через Україну прокачується? Ми самі транзитуємо нафту але звинувачуємо Чехію.
показати весь коментар
15.10.2024 07:32 Відповісти
Партнери - вони такі))
показати весь коментар
15.10.2024 08:32 Відповісти
Відмовляти ісламістам в притулку на території ЄС - це негуманно. Купувати у русні нафту і газ, щоб вона на ті гроші вбивала Україну і розкладала Європу - це гуманно.
Для західних демократій комфорт - у першу чергу, все інше має поступитись.
На відміну від східних диктатур, де на комфорт пересічних серти з високої дзвіниці.
І це принципова перевага диктатур над демократіями.
показати весь коментар
15.10.2024 08:41 Відповісти
а скільки зьо-бидло разом із зьо-******** та опою бариги-єрмака заробили та зароблять на транзиті газу та нафти із масквабадского **********?
показати весь коментар
15.10.2024 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3XgZSeIwvqU&t=3877s Шедевральна пісенька Кварталу - "пoздоровлення" Х-ла із ДН! Велбой - краcунчик!
показати весь коментар
15.10.2024 12:19 Відповісти
Ну так Україна сама качає орківську нафту своїм нафтопроводом ?! Які притензії до чехів ?! Вони нічого Україні не винні! Ітак допомагають, а могли б болт забити!
показати весь коментар
15.10.2024 12:59 Відповісти
А скільки з цих наданих 1,29 млрд$ чеської допомоги вже розпилені нашою зевладою? Всі країни-партнери мають нести збитки, і тільки Україна має право прокачувати рос.нафту до Угорщини? Ні, так вже не працює. Після страшних злочинних розкрадань нашої владими не маємо морального права звинувачувати наших партнерів
показати весь коментар
15.10.2024 13:09 Відповісти
Усім відомо що так звана "наша влада" насправді уся прокремлівська від мозку до костей. Якщо вона ця влада ваша, то точно не наша.
Щодо партнерів, фінансово підтримувати агресора у вбивстві українців, це якщо не злочинно, то як мінімум аморально, вони про це добре знають
показати весь коментар
15.10.2024 14:18 Відповісти
 
 