В районе Тихого произошло 2 боестолкновения, уничтожено место хранения боеприпасов врага на Харьковском направлении, - ОК "Харків"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Харків".
Как отмечается, за минувшие сутки произошло 2 боевых столкновения в районе Тихого.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери оккупантов на Харьковском направлении
По данным ОК "Харків", потери врага за минувшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 44, санитарные - 51.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 18 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 артиллерийскую систему,
- 1 боевую бронированную машину,
- 6 автомобилей,
- 1 единицу спецтехники,
- 9 БПЛА.
Также уничтожено:
- 50 укрытий для личного состава,
- 1 место хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - добавляют в ОК "Харків".
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