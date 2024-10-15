В Сумах проверят все укрытия и их готовность к использованию, - ОВА

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх инициировал инспектирование состояния защитных сооружений в областном центре, их готовности к использованию по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

По словам Артюха, Сумы являются важным стратегическим городом для области, где безопасность граждан должна быть обеспечена на самом высоком уровне.

Проверку будет осуществлять специальная комиссия, созданная соответствующим распоряжением председателя областной государственной администрации.

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"Начинаем проверку того, как выполняются в городе задачи президента, решения Совета обороны по защите населения, наращиванию количества и емкости защитных сооружений.

Работаем с привлечением профильных специалистов, в том числе правоохранительных структур, которые дадут оценку действиям ответственных органов", - добавил глава области.

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