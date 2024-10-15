По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Вдень 15 жовтня 2024 року по всій території України була повітряна тривога. Станом на 11.30 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначалося, тривогу оголошували через зліт МіГ-31К.
Станом на 11.05 актуальна карта повітряних тривог була така:
Як повідомлялося, у 2024 році кількість та час тривог в Україні зросли. Одна з причин – нарощення Росією виробництва "шахедів"
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Владтмир Пометун
показати весь коментар15.10.2024 11:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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