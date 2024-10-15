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По всей Украине была воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

Днем 15 октября 2024 года по всей территории Украины была воздушная тревога. По состоянию на 11:30 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, тревогу объявляли из-за взлета МиГ-31К.

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По состоянию на 11:05 актуальная карта воздушных тревог была такова:

повітряна тривога

Как сообщалось, в 2024 году количество и время тревог в Украине выросли. Одна из причин - наращивание Россией производства "шахедов"

Автор: 

Воздушные силы (2393) воздушная тревога (804)


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Живодери прокляті.
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15.10.2024 11:13 Ответить
 
 