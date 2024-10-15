РФ заставляет осужденных мигрантов из Центральной Азии идти на войну против Украины, - росСМИ
Выходцы из стран Центральной Азии и другие иностранцы, осужденные в России и отбывающие сроки в российских тюрьмах и колониях, сообщают, что их массово заставляют подписывать контракт и ехать на войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканалу "Настоящее время" уроженец Таджикистана, по имени Джовид.
Отмечается, что особое давление сотрудники колоний оказывают на молодых людей, у которых вскоре заканчивается срок.
Мигранты из Таджикистана и Узбекистана
Джовид, который находится в одной из колоний в России рассказал, что заключенные из Таджикистана и Узбекистана, отбывающие с ним наказание в колонии строгого режима недалеко от Москвы, находятся в критической ситуации, поскольку они не хотят ехать на войну, но и не могут продолжать жить в условиях, которые им создали в колонии.
Джовид рассказал, что осужденных иностранцев заставляют отказаться от гражданства их страны и подать документы на гражданство России и одновременно заключить контракт на службу в ВС РФ.
По его словам, некоторые заключенные считают, что "лучше пойти на суицид", чем отказаться от своего гражданства и подписать контракт с Минобороны России.
"Люди не знают, что делать. Говорят, сведем счеты с жизнью, но не откажемся от гражданства и не поедем на войну. Они считают, что лучше пойти на суицид, чем отвернуться от родины и идти воевать", - говорит мужчина.
Давление на мигрантов
"Если не подпишешься - отправляют в штрафной изолятор. Если подписываешь отказ от гражданства, заявление отправляют в Таджикистан. Затем оформляют необходимые бумаги и посылают на войну Не знаю, возможно, они сами нашими именами подпишут бумаги. Здесь все что угодно может произойти", - рассказал Джовид.
Джовид утверждает, что он и несколько его знакомых земляков не хотят отказываться от гражданства Таджикистана - и за это подвергаются дополнительному давлению.
Группа заключенных-мигрантов из колонии, где находится Джовид, написала письмо в редакцию "НВ", в котором говорится, что там содержатся около 400 заключенных с гражданством Таджикистана и Узбекистана.
По их словам, с ними обращаются грубо, оскорбляют по религиозному признаку. Сотрудники колонии также призывают других заключенных с гражданством РФ избивать осужденных мигрантов, утверждается в письме.
"На днях составили список, пригрозили, что, несмотря на гражданство, отправят на войну в Украину. Возможно, все пытки именно связаны с этими планами. Они хотят довести людей до такого состояния, чтобы люди предпочли погибнуть на войне, чем терпеть унижения надзирателей", - говорится в письме заключенных.
"Они говорят, что кого хотят, того и отправят на войну. Предлагают идти туда по своей инициативе: в этом случае, говорят, попадете в лучшие места. А если отправят принудительно, то направят прямо на передовую, где никаких шансов выжить нет", - добавляют осужденные мигранты.
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Крах СРСР відбувся через інші причини, більш глибокі, ніж розум.
То була вдала стратегічна ІПсО Заходу.
Яку зараз росія майже один в один повторює по відношенню до самого Заходу.
Влада росії правильно робить, що позбувається них.
Інакше вони отримають те, що отримала вже зараз Британія: фактично захоплені ісламістами міста, в яких поліція переходить на бік бородатих, та ганяє разом з ними місцеве населення, що чинить спротив цьому процесу.
А треба дивитись як диктатура, довгим циклом з етнопсихологічної точки зору.
Там все інакше виглядає.
***** не хоче вигодовувати свій додатковий Китай всередині росії, як це вже зробив Захід з арабами і тим самим Китаєм.