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Новини
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РФ змушує засуджених мігрантів із Центральної Азії йти на війну проти України, - росЗМІ

Мігрантів у колоніях в Росії змушують їхати на війну проти України

Вихідці з країн Центральної Азії та інші іноземці, яких було засуджено в Росії і які відбувають терміни в російських в'язницях і колоніях, повідомляють, що їх масово примушують підписувати контракт і їхати на війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканалу "Настоящее время" уродженець Таджикистану, на ім'я Джовід.

Зазначається, що особливий тиск співробітники колоній чинять на молодих людей, у яких незабаром закінчується термін.

Мігранти із Таджикистану та Узбекистану

Джовід, який перебуває в одній із колоній у Росії розповів, що ув'язнені з Таджикистану та Узбекистану, що відбувають з ним покарання в колонії суворого режиму неподалік Москви, перебувають у критичній ситуації, оскільки вони не хочуть їхати на війну, але й не можуть продовжувати жити в умовах, які їм створили в колонії.

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Джовід розповів, що засуджених іноземців змушують відмовитися від громадянства їхньої країни й подати документи на громадянство Росії та одночасно укласти контракт на службу в ЗС РФ.

За його словами, деякі ув'язнені вважають, що "краще піти на суїцид", ніж відмовитися від свого громадянства та підписати контракт із Міноборони Росії.

"Люди не знають, що робити. Кажуть, зведемо рахунки з життям, але не відмовимося від громадянства і не поїдемо на війну. Вони вважають, що краще піти на суїцид, ніж відвернутися від батьківщини та йти воювати", - каже чоловік.

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Тиск на мігрантів

"Якщо не підпишешся – відправляють у штрафний ізолятор. Якщо підписуєш відмову від громадянства, заяву відправляють до Таджикистану. Потім оформляють необхідні папери та посилають на війну Не знаю, можливо, вони самі нашими іменами підпишуть папери. Тут все що завгодно може статися", - розповів Джовід.

Джовід стверджує, що він і кілька його знайомих земляків не хочуть відмовлятися від громадянства Таджикистану – і за це зазнають додаткового тиску.

Група ув'язнених-мігрантів з колонії, де перебуває Джовід, написала листа до редакції "НВ", в якому йдеться, що там утримуються приблизно 400 ув'язнених із громадянством Таджикистану та Узбекистану.

За їхніми словами, з ними поводяться грубо, ображають за релігійною ознакою. Співробітники колонії також закликають інших ув'язнених із громадянством РФ бити засуджених мігрантів, стверджується у листі.

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"Днями склали список, пригрозили, що, попри громадянство, відправлять на війну в Україну. Можливо, всі катування саме пов'язані з цими планами. Вони хочуть довести людей до такого стану, щоб люди вважали за краще загинути на війні, ніж терпіти приниження наглядачів", - йдеться у листі ув'язнених. 

"Вони кажуть, що кого хочуть, того і відправлять на війну. Пропонують йти туди за своєю ініціативою: у цьому випадку, кажуть, потрапите у найкращі місця. А якщо відправлять примусово, то направлять прямо на передову, де жодних шансів вижити немає", - додають засуджені мігранти.

Автор: 

армія рф (17749) мігранти (1119) росія (65908)


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Топ коментарі
+2
Рашизм це чума вже не одне століття.
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15.10.2024 08:53
+1
Скоро ще корейці підтягнуться.
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15.10.2024 08:56
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Рашизм це чума вже не одне століття.
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15.10.2024 08:53 Відповісти
Скоро ще корейці підтягнуться.
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15.10.2024 08:56 Відповісти
В Минске последние полгода много появилось мигрантов из Средней Азии. Их раньше здесь никогда не было. Зарплаты в 1,5 - 2 раза ниже чем в России. Там начали впадать в типичное для себя маразматичное состояние. Страна ведёт войну, огромная нехватка рабочих рук и развернули одновременно войну с мигрантами. Коя сейчас совершенно нелепо. На что на днях обратил внимание посол Таджикистана в России. Спрос на трудовых мигрантов со стороны российского бизнеса вырос.
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15.10.2024 08:56 Відповісти
Ви серйозно думаєте, що в уряді країни, яка веде успішні складні спецоперації по всьому світу сидять дебіли, які не розуміють, що до чого?
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15.10.2024 08:59 Відповісти
В ссср сиділи дебіли?
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15.10.2024 09:00 Відповісти
Ні, там були розумні люди. Але розум - це ще не головне.
Крах СРСР відбувся через інші причини, більш глибокі, ніж розум.
То була вдала стратегічна ІПсО Заходу.
Яку зараз росія майже один в один повторює по відношенню до самого Заходу.
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15.10.2024 09:02 Відповісти
Подивіться на ситуацію з мігрантами по Європі.
Влада росії правильно робить, що позбувається них.
Інакше вони отримають те, що отримала вже зараз Британія: фактично захоплені ісламістами міста, в яких поліція переходить на бік бородатих, та ганяє разом з ними місцеве населення, що чинить спротив цьому процесу.
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15.10.2024 09:04 Відповісти
Не правильно. Склады выносят дронами, а строить бетонные укрытия некому. Таждики тротуарную плитку в Минске кладут вместо работы на войну. За всё время правления Лукашенко впервые они здесь объявились. Борьба с мигрантами после её завершения. Сейчас это девиация. Подрубание экономики и обороноспособности.
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15.10.2024 09:08 Відповісти
Ви дивитесь як демократія, коротким циклом з економічної точки зору.
А треба дивитись як диктатура, довгим циклом з етнопсихологічної точки зору.
Там все інакше виглядає.
***** не хоче вигодовувати свій додатковий Китай всередині росії, як це вже зробив Захід з арабами і тим самим Китаєм.
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15.10.2024 09:26 Відповісти
На 15% снизился приток мигрантов из Таджикистана в сравнение с прошлым годом. Это не так много, для войны цифры могут иметь критический характер. Меньше мигрантов - меньше выполненной работы и больше оставшихся в тылу русских вместо передка. На военных заводах увольнения, когда люди не выдерживают переработок. Рабочих рук явно не хватает. В условиях ведения войны борьба с мигрантами путь к поражению.
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15.10.2024 09:50 Відповісти
Я зовсім не проти того, щоб рашка стала на шлях поразки, але щось мені підказує, що ті тимчасові складнощі буде подолано, і потім настануть довготривалі позитивні зміни.
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15.10.2024 10:32 Відповісти
По факту так и есть. Путин как гарант конституции не справляется. Мигрантов из Средней Азии унижают, нарушают их права и даже вот в колониях принуждают других заключенных избивать азиатов.
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15.10.2024 09:04 Відповісти
Рашиські варвари всі сили кидають в Україну ,натомість в нас завдяки прорахунку влади зірвано мобілізацію ,яку ще наприкінці минулого року пропонував Залужний.
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15.10.2024 09:11 Відповісти
Фронт то держится. Россия очень медленно продвигается. Особенно если панорамно смотреть карту Украину, захват территории микроскопический. В отсутствие нормальной тактики, больше людей на фронте просто приведёт к росту потерь.
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15.10.2024 09:15 Відповісти
 
 