РФ змушує засуджених мігрантів із Центральної Азії йти на війну проти України, - росЗМІ

Вихідці з країн Центральної Азії та інші іноземці, яких було засуджено в Росії і які відбувають терміни в російських в'язницях і колоніях, повідомляють, що їх масово примушують підписувати контракт і їхати на війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканалу "Настоящее время" уродженець Таджикистану, на ім'я Джовід.

Зазначається, що особливий тиск співробітники колоній чинять на молодих людей, у яких незабаром закінчується термін.

Мігранти із Таджикистану та Узбекистану

Джовід, який перебуває в одній із колоній у Росії розповів, що ув'язнені з Таджикистану та Узбекистану, що відбувають з ним покарання в колонії суворого режиму неподалік Москви, перебувають у критичній ситуації, оскільки вони не хочуть їхати на війну, але й не можуть продовжувати жити в умовах, які їм створили в колонії.

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Джовід розповів, що засуджених іноземців змушують відмовитися від громадянства їхньої країни й подати документи на громадянство Росії та одночасно укласти контракт на службу в ЗС РФ.

За його словами, деякі ув'язнені вважають, що "краще піти на суїцид", ніж відмовитися від свого громадянства та підписати контракт із Міноборони Росії.

"Люди не знають, що робити. Кажуть, зведемо рахунки з життям, але не відмовимося від громадянства і не поїдемо на війну. Вони вважають, що краще піти на суїцид, ніж відвернутися від батьківщини та йти воювати", - каже чоловік.

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Тиск на мігрантів

"Якщо не підпишешся – відправляють у штрафний ізолятор. Якщо підписуєш відмову від громадянства, заяву відправляють до Таджикистану. Потім оформляють необхідні папери та посилають на війну Не знаю, можливо, вони самі нашими іменами підпишуть папери. Тут все що завгодно може статися", - розповів Джовід.

Джовід стверджує, що він і кілька його знайомих земляків не хочуть відмовлятися від громадянства Таджикистану – і за це зазнають додаткового тиску.

Група ув'язнених-мігрантів з колонії, де перебуває Джовід, написала листа до редакції "НВ", в якому йдеться, що там утримуються приблизно 400 ув'язнених із громадянством Таджикистану та Узбекистану.

За їхніми словами, з ними поводяться грубо, ображають за релігійною ознакою. Співробітники колонії також закликають інших ув'язнених із громадянством РФ бити засуджених мігрантів, стверджується у листі.

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"Днями склали список, пригрозили, що, попри громадянство, відправлять на війну в Україну. Можливо, всі катування саме пов'язані з цими планами. Вони хочуть довести людей до такого стану, щоб люди вважали за краще загинути на війні, ніж терпіти приниження наглядачів", - йдеться у листі ув'язнених.

"Вони кажуть, що кого хочуть, того і відправлять на війну. Пропонують йти туди за своєю ініціативою: у цьому випадку, кажуть, потрапите у найкращі місця. А якщо відправлять примусово, то направлять прямо на передову, де жодних шансів вижити немає", - додають засуджені мігранти.