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В Сумах проверят все укрытия и их готовность к использованию, - ОВА

У Сумах перевірять стан укриттів

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх инициировал инспектирование состояния защитных сооружений в областном центре, их готовности к использованию по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

По словам Артюха, Сумы являются важным стратегическим городом для области, где безопасность граждан должна быть обеспечена на самом высоком уровне.

Проверку будет осуществлять специальная комиссия, созданная соответствующим распоряжением председателя областной государственной администрации.

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"Начинаем проверку того, как выполняются в городе задачи президента, решения Совета обороны по защите населения, наращиванию количества и емкости защитных сооружений.

Работаем с привлечением профильных специалистов, в том числе правоохранительных структур, которые дадут оценку действиям ответственных органов", - добавил глава области.

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Автор: 

Сумы (1165) укрытие (133)


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Артюх ініціював інспектування стану захисних споруд в обласному центр ...Джерело:
І це на 3-й рік повномасштабки у нас такі новини ?
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15.10.2024 11:36 Ответить
ДІйсно, я теж здивувався, щодня каби скидають на Сумшину, а вони місцева влада, лиш зараз отямилась? Хоча цем військова адміністрація повинна займатись, бо нащо вони тоді створені???
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15.10.2024 12:02 Ответить
Так він і є - голова військової адміністрації ...))
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15.10.2024 12:55 Ответить
так вони інспектують лишень, я мав наувазі, що організацією цих укриттів та фінансуванням цих питань теж до них повинно відноситись
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15.10.2024 13:34 Ответить
кби я не жив у Сумах - очарувався б тим артюхом... рідкісний кретин, якого посадили як опудало, що продовжувати *******, *******, *******... на всьому.... І ніяких сховищ НЕМАЄ практично, ті, що з совка залишилися, все... будують у мене в школі - коли збудують... сумніваюся, що доживу... таке ось - брехня і крадіжки....
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15.10.2024 11:40 Ответить
 
 