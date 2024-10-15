У районі Тихого відбулося 2 боєзіткнення, знищено місце зберігання боєприпасів ворога на Харківському напрямку, - ОК "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення в районі Тихого.​​

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів на Харківському напрямку

За даними ОК "Харків", втрати ворога минулої доби становили 95 осіб, з них безповоротні - 44, санітарні - 51.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 18 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему,

1 бойову броньовану машину,

6 автомобілів,

1 одиницю спецтехніки,

9 БпЛА.

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Також знищено:

50 укриттів для особового складу,

1 місце зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - додають в ОК "Харків".