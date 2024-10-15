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В районе Тихого произошло 2 боестолкновения, уничтожено место хранения боеприпасов врага на Харьковском направлении, - ОК "Харків"

Вовчанськ зрівняли із землею

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Харків".

Как отмечается, за минувшие сутки произошло 2 боевых столкновения в районе Тихого.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери оккупантов на Харьковском направлении

По данным ОК "Харків", потери врага за минувшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 44, санитарные - 51.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 18 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 артиллерийскую систему,
  • 1 боевую бронированную машину,
  • 6 автомобилей,
  • 1 единицу спецтехники,
  • 9 БПЛА.

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Также уничтожено:

  • 50 укрытий для личного состава,
  • 1 место хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - добавляют в ОК "Харків".

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