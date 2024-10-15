УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5430 відвідувачів онлайн
Новини
1 107 1

По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 15 жовтня 2024 року по всій території України була повітряна тривога. Станом на 11.30 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначалося, тривогу оголошували через зліт МіГ-31К.

Також читайте: По Миколаївщині вдарили 7 ракет. Знищено 12 із 17 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Станом на 11.05 актуальна карта повітряних тривог була така:

повітряна тривога

Як повідомлялося, у 2024 році кількість та час тривог в Україні зросли. Одна з причин – нарощення Росією виробництва "шахедів"

Автор: 

Повітряні сили (2735) повітряна тривога (932)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Живодери прокляті.
показати весь коментар
15.10.2024 11:13 Відповісти
 
 