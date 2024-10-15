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РФ заставляет осужденных мигрантов из Центральной Азии идти на войну против Украины, - росСМИ

Мігрантів у колоніях в Росії змушують їхати на війну проти України

Выходцы из стран Центральной Азии и другие иностранцы, осужденные в России и отбывающие сроки в российских тюрьмах и колониях, сообщают, что их массово заставляют подписывать контракт и ехать на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканалу "Настоящее время" уроженец Таджикистана, по имени Джовид.

Отмечается, что особое давление сотрудники колоний оказывают на молодых людей, у которых вскоре заканчивается срок.

Мигранты из Таджикистана и Узбекистана

Джовид, который находится в одной из колоний в России рассказал, что заключенные из Таджикистана и Узбекистана, отбывающие с ним наказание в колонии строгого режима недалеко от Москвы, находятся в критической ситуации, поскольку они не хотят ехать на войну, но и не могут продолжать жить в условиях, которые им создали в колонии.

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Джовид рассказал, что осужденных иностранцев заставляют отказаться от гражданства их страны и подать документы на гражданство России и одновременно заключить контракт на службу в ВС РФ.

По его словам, некоторые заключенные считают, что "лучше пойти на суицид", чем отказаться от своего гражданства и подписать контракт с Минобороны России.

"Люди не знают, что делать. Говорят, сведем счеты с жизнью, но не откажемся от гражданства и не поедем на войну. Они считают, что лучше пойти на суицид, чем отвернуться от родины и идти воевать", - говорит мужчина.

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Давление на мигрантов

"Если не подпишешься - отправляют в штрафной изолятор. Если подписываешь отказ от гражданства, заявление отправляют в Таджикистан. Затем оформляют необходимые бумаги и посылают на войну Не знаю, возможно, они сами нашими именами подпишут бумаги. Здесь все что угодно может произойти", - рассказал Джовид.

Джовид утверждает, что он и несколько его знакомых земляков не хотят отказываться от гражданства Таджикистана - и за это подвергаются дополнительному давлению.

Группа заключенных-мигрантов из колонии, где находится Джовид, написала письмо в редакцию "НВ", в котором говорится, что там содержатся около 400 заключенных с гражданством Таджикистана и Узбекистана.

По их словам, с ними обращаются грубо, оскорбляют по религиозному признаку. Сотрудники колонии также призывают других заключенных с гражданством РФ избивать осужденных мигрантов, утверждается в письме.

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"На днях составили список, пригрозили, что, несмотря на гражданство, отправят на войну в Украину. Возможно, все пытки именно связаны с этими планами. Они хотят довести людей до такого состояния, чтобы люди предпочли погибнуть на войне, чем терпеть унижения надзирателей", - говорится в письме заключенных.

"Они говорят, что кого хотят, того и отправят на войну. Предлагают идти туда по своей инициативе: в этом случае, говорят, попадете в лучшие места. А если отправят принудительно, то направят прямо на передовую, где никаких шансов выжить нет", - добавляют осужденные мигранты.

Автор: 

армия РФ (19592) мигранты (985) россия (96057)


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Топ комментарии
+2
Рашизм це чума вже не одне століття.
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15.10.2024 08:53
+1
Скоро ще корейці підтягнуться.
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15.10.2024 08:56
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Рашизм це чума вже не одне століття.
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15.10.2024 08:53 Ответить
Скоро ще корейці підтягнуться.
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15.10.2024 08:56 Ответить
В Минске последние полгода много появилось мигрантов из Средней Азии. Их раньше здесь никогда не было. Зарплаты в 1,5 - 2 раза ниже чем в России. Там начали впадать в типичное для себя маразматичное состояние. Страна ведёт войну, огромная нехватка рабочих рук и развернули одновременно войну с мигрантами. Коя сейчас совершенно нелепо. На что на днях обратил внимание посол Таджикистана в России. Спрос на трудовых мигрантов со стороны российского бизнеса вырос.
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15.10.2024 08:56 Ответить
Ви серйозно думаєте, що в уряді країни, яка веде успішні складні спецоперації по всьому світу сидять дебіли, які не розуміють, що до чого?
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15.10.2024 08:59 Ответить
В ссср сиділи дебіли?
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15.10.2024 09:00 Ответить
Ні, там були розумні люди. Але розум - це ще не головне.
Крах СРСР відбувся через інші причини, більш глибокі, ніж розум.
То була вдала стратегічна ІПсО Заходу.
Яку зараз росія майже один в один повторює по відношенню до самого Заходу.
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15.10.2024 09:02 Ответить
Подивіться на ситуацію з мігрантами по Європі.
Влада росії правильно робить, що позбувається них.
Інакше вони отримають те, що отримала вже зараз Британія: фактично захоплені ісламістами міста, в яких поліція переходить на бік бородатих, та ганяє разом з ними місцеве населення, що чинить спротив цьому процесу.
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15.10.2024 09:04 Ответить
Не правильно. Склады выносят дронами, а строить бетонные укрытия некому. Таждики тротуарную плитку в Минске кладут вместо работы на войну. За всё время правления Лукашенко впервые они здесь объявились. Борьба с мигрантами после её завершения. Сейчас это девиация. Подрубание экономики и обороноспособности.
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15.10.2024 09:08 Ответить
Ви дивитесь як демократія, коротким циклом з економічної точки зору.
А треба дивитись як диктатура, довгим циклом з етнопсихологічної точки зору.
Там все інакше виглядає.
***** не хоче вигодовувати свій додатковий Китай всередині росії, як це вже зробив Захід з арабами і тим самим Китаєм.
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15.10.2024 09:26 Ответить
На 15% снизился приток мигрантов из Таджикистана в сравнение с прошлым годом. Это не так много, для войны цифры могут иметь критический характер. Меньше мигрантов - меньше выполненной работы и больше оставшихся в тылу русских вместо передка. На военных заводах увольнения, когда люди не выдерживают переработок. Рабочих рук явно не хватает. В условиях ведения войны борьба с мигрантами путь к поражению.
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15.10.2024 09:50 Ответить
Я зовсім не проти того, щоб рашка стала на шлях поразки, але щось мені підказує, що ті тимчасові складнощі буде подолано, і потім настануть довготривалі позитивні зміни.
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15.10.2024 10:32 Ответить
По факту так и есть. Путин как гарант конституции не справляется. Мигрантов из Средней Азии унижают, нарушают их права и даже вот в колониях принуждают других заключенных избивать азиатов.
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15.10.2024 09:04 Ответить
Рашиські варвари всі сили кидають в Україну ,натомість в нас завдяки прорахунку влади зірвано мобілізацію ,яку ще наприкінці минулого року пропонував Залужний.
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15.10.2024 09:11 Ответить
Фронт то держится. Россия очень медленно продвигается. Особенно если панорамно смотреть карту Украину, захват территории микроскопический. В отсутствие нормальной тактики, больше людей на фронте просто приведёт к росту потерь.
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15.10.2024 09:15 Ответить
 
 